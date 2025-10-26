Der Echtzeitpreis von GOAT Network beträgt heute 0.08892 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOATED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOATED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von GOAT Network beträgt heute 0.08892 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GOATED-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GOATED-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

GOAT Network Logo

GOAT Network Kurs(GOATED)

1 GOATED zu USD Echtzeitpreis:

$0.08888
$0.08888
+12.40%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Echtzeit-Preis-Diagramm
GOAT Network (GOATED) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.07707
$ 0.07707$ 0.07707
24H Tief
$ 0.09647
$ 0.09647$ 0.09647
24H Hoch

$ 0.07707
$ 0.07707$ 0.07707

$ 0.09647
$ 0.09647$ 0.09647

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

-1.65%

+12.40%

+31.75%

+31.75%

Der Echtzeitpreis von GOAT Network (GOATED) beträgt $ 0.08892. In den letzten 24 Stunden wurde GOATED zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.07707 und einem Höchstpreis von $ 0.09647 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GOATED liegt bei $ 0.19772632791076053, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.052417385027545234.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GOATED im letzten Stunde um -1.65%, in den letzten 24 Stunden um +12.40% und in den vergangenen 7 Tagen um +31.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

GOAT Network (GOATED) Marktinformationen

No.1220

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

$ 236.53K
$ 236.53K$ 236.53K

$ 88.92M
$ 88.92M$ 88.92M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von GOAT Network beträgt $ 9.28M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 236.53K. Das Umlaufangebot von GOATED liegt bei 104.35M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 88.92M.

GOAT Network (GOATED)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von GOAT Network für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0098053+12.40%
30 Tage$ +0.03892+77.84%
60 Tage$ +0.03892+77.84%
90 Tage$ +0.03892+77.84%
GOAT Network-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GOATED eine Veränderung von $ +0.0098053 (+12.40%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

GOAT Network 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.03892(+77.84%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

GOAT Network 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GOATED eine Veränderung von $ +0.03892 (+77.84%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

GOAT Network 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.03892 (+77.84%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von GOAT Network (GOATED) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem GOAT Network-Preisverlauf an.

Was ist GOAT Network (GOATED)

GOAT Network ist ein Bitcoin-natives ZK-Rollup, das darauf ausgelegt ist, nachhaltige, native BTC-Erträge zu liefern – durch eine bahnbrechende Kombination aus intern entwickeltem zkMIPS (der schnellsten produktionsreifen zkVM), einem praktischen BitVM2-Challengemodell (das die Challenge-Periode von 14 Tagen auf weniger als 1 Tag reduziert) sowie dem ersten dezentralisierten Sequencer-Netzwerk von Bitcoin.

GOAT Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre GOAT Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GOATED Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu GOAT Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr GOAT Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

GOAT Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GOAT Network (GOATED) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GOAT Network-(GOATED)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GOAT Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GOAT Network-Preisprognose an!

GOAT Network (GOATED) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GOAT Network (GOATED) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GOATED Token!

Wie kauft man GOAT Network GOATED

Suchen Sie nach wie man GOAT Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können GOAT Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GOATED zu lokalen Währungen

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu GOAT Network

Wie viel ist GOAT Network (GOATED) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GOATED in USD beträgt 0.08892 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GOATED-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GOATED-zu-USD-Preis beträgt $ 0.08892. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GOAT Network?
Die Marktkapitalisierung von GOATED beträgt $ 9.28M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GOATED?
Das Umlaufangebot von GOATED beträgt 104.35M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GOATED?
GOATED erreichte einen Allzeithochpreis von 0.19772632791076053 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GOATED?
GOATED verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.052417385027545234 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GOATED?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GOATED beträgt $ 236.53K USD.
Wird GOATED dieses Jahr noch steigen?
GOATED könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GOATED-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
