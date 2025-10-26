Der Echtzeitpreis von Flux AI beträgt heute 0.0002084 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FLUXAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FLUXAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Flux AI beträgt heute 0.0002084 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FLUXAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FLUXAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FLUXAI

FLUXAI-Preisinformationen

FLUXAI-Whitepaper

Offizielle FLUXAI-Website

FLUXAI-Tokenökonomie

FLUXAI-Preisprognose

FLUXAI Verlauf

FLUXAI Kaufanleitung

FLUXAI-zu-Fiat-Währungsrechner

FLUXAI Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Flux AI Logo

Flux AI Kurs(FLUXAI)

1 FLUXAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.0002055
$0.0002055$0.0002055
+21.66%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:00:45 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0001322
$ 0.0001322$ 0.0001322
24H Tief
$ 0.0002409
$ 0.0002409$ 0.0002409
24H Hoch

$ 0.0001322
$ 0.0001322$ 0.0001322

$ 0.0002409
$ 0.0002409$ 0.0002409

--
----

--
----

-4.45%

+21.66%

-74.54%

-74.54%

Der Echtzeitpreis von Flux AI (FLUXAI) beträgt $ 0.0002084. In den letzten 24 Stunden wurde FLUXAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0001322 und einem Höchstpreis von $ 0.0002409 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLUXAI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLUXAI im letzten Stunde um -4.45%, in den letzten 24 Stunden um +21.66% und in den vergangenen 7 Tagen um -74.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Flux AI (FLUXAI) Marktinformationen

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 208.40K
$ 208.40K$ 208.40K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Flux AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.09M. Das Umlaufangebot von FLUXAI liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 208.40K.

Flux AI (FLUXAI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Flux AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000036587+21.66%
30 Tage$ -0.0007916-79.16%
60 Tage$ -0.0007916-79.16%
90 Tage$ -0.0007916-79.16%
Flux AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FLUXAI eine Veränderung von $ +0.000036587 (+21.66%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Flux AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0007916(-79.16%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Flux AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FLUXAI eine Veränderung von $ -0.0007916 (-79.16%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Flux AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0007916 (-79.16%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Flux AI (FLUXAI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Flux AI-Preisverlauf an.

Was ist Flux AI (FLUXAI)

Die Zukunft der Kreativität: KI trifft auf Vorstellungskraft #FLUXAI

Flux AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Flux AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FLUXAI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Flux AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Flux AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Flux AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Flux AI (FLUXAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Flux AI-(FLUXAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Flux AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Flux AI-Preisprognose an!

Flux AI (FLUXAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Flux AI (FLUXAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FLUXAI Token!

Wie kauft man Flux AI FLUXAI

Suchen Sie nach wie man Flux AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Flux AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FLUXAI zu lokalen Währungen

1 Flux AI(FLUXAI) in VND
5.484046
1 Flux AI(FLUXAI) in AUD
A$0.000318852
1 Flux AI(FLUXAI) in GBP
0.0001563
1 Flux AI(FLUXAI) in EUR
0.000179224
1 Flux AI(FLUXAI) in USD
$0.0002084
1 Flux AI(FLUXAI) in MYR
RM0.000879448
1 Flux AI(FLUXAI) in TRY
0.008740296
1 Flux AI(FLUXAI) in JPY
¥0.0316768
1 Flux AI(FLUXAI) in ARS
ARS$0.310580604
1 Flux AI(FLUXAI) in RUB
0.016590724
1 Flux AI(FLUXAI) in INR
0.018299604
1 Flux AI(FLUXAI) in IDR
Rp3.473331944
1 Flux AI(FLUXAI) in PHP
0.0122435
1 Flux AI(FLUXAI) in EGP
￡E.0.009901084
1 Flux AI(FLUXAI) in BRL
R$0.001121192
1 Flux AI(FLUXAI) in CAD
C$0.00029176
1 Flux AI(FLUXAI) in BDT
0.025535252
1 Flux AI(FLUXAI) in NGN
0.30423274
1 Flux AI(FLUXAI) in COP
$0.807750064
1 Flux AI(FLUXAI) in ZAR
R.0.003596984
1 Flux AI(FLUXAI) in UAH
0.00876322
1 Flux AI(FLUXAI) in TZS
T.Sh.0.518407504
1 Flux AI(FLUXAI) in VES
Bs0.0441808
1 Flux AI(FLUXAI) in CLP
$0.1961044
1 Flux AI(FLUXAI) in PKR
Rs0.058554148
1 Flux AI(FLUXAI) in KZT
0.1122234
1 Flux AI(FLUXAI) in THB
฿0.00680426
1 Flux AI(FLUXAI) in TWD
NT$0.006427056
1 Flux AI(FLUXAI) in AED
د.إ0.000764828
1 Flux AI(FLUXAI) in CHF
Fr0.000164636
1 Flux AI(FLUXAI) in HKD
HK$0.001617184
1 Flux AI(FLUXAI) in AMD
֏0.079815116
1 Flux AI(FLUXAI) in MAD
.د.م0.001921448
1 Flux AI(FLUXAI) in MXN
$0.00384498
1 Flux AI(FLUXAI) in SAR
ريال0.0007815
1 Flux AI(FLUXAI) in ETB
Br0.031820596
1 Flux AI(FLUXAI) in KES
KSh0.026923196
1 Flux AI(FLUXAI) in JOD
د.أ0.0001477556
1 Flux AI(FLUXAI) in PLN
0.00076066
1 Flux AI(FLUXAI) in RON
лв0.000910708
1 Flux AI(FLUXAI) in SEK
kr0.00195896
1 Flux AI(FLUXAI) in BGN
лв0.000350112
1 Flux AI(FLUXAI) in HUF
Ft0.06990778
1 Flux AI(FLUXAI) in CZK
0.004357644
1 Flux AI(FLUXAI) in KWD
د.ك0.0000637704
1 Flux AI(FLUXAI) in ILS
0.000683552
1 Flux AI(FLUXAI) in BOB
Bs0.00143796
1 Flux AI(FLUXAI) in AZN
0.00035428
1 Flux AI(FLUXAI) in TJS
SM0.001942288
1 Flux AI(FLUXAI) in GEL
0.000564764
1 Flux AI(FLUXAI) in AOA
Kz0.191192412
1 Flux AI(FLUXAI) in BHD
.د.ب0.0000783584
1 Flux AI(FLUXAI) in BMD
$0.0002084
1 Flux AI(FLUXAI) in DKK
kr0.001337928
1 Flux AI(FLUXAI) in HNL
L0.005447576
1 Flux AI(FLUXAI) in MUR
0.009488452
1 Flux AI(FLUXAI) in NAD
$0.003596984
1 Flux AI(FLUXAI) in NOK
kr0.002084
1 Flux AI(FLUXAI) in NZD
$0.000360532
1 Flux AI(FLUXAI) in PAB
B/.0.0002084
1 Flux AI(FLUXAI) in PGK
K0.000877364
1 Flux AI(FLUXAI) in QAR
ر.ق0.000758576
1 Flux AI(FLUXAI) in RSD
дин.0.021046316
1 Flux AI(FLUXAI) in UZS
soʻm2.541463008
1 Flux AI(FLUXAI) in ALL
L0.0172972
1 Flux AI(FLUXAI) in ANG
ƒ0.000373036
1 Flux AI(FLUXAI) in AWG
ƒ0.000373036
1 Flux AI(FLUXAI) in BBD
$0.0004168
1 Flux AI(FLUXAI) in BAM
KM0.000350112
1 Flux AI(FLUXAI) in BIF
Fr0.6145716
1 Flux AI(FLUXAI) in BND
$0.000268836
1 Flux AI(FLUXAI) in BSD
$0.0002084
1 Flux AI(FLUXAI) in JMD
$0.03341694
1 Flux AI(FLUXAI) in KHR
0.8403209
1 Flux AI(FLUXAI) in KMF
Fr0.0883616
1 Flux AI(FLUXAI) in LAK
4.530434692
1 Flux AI(FLUXAI) in LKR
රු0.063284828
1 Flux AI(FLUXAI) in MDL
L0.003540716
1 Flux AI(FLUXAI) in MGA
Ar0.942984992
1 Flux AI(FLUXAI) in MOP
P0.0016672
1 Flux AI(FLUXAI) in MVR
0.00318852
1 Flux AI(FLUXAI) in MWK
MK0.361805324
1 Flux AI(FLUXAI) in MZN
MT0.01331676
1 Flux AI(FLUXAI) in NPR
रु0.029257276
1 Flux AI(FLUXAI) in PYG
1.4779728
1 Flux AI(FLUXAI) in RWF
Fr0.3019716
1 Flux AI(FLUXAI) in SBD
$0.001721384
1 Flux AI(FLUXAI) in SCR
0.002913432
1 Flux AI(FLUXAI) in SRD
$0.008279732
1 Flux AI(FLUXAI) in SVC
$0.001821416
1 Flux AI(FLUXAI) in SZL
L0.003590732
1 Flux AI(FLUXAI) in TMT
m0.000731484
1 Flux AI(FLUXAI) in TND
د.ت0.0006108204
1 Flux AI(FLUXAI) in TTD
$0.001412952
1 Flux AI(FLUXAI) in UGX
Sh0.7260656
1 Flux AI(FLUXAI) in XAF
Fr0.1175376
1 Flux AI(FLUXAI) in XCD
$0.00056268
1 Flux AI(FLUXAI) in XOF
Fr0.1175376
1 Flux AI(FLUXAI) in XPF
Fr0.0212568
1 Flux AI(FLUXAI) in BWP
P0.002973868
1 Flux AI(FLUXAI) in BZD
$0.000418884
1 Flux AI(FLUXAI) in CVE
$0.019848016
1 Flux AI(FLUXAI) in DJF
Fr0.0368868
1 Flux AI(FLUXAI) in DOP
$0.013350104
1 Flux AI(FLUXAI) in DZD
د.ج0.027127428
1 Flux AI(FLUXAI) in FJD
$0.000473068
1 Flux AI(FLUXAI) in GNF
Fr1.812038
1 Flux AI(FLUXAI) in GTQ
Q0.00159426
1 Flux AI(FLUXAI) in GYD
$0.04359728
1 Flux AI(FLUXAI) in ISK
kr0.0256332

Flux AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Flux AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Flux AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Flux AI

Wie viel ist Flux AI (FLUXAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FLUXAI in USD beträgt 0.0002084 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FLUXAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FLUXAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0002084. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Flux AI?
Die Marktkapitalisierung von FLUXAI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FLUXAI?
Das Umlaufangebot von FLUXAI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FLUXAI?
FLUXAI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FLUXAI?
FLUXAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FLUXAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FLUXAI beträgt $ 1.09M USD.
Wird FLUXAI dieses Jahr noch steigen?
FLUXAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FLUXAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:00:45 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

FLUXAI-zu-USD-Rechner

Menge

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0002084 USD

FLUXAI handeln

FLUXAI/USDT
$0.0002055
$0.0002055$0.0002055
+25.99%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,776.94
$111,776.94$111,776.94

+0.35%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.79
$3,960.79$3,960.79

+0.71%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05180
$0.05180$0.05180

-24.48%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.1113
$6.1113$6.1113

-16.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.27
$194.27$194.27

+1.24%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,776.94
$111,776.94$111,776.94

+0.35%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,960.79
$3,960.79$3,960.79

+0.71%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6337
$2.6337$2.6337

+1.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.27
$194.27$194.27

+1.24%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19711
$0.19711$0.19711

+0.44%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0592
$1.0592$1.0592

+1,665.33%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000108
$0.000000000000108$0.000000000000108

+8.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052270
$0.052270$0.052270

-85.06%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1388
$0.1388$0.1388

-87.17%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0592
$1.0592$1.0592

+1,665.33%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15939
$0.15939$0.15939

+95.09%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000214
$0.0000000000000000000214$0.0000000000000000000214

+94.54%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008960
$0.000000000000000008960$0.000000000000000008960

+62.90%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03357
$0.03357$0.03357

+36.13%