Der Echtzeitpreis von Fragmetric beträgt heute 0.03247 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FRAG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FRAG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Fragmetric Logo

Fragmetric Kurs(FRAG)

1 FRAG zu USD Echtzeitpreis:

$0.03247
$0.03247$0.03247
+2.46%1D
USD
Fragmetric (FRAG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-05 10:56:45 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132
24H Tief
$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323
24H Hoch

$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132

$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323

--
----

--
----

+1.62%

+2.46%

-1.22%

-1.22%

Der Echtzeitpreis von Fragmetric (FRAG) beträgt $ 0.03247. In den letzten 24 Stunden wurde FRAG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03132 und einem Höchstpreis von $ 0.03323 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FRAG liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FRAG im letzten Stunde um +1.62%, in den letzten 24 Stunden um +2.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fragmetric (FRAG) Marktinformationen

--
----

$ 127.04K
$ 127.04K$ 127.04K

$ 32.47M
$ 32.47M$ 32.47M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fragmetric beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 127.04K. Das Umlaufangebot von FRAG liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.47M.

Fragmetric (FRAG)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Fragmetric für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0007796+2.46%
30 Tage$ -0.00797-19.71%
60 Tage$ -0.01134-25.89%
90 Tage$ -0.03011-48.12%
Fragmetric-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FRAG eine Veränderung von $ +0.0007796 (+2.46%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Fragmetric 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00797(-19.71%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Fragmetric 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FRAG eine Veränderung von $ -0.01134 (-25.89%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Fragmetric 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.03011 (-48.12%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Fragmetric (FRAG) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Fragmetric-Preisverlauf an.

Was ist Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Fragmetric Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FRAG Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Fragmetric auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Fragmetric-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Fragmetric-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Fragmetric (FRAG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Fragmetric-(FRAG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Fragmetric zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Fragmetric-Preisprognose an!

Fragmetric (FRAG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Fragmetric (FRAG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FRAG Token!

Wie kauft man Fragmetric FRAG

Suchen Sie nach wie man Fragmetric kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Fragmetric direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FRAG zu lokalen Währungen

1 Fragmetric(FRAG) in VND
854.44805
1 Fragmetric(FRAG) in AUD
A$0.0490297
1 Fragmetric(FRAG) in GBP
0.0240278
1 Fragmetric(FRAG) in EUR
0.0275995
1 Fragmetric(FRAG) in USD
$0.03247
1 Fragmetric(FRAG) in MYR
RM0.136374
1 Fragmetric(FRAG) in TRY
1.3523755
1 Fragmetric(FRAG) in JPY
¥4.77309
1 Fragmetric(FRAG) in ARS
ARS$46.253515
1 Fragmetric(FRAG) in RUB
2.6693587
1 Fragmetric(FRAG) in INR
2.8810631
1 Fragmetric(FRAG) in IDR
Rp541.1664502
1 Fragmetric(FRAG) in KRW
45.7323715
1 Fragmetric(FRAG) in PHP
1.880013
1 Fragmetric(FRAG) in EGP
￡E.1.5497931
1 Fragmetric(FRAG) in BRL
R$0.1730651
1 Fragmetric(FRAG) in CAD
C$0.0451333
1 Fragmetric(FRAG) in BDT
3.9499755
1 Fragmetric(FRAG) in NGN
47.5399764
1 Fragmetric(FRAG) in COP
$126.3423935
1 Fragmetric(FRAG) in ZAR
R.0.5591334
1 Fragmetric(FRAG) in UAH
1.3390628
1 Fragmetric(FRAG) in TZS
T.Sh.79.77879
1 Fragmetric(FRAG) in VES
Bs5.90954
1 Fragmetric(FRAG) in CLP
$31.33355
1 Fragmetric(FRAG) in PKR
Rs9.1334863
1 Fragmetric(FRAG) in KZT
17.7721298
1 Fragmetric(FRAG) in THB
฿1.0500798
1 Fragmetric(FRAG) in TWD
NT$0.9867633
1 Fragmetric(FRAG) in AED
د.إ0.1191649
1 Fragmetric(FRAG) in CHF
Fr0.0256513
1 Fragmetric(FRAG) in HKD
HK$0.2526166
1 Fragmetric(FRAG) in AMD
֏12.4405558
1 Fragmetric(FRAG) in MAD
.د.م0.2951523
1 Fragmetric(FRAG) in MXN
$0.5971233
1 Fragmetric(FRAG) in SAR
ريال0.1214378
1 Fragmetric(FRAG) in ETB
Br4.7110723
1 Fragmetric(FRAG) in KES
KSh4.1931758
1 Fragmetric(FRAG) in JOD
د.أ0.02302123
1 Fragmetric(FRAG) in PLN
0.1175414
1 Fragmetric(FRAG) in RON
лв0.1405951
1 Fragmetric(FRAG) in SEK
kr0.3042439
1 Fragmetric(FRAG) in BGN
лв0.0539002
1 Fragmetric(FRAG) in HUF
Ft10.7371796
1 Fragmetric(FRAG) in CZK
0.6708302
1 Fragmetric(FRAG) in KWD
د.ك0.00990335
1 Fragmetric(FRAG) in ILS
0.107151
1 Fragmetric(FRAG) in BOB
Bs0.224043
1 Fragmetric(FRAG) in AZN
0.055199
1 Fragmetric(FRAG) in TJS
SM0.3022957
1 Fragmetric(FRAG) in GEL
0.0883184
1 Fragmetric(FRAG) in AOA
Kz29.7616773
1 Fragmetric(FRAG) in BHD
.د.ب0.01220872
1 Fragmetric(FRAG) in BMD
$0.03247
1 Fragmetric(FRAG) in DKK
kr0.2065092
1 Fragmetric(FRAG) in HNL
L0.8490905
1 Fragmetric(FRAG) in MUR
1.4712157
1 Fragmetric(FRAG) in NAD
$0.5594581
1 Fragmetric(FRAG) in NOK
kr0.3230765
1 Fragmetric(FRAG) in NZD
$0.0555237
1 Fragmetric(FRAG) in PAB
B/.0.03247
1 Fragmetric(FRAG) in PGK
K0.1379975
1 Fragmetric(FRAG) in QAR
ر.ق0.1181908
1 Fragmetric(FRAG) in RSD
дин.3.2395319
1 Fragmetric(FRAG) in UZS
soʻm391.2047293
1 Fragmetric(FRAG) in ALL
L2.6752033
1 Fragmetric(FRAG) in ANG
ƒ0.0581213
1 Fragmetric(FRAG) in AWG
ƒ0.058446
1 Fragmetric(FRAG) in BBD
$0.06494
1 Fragmetric(FRAG) in BAM
KM0.0539002
1 Fragmetric(FRAG) in BIF
Fr95.49427
1 Fragmetric(FRAG) in BND
$0.0415616
1 Fragmetric(FRAG) in BSD
$0.03247
1 Fragmetric(FRAG) in JMD
$5.2133832
1 Fragmetric(FRAG) in KHR
130.4014682
1 Fragmetric(FRAG) in KMF
Fr13.60493
1 Fragmetric(FRAG) in LAK
705.8695511
1 Fragmetric(FRAG) in LKR
Rs9.8182786
1 Fragmetric(FRAG) in MDL
L0.5435478
1 Fragmetric(FRAG) in MGA
Ar144.9551716
1 Fragmetric(FRAG) in MOP
P0.2600847
1 Fragmetric(FRAG) in MVR
0.496791
1 Fragmetric(FRAG) in MWK
MK56.3714917
1 Fragmetric(FRAG) in MZN
MT2.074833
1 Fragmetric(FRAG) in NPR
Rs4.617234
1 Fragmetric(FRAG) in PYG
228.65374
1 Fragmetric(FRAG) in RWF
Fr46.98409
1 Fragmetric(FRAG) in SBD
$0.2675528
1 Fragmetric(FRAG) in SCR
0.4747114
1 Fragmetric(FRAG) in SRD
$1.237107
1 Fragmetric(FRAG) in SVC
$0.2837878
1 Fragmetric(FRAG) in SZL
L0.5591334
1 Fragmetric(FRAG) in TMT
m0.113645
1 Fragmetric(FRAG) in TND
د.ت0.09455264
1 Fragmetric(FRAG) in TTD
$0.2198219
1 Fragmetric(FRAG) in UGX
Sh112.3462
1 Fragmetric(FRAG) in XAF
Fr18.11826
1 Fragmetric(FRAG) in XCD
$0.087669
1 Fragmetric(FRAG) in XOF
Fr18.11826
1 Fragmetric(FRAG) in XPF
Fr3.27947
1 Fragmetric(FRAG) in BWP
P0.4312016
1 Fragmetric(FRAG) in BZD
$0.0652647
1 Fragmetric(FRAG) in CVE
$3.0492577
1 Fragmetric(FRAG) in DJF
Fr5.77966
1 Fragmetric(FRAG) in DOP
$2.032622
1 Fragmetric(FRAG) in DZD
د.ج4.2042156
1 Fragmetric(FRAG) in FJD
$0.0730575
1 Fragmetric(FRAG) in GNF
Fr282.32665
1 Fragmetric(FRAG) in GTQ
Q0.2487202
1 Fragmetric(FRAG) in GYD
$6.7898017
1 Fragmetric(FRAG) in ISK
kr3.8964

Fragmetric Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Fragmetric sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Fragmetric Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Fragmetric

Wie viel ist Fragmetric (FRAG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FRAG in USD beträgt 0.03247 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FRAG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FRAG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03247. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fragmetric?
Die Marktkapitalisierung von FRAG beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FRAG?
Das Umlaufangebot von FRAG beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FRAG?
FRAG erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FRAG?
FRAG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FRAG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FRAG beträgt $ 127.04K USD.
Wird FRAG dieses Jahr noch steigen?
FRAG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FRAG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Fragmetric (FRAG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-04 13:39:16On-Chain-Daten
US-Ethereum-Spot-ETF verzeichnet gestern Nettozufluss von 233,5 Millionen US-Dollar
10-04 11:26:38Branchen-Updates
USDC-Emission überschreitet 75 Milliarden, Marktanteil erreicht 24,9%
10-03 10:20:00Branchen-Updates
Gesamte Krypto-Marktkapitalisierung kehrt über 4,2 Billionen $ zurück, mit einem 24h Anstieg von 2,3%
10-03 05:17:00Branchen-Updates
Bitcoin überschreitet zum ersten Mal seit Mitte August die 120.000-Dollar-Marke
10-01 14:11:00Branchen-Updates
Gestern verzeichneten US-amerikanische Ethereum-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 127,5 Millionen Dollar, während Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse von 430 Millionen Dollar verzeichneten
09-30 18:14:00Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream CEX und DEX deuten auf einen neutralen Markt mit leicht bärischer Tendenz hin

