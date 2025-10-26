Der Echtzeitpreis von Fleek beträgt heute 0.2074 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FLK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FLK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Fleek beträgt heute 0.2074 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FLK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FLK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FLK

FLK-Preisinformationen

FLK-Whitepaper

Offizielle FLK-Website

FLK-Tokenökonomie

FLK-Preisprognose

FLK Verlauf

FLK Kaufanleitung

FLK-zu-Fiat-Währungsrechner

FLK Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Fleek Logo

Fleek Kurs(FLK)

1 FLK zu USD Echtzeitpreis:

$0.2074
$0.2074$0.2074
+9.79%1D
USD
Fleek (FLK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:37:00 (UTC+8)

Fleek (FLK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1799
$ 0.1799$ 0.1799
24H Tief
$ 0.2418
$ 0.2418$ 0.2418
24H Hoch

$ 0.1799
$ 0.1799$ 0.1799

$ 0.2418
$ 0.2418$ 0.2418

$ 0.6289933396082115
$ 0.6289933396082115$ 0.6289933396082115

$ 0.11349214572806128
$ 0.11349214572806128$ 0.11349214572806128

+3.08%

+9.79%

-16.71%

-16.71%

Der Echtzeitpreis von Fleek (FLK) beträgt $ 0.2074. In den letzten 24 Stunden wurde FLK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1799 und einem Höchstpreis von $ 0.2418 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FLK liegt bei $ 0.6289933396082115, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.11349214572806128.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FLK im letzten Stunde um +3.08%, in den letzten 24 Stunden um +9.79% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Fleek (FLK) Marktinformationen

No.1528

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

$ 179.74K
$ 179.74K$ 179.74K

$ 20.74M
$ 20.74M$ 20.74M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

20.00%

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fleek beträgt $ 4.15M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 179.74K. Das Umlaufangebot von FLK liegt bei 20.00M, das Gesamtangebot bei 100000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.74M.

Fleek (FLK)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Fleek für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.018494+9.79%
30 Tage$ -0.0426-17.04%
60 Tage$ -0.0426-17.04%
90 Tage$ -0.0426-17.04%
Fleek-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FLK eine Veränderung von $ +0.018494 (+9.79%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Fleek 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0426(-17.04%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Fleek 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FLK eine Veränderung von $ -0.0426 (-17.04%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Fleek 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0426 (-17.04%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Fleek (FLK) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Fleek-Preisverlauf an.

Was ist Fleek (FLK)

Die Plattform ist eine KI-basierte Social-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte mit KI zu erstellen und zu verbessern sowie in sozialen Medien zu teilen. Sie gehört zu den ersten Social-Plattformen, die sowohl KI als auch Blockchain integrieren, um einzigartige neue soziale Erlebnisse zu schaffen.

Fleek ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Fleek Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FLK Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Fleek auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Fleek-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Fleek-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Fleek (FLK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Fleek-(FLK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Fleek zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Fleek-Preisprognose an!

Fleek (FLK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Fleek (FLK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FLK Token!

Wie kauft man Fleek FLK

Suchen Sie nach wie man Fleek kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Fleek direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FLK zu lokalen Währungen

1 Fleek(FLK) in VND
5,457.731
1 Fleek(FLK) in AUD
A$0.317322
1 Fleek(FLK) in GBP
0.15555
1 Fleek(FLK) in EUR
0.178364
1 Fleek(FLK) in USD
$0.2074
1 Fleek(FLK) in MYR
RM0.875228
1 Fleek(FLK) in TRY
8.698356
1 Fleek(FLK) in JPY
¥31.5248
1 Fleek(FLK) in ARS
ARS$307.258952
1 Fleek(FLK) in RUB
16.741328
1 Fleek(FLK) in INR
18.215942
1 Fleek(FLK) in IDR
Rp3,456.665284
1 Fleek(FLK) in PHP
12.18475
1 Fleek(FLK) in EGP
￡E.9.853574
1 Fleek(FLK) in BRL
R$1.115812
1 Fleek(FLK) in CAD
C$0.288286
1 Fleek(FLK) in BDT
25.381612
1 Fleek(FLK) in NGN
302.77289
1 Fleek(FLK) in COP
$803.874104
1 Fleek(FLK) in ZAR
R.3.635722
1 Fleek(FLK) in UAH
8.7108
1 Fleek(FLK) in TZS
T.Sh.512.097562
1 Fleek(FLK) in VES
Bs43.9688
1 Fleek(FLK) in CLP
$195.5782
1 Fleek(FLK) in PKR
Rs58.685904
1 Fleek(FLK) in KZT
111.564608
1 Fleek(FLK) in THB
฿6.77161
1 Fleek(FLK) in TWD
NT$6.396216
1 Fleek(FLK) in AED
د.إ0.761158
1 Fleek(FLK) in CHF
Fr0.163846
1 Fleek(FLK) in HKD
HK$1.609424
1 Fleek(FLK) in AMD
֏79.249614
1 Fleek(FLK) in MAD
.د.م1.910154
1 Fleek(FLK) in MXN
$3.82653
1 Fleek(FLK) in SAR
ريال0.77775
1 Fleek(FLK) in ETB
Br31.71146
1 Fleek(FLK) in KES
KSh26.721416
1 Fleek(FLK) in JOD
د.أ0.1470466
1 Fleek(FLK) in PLN
0.754936
1 Fleek(FLK) in RON
лв0.906338
1 Fleek(FLK) in SEK
kr1.94956
1 Fleek(FLK) in BGN
лв0.348432
1 Fleek(FLK) in HUF
Ft69.549516
1 Fleek(FLK) in CZK
4.336734
1 Fleek(FLK) in KWD
د.ك0.0636718
1 Fleek(FLK) in ILS
0.680272
1 Fleek(FLK) in BOB
Bs1.43106
1 Fleek(FLK) in AZN
0.35258
1 Fleek(FLK) in TJS
SM1.930894
1 Fleek(FLK) in GEL
0.562054
1 Fleek(FLK) in AOA
Kz190.274982
1 Fleek(FLK) in BHD
.د.ب0.0779824
1 Fleek(FLK) in BMD
$0.2074
1 Fleek(FLK) in DKK
kr1.331508
1 Fleek(FLK) in HNL
L5.442176
1 Fleek(FLK) in MUR
9.440848
1 Fleek(FLK) in NAD
$3.594242
1 Fleek(FLK) in NOK
kr2.074
1 Fleek(FLK) in NZD
$0.358802
1 Fleek(FLK) in PAB
B/.0.2074
1 Fleek(FLK) in PGK
K0.883524
1 Fleek(FLK) in QAR
ر.ق0.75701
1 Fleek(FLK) in RSD
дин.20.914216
1 Fleek(FLK) in UZS
soʻm2,498.794606
1 Fleek(FLK) in ALL
L17.237014
1 Fleek(FLK) in ANG
ƒ0.371246
1 Fleek(FLK) in AWG
ƒ0.371246
1 Fleek(FLK) in BBD
$0.4148
1 Fleek(FLK) in BAM
KM0.348432
1 Fleek(FLK) in BIF
Fr609.9634
1 Fleek(FLK) in BND
$0.267546
1 Fleek(FLK) in BSD
$0.2074
1 Fleek(FLK) in JMD
$33.219258
1 Fleek(FLK) in KHR
836.28865
1 Fleek(FLK) in KMF
Fr87.9376
1 Fleek(FLK) in LAK
4,508.695562
1 Fleek(FLK) in LKR
රු62.90442
1 Fleek(FLK) in MDL
L3.544466
1 Fleek(FLK) in MGA
Ar934.2333
1 Fleek(FLK) in MOP
P1.657126
1 Fleek(FLK) in MVR
3.17322
1 Fleek(FLK) in MWK
MK359.44494
1 Fleek(FLK) in MZN
MT13.25286
1 Fleek(FLK) in NPR
रु29.083702
1 Fleek(FLK) in PYG
1,470.8808
1 Fleek(FLK) in RWF
Fr300.5226
1 Fleek(FLK) in SBD
$1.713124
1 Fleek(FLK) in SCR
2.874564
1 Fleek(FLK) in SRD
$8.240002
1 Fleek(FLK) in SVC
$1.810602
1 Fleek(FLK) in SZL
L3.594242
1 Fleek(FLK) in TMT
m0.727974
1 Fleek(FLK) in TND
د.ت0.608719
1 Fleek(FLK) in TTD
$1.406172
1 Fleek(FLK) in UGX
Sh720.0928
1 Fleek(FLK) in XAF
Fr117.181
1 Fleek(FLK) in XCD
$0.55998
1 Fleek(FLK) in XOF
Fr117.181
1 Fleek(FLK) in XPF
Fr21.1548
1 Fleek(FLK) in BWP
P2.957524
1 Fleek(FLK) in BZD
$0.4148
1 Fleek(FLK) in CVE
$19.669816
1 Fleek(FLK) in DJF
Fr36.7098
1 Fleek(FLK) in DOP
$13.271526
1 Fleek(FLK) in DZD
د.ج26.997258
1 Fleek(FLK) in FJD
$0.470798
1 Fleek(FLK) in GNF
Fr1,803.343
1 Fleek(FLK) in GTQ
Q1.58661
1 Fleek(FLK) in GYD
$43.342452
1 Fleek(FLK) in ISK
kr25.3028

Fleek Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Fleek sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Fleek Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Fleek

Wie viel ist Fleek (FLK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FLK in USD beträgt 0.2074 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FLK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FLK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.2074. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Fleek?
Die Marktkapitalisierung von FLK beträgt $ 4.15M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FLK?
Das Umlaufangebot von FLK beträgt 20.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FLK?
FLK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.6289933396082115 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FLK?
FLK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.11349214572806128 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FLK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FLK beträgt $ 179.74K USD.
Wird FLK dieses Jahr noch steigen?
FLK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FLK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:37:00 (UTC+8)

Fleek (FLK) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

FLK-zu-USD-Rechner

Menge

FLK
FLK
USD
USD

1 FLK = 0.2074 USD

FLK handeln

FLK/USDC
$0.2072
$0.2072$0.2072
+10.15%
FLK/USDT
$0.2074
$0.2074$0.2074
+10.08%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,557.90
$113,557.90$113,557.90

+1.95%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.08
$4,077.08$4,077.08

+3.67%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04886
$0.04886$0.04886

-28.77%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4445
$6.4445$6.4445

-12.21%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.52
$198.52$198.52

+3.45%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.08
$4,077.08$4,077.08

+3.67%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,557.90
$113,557.90$113,557.90

+1.95%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6480
$2.6480$2.6480

+1.92%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.52
$198.52$198.52

+3.45%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20282
$0.20282$0.20282

+3.35%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0885
$0.0885$0.0885

+47.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000079
$0.000000000000079$0.000000000000079

-40.15%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052282
$0.052282$0.052282

-85.06%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13679
$0.13679$0.13679

+77.25%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13558
$0.13558$0.13558

+65.94%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.118806
$0.118806$0.118806

+50.47%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2506
$0.2506$0.2506

+48.45%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0885
$0.0885$0.0885

+47.50%