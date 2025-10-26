Was ist GOAT Network (GOATED)

GOAT Network ist ein Bitcoin-natives ZK-Rollup, das darauf ausgelegt ist, nachhaltige, native BTC-Erträge zu liefern – durch eine bahnbrechende Kombination aus intern entwickeltem zkMIPS (der schnellsten produktionsreifen zkVM), einem praktischen BitVM2-Challengemodell (das die Challenge-Periode von 14 Tagen auf weniger als 1 Tag reduziert) sowie dem ersten dezentralisierten Sequencer-Netzwerk von Bitcoin.

GOAT Network ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre GOAT Network Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- GOATED Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu GOAT Network auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr GOAT Network-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

GOAT Network-Preisprognose (USD)

Wie viel wird GOAT Network (GOATED) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre GOAT Network-(GOATED)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für GOAT Network zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die GOAT Network-Preisprognose an!

GOAT Network (GOATED) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von GOAT Network (GOATED) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GOATED Token!

Wie kauft man GOAT Network GOATED

Suchen Sie nach wie man GOAT Network kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können GOAT Network direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GOATED zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

GOAT Network Ressource

Für ein tieferes Verständnis von GOAT Network sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

