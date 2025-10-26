Der Echtzeitpreis von Robinhood Markets beträgt heute 140.47 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HOODON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HOODON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Robinhood Markets beträgt heute 140.47 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum HOODON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den HOODON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 HOODON zu USD Echtzeitpreis:

$140.47
$140.47$140.47
+1.10%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:04:02 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 135.63
$ 135.63$ 135.63
24H Tief
$ 144.86
$ 144.86$ 144.86
24H Hoch

$ 135.63
$ 135.63$ 135.63

$ 144.86
$ 144.86$ 144.86

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

+0.49%

+1.10%

+8.47%

+8.47%

Der Echtzeitpreis von Robinhood Markets (HOODON) beträgt $ 140.47. In den letzten 24 Stunden wurde HOODON zwischen einem Tiefstpreis von $ 135.63 und einem Höchstpreis von $ 144.86 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HOODON liegt bei $ 152.93948357313678, der bisherige Tiefstpreis bei $ 96.19355397433952.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HOODON im letzten Stunde um +0.49%, in den letzten 24 Stunden um +1.10% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Robinhood Markets (HOODON) Marktinformationen

No.2552

$ 492.40K
$ 492.40K$ 492.40K

$ 69.90K
$ 69.90K$ 69.90K

$ 492.40K
$ 492.40K$ 492.40K

3.51K
3.51K 3.51K

3,505.34511093
3,505.34511093 3,505.34511093

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Robinhood Markets beträgt $ 492.40K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 69.90K. Das Umlaufangebot von HOODON liegt bei 3.51K, das Gesamtangebot bei 3505.34511093. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 492.40K.

Robinhood Markets (HOODON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Robinhood Markets für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +1.5284+1.10%
30 Tage$ +18.28+14.96%
60 Tage$ +60.47+75.58%
90 Tage$ +60.47+75.58%
Robinhood Markets-Preisänderung heute

Heute verzeichnete HOODON eine Veränderung von $ +1.5284 (+1.10%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Robinhood Markets 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +18.28(+14.96%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Robinhood Markets 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete HOODON eine Veränderung von $ +60.47 (+75.58%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Robinhood Markets 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +60.47 (+75.58%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Robinhood Markets (HOODON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Robinhood Markets-Preisverlauf an.

Was ist Robinhood Markets (HOODON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Robinhood Markets ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Robinhood Markets Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- HOODON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Robinhood Markets auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Robinhood Markets-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Robinhood Markets-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Robinhood Markets (HOODON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Robinhood Markets-(HOODON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Robinhood Markets zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Robinhood Markets-Preisprognose an!

Robinhood Markets (HOODON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Robinhood Markets (HOODON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von HOODON Token!

Wie kauft man Robinhood Markets HOODON

Suchen Sie nach wie man Robinhood Markets kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Robinhood Markets direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

HOODON zu lokalen Währungen

1 Robinhood Markets(HOODON) in VND
3,696,468.05
1 Robinhood Markets(HOODON) in AUD
A$214.9191
1 Robinhood Markets(HOODON) in GBP
105.3525
1 Robinhood Markets(HOODON) in EUR
120.8042
1 Robinhood Markets(HOODON) in USD
$140.47
1 Robinhood Markets(HOODON) in MYR
RM592.7834
1 Robinhood Markets(HOODON) in TRY
5,891.3118
1 Robinhood Markets(HOODON) in JPY
¥21,351.44
1 Robinhood Markets(HOODON) in ARS
ARS$209,343.8457
1 Robinhood Markets(HOODON) in RUB
11,182.8167
1 Robinhood Markets(HOODON) in INR
12,334.6707
1 Robinhood Markets(HOODON) in IDR
Rp2,341,165.7302
1 Robinhood Markets(HOODON) in PHP
8,252.6125
1 Robinhood Markets(HOODON) in EGP
￡E.6,673.7297
1 Robinhood Markets(HOODON) in BRL
R$755.7286
1 Robinhood Markets(HOODON) in CAD
C$196.658
1 Robinhood Markets(HOODON) in BDT
17,211.7891
1 Robinhood Markets(HOODON) in NGN
205,065.1295
1 Robinhood Markets(HOODON) in COP
$544,456.1012
1 Robinhood Markets(HOODON) in ZAR
R.2,424.5122
1 Robinhood Markets(HOODON) in UAH
5,906.7635
1 Robinhood Markets(HOODON) in TZS
T.Sh.349,427.5532
1 Robinhood Markets(HOODON) in VES
Bs29,779.64
1 Robinhood Markets(HOODON) in CLP
$132,182.27
1 Robinhood Markets(HOODON) in PKR
Rs39,467.8559
1 Robinhood Markets(HOODON) in KZT
75,643.095
1 Robinhood Markets(HOODON) in THB
฿4,586.3455
1 Robinhood Markets(HOODON) in TWD
NT$4,332.0948
1 Robinhood Markets(HOODON) in AED
د.إ515.5249
1 Robinhood Markets(HOODON) in CHF
Fr110.9713
1 Robinhood Markets(HOODON) in HKD
HK$1,090.0472
1 Robinhood Markets(HOODON) in AMD
֏53,798.6053
1 Robinhood Markets(HOODON) in MAD
.د.م1,295.1334
1 Robinhood Markets(HOODON) in MXN
$2,591.6715
1 Robinhood Markets(HOODON) in SAR
ريال526.7625
1 Robinhood Markets(HOODON) in ETB
Br21,448.3643
1 Robinhood Markets(HOODON) in KES
KSh18,147.3193
1 Robinhood Markets(HOODON) in JOD
د.أ99.59323
1 Robinhood Markets(HOODON) in PLN
512.7155
1 Robinhood Markets(HOODON) in RON
лв613.8539
1 Robinhood Markets(HOODON) in SEK
kr1,320.418
1 Robinhood Markets(HOODON) in BGN
лв235.9896
1 Robinhood Markets(HOODON) in HUF
Ft47,120.6615
1 Robinhood Markets(HOODON) in CZK
2,937.2277
1 Robinhood Markets(HOODON) in KWD
د.ك42.98382
1 Robinhood Markets(HOODON) in ILS
460.7416
1 Robinhood Markets(HOODON) in BOB
Bs969.243
1 Robinhood Markets(HOODON) in AZN
238.799
1 Robinhood Markets(HOODON) in TJS
SM1,309.1804
1 Robinhood Markets(HOODON) in GEL
380.6737
1 Robinhood Markets(HOODON) in AOA
Kz128,871.3921
1 Robinhood Markets(HOODON) in BHD
.د.ب52.81672
1 Robinhood Markets(HOODON) in BMD
$140.47
1 Robinhood Markets(HOODON) in DKK
kr901.8174
1 Robinhood Markets(HOODON) in HNL
L3,671.8858
1 Robinhood Markets(HOODON) in MUR
6,395.5991
1 Robinhood Markets(HOODON) in NAD
$2,424.5122
1 Robinhood Markets(HOODON) in NOK
kr1,404.7
1 Robinhood Markets(HOODON) in NZD
$243.0131
1 Robinhood Markets(HOODON) in PAB
B/.140.47
1 Robinhood Markets(HOODON) in PGK
K591.3787
1 Robinhood Markets(HOODON) in QAR
ر.ق511.3108
1 Robinhood Markets(HOODON) in RSD
дин.14,186.0653
1 Robinhood Markets(HOODON) in UZS
soʻm1,713,048.5064
1 Robinhood Markets(HOODON) in ALL
L11,659.01
1 Robinhood Markets(HOODON) in ANG
ƒ251.4413
1 Robinhood Markets(HOODON) in AWG
ƒ251.4413
1 Robinhood Markets(HOODON) in BBD
$280.94
1 Robinhood Markets(HOODON) in BAM
KM235.9896
1 Robinhood Markets(HOODON) in BIF
Fr414,246.03
1 Robinhood Markets(HOODON) in BND
$181.2063
1 Robinhood Markets(HOODON) in BSD
$140.47
1 Robinhood Markets(HOODON) in JMD
$22,524.3645
1 Robinhood Markets(HOODON) in KHR
566,410.1575
1 Robinhood Markets(HOODON) in KMF
Fr59,559.28
1 Robinhood Markets(HOODON) in LAK
3,053,695.5911
1 Robinhood Markets(HOODON) in LKR
රු42,656.5249
1 Robinhood Markets(HOODON) in MDL
L2,386.5853
1 Robinhood Markets(HOODON) in MGA
Ar635,609.8936
1 Robinhood Markets(HOODON) in MOP
P1,123.76
1 Robinhood Markets(HOODON) in MVR
2,149.191
1 Robinhood Markets(HOODON) in MWK
MK243,871.3717
1 Robinhood Markets(HOODON) in MZN
MT8,976.033
1 Robinhood Markets(HOODON) in NPR
रु19,720.5833
1 Robinhood Markets(HOODON) in PYG
996,213.24
1 Robinhood Markets(HOODON) in RWF
Fr203,541.03
1 Robinhood Markets(HOODON) in SBD
$1,160.2822
1 Robinhood Markets(HOODON) in SCR
1,963.7706
1 Robinhood Markets(HOODON) in SRD
$5,580.8731
1 Robinhood Markets(HOODON) in SVC
$1,227.7078
1 Robinhood Markets(HOODON) in SZL
L2,420.2981
1 Robinhood Markets(HOODON) in TMT
m493.0497
1 Robinhood Markets(HOODON) in TND
د.ت411.71757
1 Robinhood Markets(HOODON) in TTD
$952.3866
1 Robinhood Markets(HOODON) in UGX
Sh489,397.48
1 Robinhood Markets(HOODON) in XAF
Fr79,225.08
1 Robinhood Markets(HOODON) in XCD
$379.269
1 Robinhood Markets(HOODON) in XOF
Fr79,225.08
1 Robinhood Markets(HOODON) in XPF
Fr14,327.94
1 Robinhood Markets(HOODON) in BWP
P2,004.5069
1 Robinhood Markets(HOODON) in BZD
$282.3447
1 Robinhood Markets(HOODON) in CVE
$13,378.3628
1 Robinhood Markets(HOODON) in DJF
Fr24,863.19
1 Robinhood Markets(HOODON) in DOP
$8,998.5082
1 Robinhood Markets(HOODON) in DZD
د.ج18,284.9799
1 Robinhood Markets(HOODON) in FJD
$318.8669
1 Robinhood Markets(HOODON) in GNF
Fr1,221,386.65
1 Robinhood Markets(HOODON) in GTQ
Q1,074.5955
1 Robinhood Markets(HOODON) in GYD
$29,386.324
1 Robinhood Markets(HOODON) in ISK
kr17,277.81

Robinhood Markets Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Robinhood Markets sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Robinhood Markets Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Robinhood Markets

Wie viel ist Robinhood Markets (HOODON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von HOODON in USD beträgt 140.47 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle HOODON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle HOODON-zu-USD-Preis beträgt $ 140.47. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Robinhood Markets?
Die Marktkapitalisierung von HOODON beträgt $ 492.40K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von HOODON?
Das Umlaufangebot von HOODON beträgt 3.51K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von HOODON?
HOODON erreichte einen Allzeithochpreis von 152.93948357313678 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von HOODON?
HOODON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 96.19355397433952 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von HOODON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für HOODON beträgt $ 69.90K USD.
Wird HOODON dieses Jahr noch steigen?
HOODON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die HOODON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:04:02 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

