Der Echtzeitpreis von Alphabet xStock beträgt heute 260.65 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOOGLX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOOGLX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Alphabet xStock beträgt heute 260.65 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOOGLX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOOGLX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über GOOGLX

GOOGLX-Preisinformationen

Offizielle GOOGLX-Website

GOOGLX-Tokenökonomie

GOOGLX-Preisprognose

GOOGLX Verlauf

GOOGLX Kaufanleitung

GOOGLX-zu-Fiat-Währungsrechner

GOOGLX Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Alphabet xStock Logo

Alphabet xStock Kurs(GOOGLX)

1 GOOGLX zu USD Echtzeitpreis:

$260.57
$260.57$260.57
-0.06%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:57 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 259.97
$ 259.97$ 259.97
24H Tief
$ 262.28
$ 262.28$ 262.28
24H Hoch

$ 259.97
$ 259.97$ 259.97

$ 262.28
$ 262.28$ 262.28

$ 261.896072642927
$ 261.896072642927$ 261.896072642927

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

+0.10%

-0.06%

+2.85%

+2.85%

Der Echtzeitpreis von Alphabet xStock (GOOGLX) beträgt $ 260.65. In den letzten 24 Stunden wurde GOOGLX zwischen einem Tiefstpreis von $ 259.97 und einem Höchstpreis von $ 262.28 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOOGLX liegt bei $ 261.896072642927, der bisherige Tiefstpreis bei $ 169.44795144400413.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOOGLX im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.85% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Alphabet xStock (GOOGLX) Marktinformationen

No.1362

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

$ 56.59K
$ 56.59K$ 56.59K

$ 5.89M
$ 5.89M$ 5.89M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.22269661
22,599.22269661 22,599.22269661

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Alphabet xStock beträgt $ 5.89M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.59K. Das Umlaufangebot von GOOGLX liegt bei 22.60K, das Gesamtangebot bei 22599.22269661. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.89M.

Alphabet xStock (GOOGLX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Alphabet xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.1564-0.06%
30 Tage$ +14.03+5.68%
60 Tage$ +53.32+25.71%
90 Tage$ +65.79+33.76%
Alphabet xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GOOGLX eine Veränderung von $ -0.1564 (-0.06%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Alphabet xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +14.03(+5.68%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Alphabet xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GOOGLX eine Veränderung von $ +53.32 (+25.71%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Alphabet xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +65.79 (+33.76%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Alphabet xStock (GOOGLX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Alphabet xStock-Preisverlauf an.

Was ist Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) ist ein Tracker-Zertifikat, das als Solana-SPL- und ERC-20-Token ausgegeben wird. GOOGLx bildet den Kurs der Alphabet Inc. Class A-Aktie (dem zugrunde liegenden Basiswert) ab. GOOGLx wurde entwickelt, um berechtigten Teilnehmern am Kryptowährungsmarkt einen regulatorisch konformen Zugang zum Aktienkurs der Alphabet Inc. Class A zu ermöglichen – unter Beibehaltung der Vorteile der Blockchain-Technologie.

Alphabet xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Alphabet xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GOOGLX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Alphabet xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Alphabet xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Alphabet xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Alphabet xStock (GOOGLX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Alphabet xStock-(GOOGLX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Alphabet xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Alphabet xStock-Preisprognose an!

Alphabet xStock (GOOGLX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Alphabet xStock (GOOGLX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GOOGLX Token!

Wie kauft man Alphabet xStock GOOGLX

Suchen Sie nach wie man Alphabet xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Alphabet xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GOOGLX zu lokalen Währungen

1 Alphabet xStock(GOOGLX) in VND
6,859,004.75
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in AUD
A$398.7945
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in GBP
195.4875
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in EUR
224.159
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in USD
$260.65
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MYR
RM1,099.943
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in TRY
10,931.661
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in JPY
¥39,618.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in ARS
ARS$388,449.3015
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in RUB
20,750.3465
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in INR
22,887.6765
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in IDR
Rp4,344,164.929
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in PHP
15,313.1875
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in EGP
￡E.12,383.4815
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BRL
R$1,402.297
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in CAD
C$364.91
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BDT
31,937.4445
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in NGN
380,509.9025
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in COP
$1,010,268.974
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in ZAR
R.4,498.819
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in UAH
10,960.3325
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in TZS
T.Sh.648,382.514
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in VES
Bs55,257.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in CLP
$245,271.65
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in PKR
Rs73,234.8305
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in KZT
140,360.025
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in THB
฿8,510.2225
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in TWD
NT$8,038.446
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in AED
د.إ956.5855
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in CHF
Fr205.9135
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in HKD
HK$2,022.644
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in AMD
֏99,826.3435
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MAD
.د.م2,403.193
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MXN
$4,808.9925
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in SAR
ريال977.4375
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in ETB
Br39,798.6485
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in KES
KSh33,673.3735
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in JOD
د.أ184.80085
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in PLN
951.3725
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in RON
лв1,139.0405
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in SEK
kr2,450.11
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BGN
лв437.892
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in HUF
Ft87,435.0425
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in CZK
5,450.1915
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in KWD
د.ك79.7589
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in ILS
854.932
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BOB
Bs1,798.485
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in AZN
443.105
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in TJS
SM2,429.258
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in GEL
706.3615
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in AOA
Kz239,128.1295
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BHD
.د.ب98.0044
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BMD
$260.65
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in DKK
kr1,673.373
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in HNL
L6,813.391
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MUR
11,867.3945
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in NAD
$4,498.819
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in NOK
kr2,606.5
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in NZD
$450.9245
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in PAB
B/.260.65
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in PGK
K1,097.3365
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in QAR
ر.ق948.766
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in RSD
дин.26,323.0435
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in UZS
soʻm3,178,658.028
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in ALL
L21,633.95
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in ANG
ƒ466.5635
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in AWG
ƒ466.5635
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BBD
$521.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BAM
KM437.892
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BIF
Fr768,656.85
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BND
$336.2385
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BSD
$260.65
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in JMD
$41,795.2275
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in KHR
1,051,005.9625
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in KMF
Fr110,515.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in LAK
5,666,304.2345
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in LKR
රු79,151.5855
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MDL
L4,428.4435
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MGA
Ar1,179,409.972
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MOP
P2,085.2
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MVR
3,987.945
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MWK
MK452,517.0715
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in MZN
MT16,655.535
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in NPR
रु36,592.6535
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in PYG
1,848,529.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in RWF
Fr377,681.85
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in SBD
$2,152.969
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in SCR
3,643.887
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in SRD
$10,355.6245
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in SVC
$2,278.081
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in SZL
L4,490.9995
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in TMT
m914.8815
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in TND
د.ت763.96515
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in TTD
$1,767.207
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in UGX
Sh908,104.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in XAF
Fr147,006.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in XCD
$703.755
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in XOF
Fr147,006.6
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in XPF
Fr26,586.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BWP
P3,719.4755
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in BZD
$523.9065
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in CVE
$24,824.306
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in DJF
Fr46,135.05
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in DOP
$16,697.239
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in DZD
د.ج33,928.8105
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in FJD
$591.6755
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in GNF
Fr2,266,351.75
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in GTQ
Q1,993.9725
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in GYD
$54,527.98
1 Alphabet xStock(GOOGLX) in ISK
kr32,059.95

Alphabet xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Alphabet xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Alphabet xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Alphabet xStock

Wie viel ist Alphabet xStock (GOOGLX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GOOGLX in USD beträgt 260.65 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GOOGLX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GOOGLX-zu-USD-Preis beträgt $ 260.65. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Alphabet xStock?
Die Marktkapitalisierung von GOOGLX beträgt $ 5.89M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GOOGLX?
Das Umlaufangebot von GOOGLX beträgt 22.60K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GOOGLX?
GOOGLX erreichte einen Allzeithochpreis von 261.896072642927 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GOOGLX?
GOOGLX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 169.44795144400413 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GOOGLX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GOOGLX beträgt $ 56.59K USD.
Wird GOOGLX dieses Jahr noch steigen?
GOOGLX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GOOGLX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:57 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

GOOGLX-zu-USD-Rechner

Menge

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 260.64 USD

GOOGLX handeln

GOOGLX/USDT
$260.57
$260.57$260.57
-0.06%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,779.72
$111,779.72$111,779.72

+0.35%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.80
$3,959.80$3,959.80

+0.68%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05031
$0.05031$0.05031

-26.66%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0669
$6.0669$6.0669

-17.36%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

+1.21%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,779.72
$111,779.72$111,779.72

+0.35%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.80
$3,959.80$3,959.80

+0.68%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6384
$2.6384$2.6384

+1.55%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.22
$194.22$194.22

+1.21%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19706
$0.19706$0.19706

+0.42%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.9766
$0.9766$0.9766

+1,527.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051084
$0.051084$0.051084

-85.40%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1515
$0.1515$0.1515

-86.00%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.9766
$0.9766$0.9766

+1,527.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15972
$0.15972$0.15972

+95.49%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000213
$0.0000000000000000000213$0.0000000000000000000213

+93.63%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008960
$0.000000000000000008960$0.000000000000000008960

+62.90%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03345
$0.03345$0.03345

+35.64%