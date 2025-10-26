Der Echtzeitpreis von Futu Holdings beträgt heute 178.26 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FUTUON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FUTUON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Futu Holdings beträgt heute 178.26 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FUTUON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FUTUON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 FUTUON zu USD Echtzeitpreis:

$178.19
-0.02%1D
USD
Futu Holdings (FUTUON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:37 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 177.98
24H Tief
$ 179.9
24H Hoch

$ 177.98
$ 179.9
$ 194.05605335665007
$ 150.44906962587248
-0.82%

-0.02%

+8.04%

+8.04%

Der Echtzeitpreis von Futu Holdings (FUTUON) beträgt $ 178.26. In den letzten 24 Stunden wurde FUTUON zwischen einem Tiefstpreis von $ 177.98 und einem Höchstpreis von $ 179.9 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FUTUON liegt bei $ 194.05605335665007, der bisherige Tiefstpreis bei $ 150.44906962587248.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FUTUON im letzten Stunde um -0.82%, in den letzten 24 Stunden um -0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.04% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Futu Holdings (FUTUON) Marktinformationen

No.2106

$ 1.20M
$ 55.16K
$ 1.20M
6.74K
6,743.41729152
ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Futu Holdings beträgt $ 1.20M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.16K. Das Umlaufangebot von FUTUON liegt bei 6.74K, das Gesamtangebot bei 6743.41729152. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.20M.

Futu Holdings (FUTUON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Futu Holdings für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0356-0.02%
30 Tage$ +2.24+1.27%
60 Tage$ +28.26+18.84%
90 Tage$ +28.26+18.84%
Futu Holdings-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FUTUON eine Veränderung von $ -0.0356 (-0.02%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Futu Holdings 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +2.24(+1.27%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Futu Holdings 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FUTUON eine Veränderung von $ +28.26 (+18.84%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Futu Holdings 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +28.26 (+18.84%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Futu Holdings (FUTUON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Futu Holdings-Preisverlauf an.

Was ist Futu Holdings (FUTUON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Futu Holdings ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Futu Holdings Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FUTUON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Futu Holdings auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Futu Holdings-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Futu Holdings-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Futu Holdings (FUTUON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Futu Holdings-(FUTUON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Futu Holdings zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Futu Holdings-Preisprognose an!

Futu Holdings (FUTUON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Futu Holdings (FUTUON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FUTUON Token!

Wie kauft man Futu Holdings FUTUON

Suchen Sie nach wie man Futu Holdings kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Futu Holdings direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FUTUON zu lokalen Währungen

1 Futu Holdings(FUTUON) in VND
4,690,911.9
1 Futu Holdings(FUTUON) in AUD
A$272.7378
1 Futu Holdings(FUTUON) in GBP
133.695
1 Futu Holdings(FUTUON) in EUR
153.3036
1 Futu Holdings(FUTUON) in USD
$178.26
1 Futu Holdings(FUTUON) in MYR
RM752.2572
1 Futu Holdings(FUTUON) in TRY
7,476.2244
1 Futu Holdings(FUTUON) in JPY
¥27,095.52
1 Futu Holdings(FUTUON) in ARS
ARS$265,662.6606
1 Futu Holdings(FUTUON) in RUB
14,191.2786
1 Futu Holdings(FUTUON) in INR
15,653.0106
1 Futu Holdings(FUTUON) in IDR
Rp2,970,998.8116
1 Futu Holdings(FUTUON) in PHP
10,472.775
1 Futu Holdings(FUTUON) in EGP
￡E.8,469.1326
1 Futu Holdings(FUTUON) in BRL
R$959.0388
1 Futu Holdings(FUTUON) in CAD
C$249.564
1 Futu Holdings(FUTUON) in BDT
21,842.1978
1 Futu Holdings(FUTUON) in NGN
260,232.861
1 Futu Holdings(FUTUON) in COP
$690,928.6296
1 Futu Holdings(FUTUON) in ZAR
R.3,076.7676
1 Futu Holdings(FUTUON) in UAH
7,495.833
1 Futu Holdings(FUTUON) in TZS
T.Sh.443,432.4456
1 Futu Holdings(FUTUON) in VES
Bs37,791.12
1 Futu Holdings(FUTUON) in CLP
$167,742.66
1 Futu Holdings(FUTUON) in PKR
Rs50,085.7122
1 Futu Holdings(FUTUON) in KZT
95,993.01
1 Futu Holdings(FUTUON) in THB
฿5,820.189
1 Futu Holdings(FUTUON) in TWD
NT$5,497.5384
1 Futu Holdings(FUTUON) in AED
د.إ654.2142
1 Futu Holdings(FUTUON) in CHF
Fr140.8254
1 Futu Holdings(FUTUON) in HKD
HK$1,383.2976
1 Futu Holdings(FUTUON) in AMD
֏68,271.7974
1 Futu Holdings(FUTUON) in MAD
.د.م1,643.5572
1 Futu Holdings(FUTUON) in MXN
$3,288.897
1 Futu Holdings(FUTUON) in SAR
ريال668.475
1 Futu Holdings(FUTUON) in ETB
Br27,218.5194
1 Futu Holdings(FUTUON) in KES
KSh23,029.4094
1 Futu Holdings(FUTUON) in JOD
د.أ126.38634
1 Futu Holdings(FUTUON) in PLN
650.649
1 Futu Holdings(FUTUON) in RON
лв778.9962
1 Futu Holdings(FUTUON) in SEK
kr1,675.644
1 Futu Holdings(FUTUON) in BGN
лв299.4768
1 Futu Holdings(FUTUON) in HUF
Ft59,797.317
1 Futu Holdings(FUTUON) in CZK
3,727.4166
1 Futu Holdings(FUTUON) in KWD
د.ك54.54756
1 Futu Holdings(FUTUON) in ILS
584.6928
1 Futu Holdings(FUTUON) in BOB
Bs1,229.994
1 Futu Holdings(FUTUON) in AZN
303.042
1 Futu Holdings(FUTUON) in TJS
SM1,661.3832
1 Futu Holdings(FUTUON) in GEL
483.0846
1 Futu Holdings(FUTUON) in AOA
Kz163,541.0718
1 Futu Holdings(FUTUON) in BHD
.د.ب67.02576
1 Futu Holdings(FUTUON) in BMD
$178.26
1 Futu Holdings(FUTUON) in DKK
kr1,144.4292
1 Futu Holdings(FUTUON) in HNL
L4,659.7164
1 Futu Holdings(FUTUON) in MUR
8,116.1778
1 Futu Holdings(FUTUON) in NAD
$3,076.7676
1 Futu Holdings(FUTUON) in NOK
kr1,782.6
1 Futu Holdings(FUTUON) in NZD
$308.3898
1 Futu Holdings(FUTUON) in PAB
B/.178.26
1 Futu Holdings(FUTUON) in PGK
K750.4746
1 Futu Holdings(FUTUON) in QAR
ر.ق648.8664
1 Futu Holdings(FUTUON) in RSD
дин.18,002.4774
1 Futu Holdings(FUTUON) in UZS
soʻm2,173,902.0912
1 Futu Holdings(FUTUON) in ALL
L14,795.58
1 Futu Holdings(FUTUON) in ANG
ƒ319.0854
1 Futu Holdings(FUTUON) in AWG
ƒ319.0854
1 Futu Holdings(FUTUON) in BBD
$356.52
1 Futu Holdings(FUTUON) in BAM
KM299.4768
1 Futu Holdings(FUTUON) in BIF
Fr525,688.74
1 Futu Holdings(FUTUON) in BND
$229.9554
1 Futu Holdings(FUTUON) in BSD
$178.26
1 Futu Holdings(FUTUON) in JMD
$28,583.991
1 Futu Holdings(FUTUON) in KHR
718,788.885
1 Futu Holdings(FUTUON) in KMF
Fr75,582.24
1 Futu Holdings(FUTUON) in LAK
3,875,217.3138
1 Futu Holdings(FUTUON) in LKR
රු54,132.2142
1 Futu Holdings(FUTUON) in MDL
L3,028.6374
1 Futu Holdings(FUTUON) in MGA
Ar806,605.1088
1 Futu Holdings(FUTUON) in MOP
P1,426.08
1 Futu Holdings(FUTUON) in MVR
2,727.378
1 Futu Holdings(FUTUON) in MWK
MK309,478.9686
1 Futu Holdings(FUTUON) in MZN
MT11,390.814
1 Futu Holdings(FUTUON) in NPR
रु25,025.9214
1 Futu Holdings(FUTUON) in PYG
1,264,219.92
1 Futu Holdings(FUTUON) in RWF
Fr258,298.74
1 Futu Holdings(FUTUON) in SBD
$1,472.4276
1 Futu Holdings(FUTUON) in SCR
2,492.0748
1 Futu Holdings(FUTUON) in SRD
$7,082.2698
1 Futu Holdings(FUTUON) in SVC
$1,557.9924
1 Futu Holdings(FUTUON) in SZL
L3,071.4198
1 Futu Holdings(FUTUON) in TMT
m625.6926
1 Futu Holdings(FUTUON) in TND
د.ت522.48006
1 Futu Holdings(FUTUON) in TTD
$1,208.6028
1 Futu Holdings(FUTUON) in UGX
Sh621,057.84
1 Futu Holdings(FUTUON) in XAF
Fr100,538.64
1 Futu Holdings(FUTUON) in XCD
$481.302
1 Futu Holdings(FUTUON) in XOF
Fr100,538.64
1 Futu Holdings(FUTUON) in XPF
Fr18,182.52
1 Futu Holdings(FUTUON) in BWP
P2,543.7702
1 Futu Holdings(FUTUON) in BZD
$358.3026
1 Futu Holdings(FUTUON) in CVE
$16,977.4824
1 Futu Holdings(FUTUON) in DJF
Fr31,552.02
1 Futu Holdings(FUTUON) in DOP
$11,419.3356
1 Futu Holdings(FUTUON) in DZD
د.ج23,204.1042
1 Futu Holdings(FUTUON) in FJD
$404.6502
1 Futu Holdings(FUTUON) in GNF
Fr1,549,970.7
1 Futu Holdings(FUTUON) in GTQ
Q1,363.689
1 Futu Holdings(FUTUON) in GYD
$37,291.992
1 Futu Holdings(FUTUON) in ISK
kr21,925.98

Futu Holdings Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Futu Holdings sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Futu Holdings Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Futu Holdings

Wie viel ist Futu Holdings (FUTUON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FUTUON in USD beträgt 178.26 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FUTUON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FUTUON-zu-USD-Preis beträgt $ 178.26. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Futu Holdings?
Die Marktkapitalisierung von FUTUON beträgt $ 1.20M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FUTUON?
Das Umlaufangebot von FUTUON beträgt 6.74K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FUTUON?
FUTUON erreichte einen Allzeithochpreis von 194.05605335665007 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FUTUON?
FUTUON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 150.44906962587248 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FUTUON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FUTUON beträgt $ 55.16K USD.
Wird FUTUON dieses Jahr noch steigen?
FUTUON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FUTUON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:01:37 (UTC+8)

Futu Holdings (FUTUON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

FUTUON-zu-USD-Rechner

Menge

FUTUON
USD
1 FUTUON = 178.26 USD

FUTUON handeln

FUTUON/USDT
$178.19
-0.05%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

