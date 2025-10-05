Fragmetric Kurs(FRAG)
Der Echtzeitpreis von Fragmetric (FRAG) beträgt $ 0.03247. In den letzten 24 Stunden wurde FRAG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.03132 und einem Höchstpreis von $ 0.03323 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FRAG liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.
In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FRAG im letzten Stunde um +1.62%, in den letzten 24 Stunden um +2.46% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fragmetric beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 127.04K. Das Umlaufangebot von FRAG liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.47M.
Verfolgen Sie die Preisänderungen von Fragmetric für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ +0.0007796
|+2.46%
|30 Tage
|$ -0.00797
|-19.71%
|60 Tage
|$ -0.01134
|-25.89%
|90 Tage
|$ -0.03011
|-48.12%
Heute verzeichnete FRAG eine Veränderung von $ +0.0007796 (+2.46%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00797(-19.71%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FRAG eine Veränderung von $ -0.01134 (-25.89%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.03011 (-48.12%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Fragmetric (FRAG) freischalten?
Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Fragmetric-Preisverlauf an.
Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.
Fragmetric ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Fragmetric Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.
Darüber hinaus können Sie:
- FRAG Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Fragmetric auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.
Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Fragmetric-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.
Wie viel wird Fragmetric (FRAG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Fragmetric-(FRAG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Fragmetric zu erkunden.
Sehen Sie sich jetzt die Fragmetric-Preisprognose an!
Das Verständnis der Tokenomics von Fragmetric (FRAG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FRAG Token!
Suchen Sie nach wie man Fragmetric kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Fragmetric direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.
Für ein tieferes Verständnis von Fragmetric sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
