Der Echtzeitpreis von ArAIstotlebyVirtuals beträgt heute 0.04138 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FACY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FACY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ArAIstotlebyVirtuals beträgt heute 0.04138 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum FACY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den FACY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über FACY

FACY-Preisinformationen

FACY-Tokenökonomie

FACY-Preisprognose

FACY Verlauf

FACY Kaufanleitung

FACY-zu-Fiat-Währungsrechner

FACY Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

ArAIstotlebyVirtuals Logo

ArAIstotlebyVirtuals Kurs(FACY)

1 FACY zu USD Echtzeitpreis:

$0.04138
$0.04138$0.04138
-23.32%1D
USD
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:59:40 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.04101
$ 0.04101$ 0.04101
24H Tief
$ 0.05635
$ 0.05635$ 0.05635
24H Hoch

$ 0.04101
$ 0.04101$ 0.04101

$ 0.05635
$ 0.05635$ 0.05635

--
----

--
----

-0.39%

-23.32%

+30.65%

+30.65%

Der Echtzeitpreis von ArAIstotlebyVirtuals (FACY) beträgt $ 0.04138. In den letzten 24 Stunden wurde FACY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04101 und einem Höchstpreis von $ 0.05635 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von FACY liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich FACY im letzten Stunde um -0.39%, in den letzten 24 Stunden um -23.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +30.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Marktinformationen

--
----

$ 59.10K
$ 59.10K$ 59.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BASE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ArAIstotlebyVirtuals beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 59.10K. Das Umlaufangebot von FACY liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von ArAIstotlebyVirtuals für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0125845-23.32%
30 Tage$ +0.00922+28.66%
60 Tage$ +0.03138+313.80%
90 Tage$ +0.03138+313.80%
ArAIstotlebyVirtuals-Preisänderung heute

Heute verzeichnete FACY eine Veränderung von $ -0.0125845 (-23.32%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

ArAIstotlebyVirtuals 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.00922(+28.66%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

ArAIstotlebyVirtuals 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete FACY eine Veränderung von $ +0.03138 (+313.80%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

ArAIstotlebyVirtuals 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.03138 (+313.80%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von ArAIstotlebyVirtuals (FACY) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem ArAIstotlebyVirtuals-Preisverlauf an.

Was ist ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY ist der Token von AI Seers Fact-Checking-Plattform Facticity und wird für Community-Belohnungen genutzt. Die Plattform hat etwa 3.000 wöchentliche aktive Benutzer, darunter Forschungs- und Regierungsorganisationen. Ihr Bot @ArAIstotle konzentriert sich auf Fact-Checking im Web3-Bereich. Ab dem 9. September werden 16.7% der Token freigeschaltet und basierend auf Punkten verteilt, die durch das Halten von $FACY, die Interaktion mit dem Bot oder das Bereitstellen korrekter Informationen verdient werden können.

ArAIstotlebyVirtuals ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre ArAIstotlebyVirtuals Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- FACY Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu ArAIstotlebyVirtuals auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr ArAIstotlebyVirtuals-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

ArAIstotlebyVirtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ArAIstotlebyVirtuals (FACY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ArAIstotlebyVirtuals-(FACY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ArAIstotlebyVirtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ArAIstotlebyVirtuals-Preisprognose an!

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ArAIstotlebyVirtuals (FACY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FACY Token!

Wie kauft man ArAIstotlebyVirtuals FACY

Suchen Sie nach wie man ArAIstotlebyVirtuals kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können ArAIstotlebyVirtuals direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

FACY zu lokalen Währungen

1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in VND
1,088.9147
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in AUD
A$0.0633114
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in GBP
0.031035
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in EUR
0.0355868
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in USD
$0.04138
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MYR
RM0.1746236
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in TRY
1.7354772
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in JPY
¥6.28976
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in ARS
ARS$61.6690278
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in RUB
3.2942618
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in INR
3.6335778
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in IDR
Rp689.6663908
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in PHP
2.431075
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in EGP
￡E.1.9659638
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BRL
R$0.2226244
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in CAD
C$0.057932
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BDT
5.0702914
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in NGN
60.408593
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in COP
$160.3872248
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in ZAR
R.0.7142188
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in UAH
1.740029
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in TZS
T.Sh.102.9352328
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in VES
Bs8.77256
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in CLP
$38.93858
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in PKR
Rs11.6265386
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in KZT
22.28313
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in THB
฿1.351057
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in TWD
NT$1.2761592
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in AED
د.إ0.1518646
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in CHF
Fr0.0326902
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in HKD
HK$0.3211088
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in AMD
֏15.8481262
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MAD
.د.م0.3815236
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MXN
$0.763461
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in SAR
ريال0.155175
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in ETB
Br6.3183122
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in KES
KSh5.3458822
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in JOD
د.أ0.02933842
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in PLN
0.151037
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in RON
лв0.1808306
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in SEK
kr0.388972
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BGN
лв0.0695184
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in HUF
Ft13.880921
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in CZK
0.8652558
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in KWD
د.ك0.01266228
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in ILS
0.1357264
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BOB
Bs0.285522
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in AZN
0.070346
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in TJS
SM0.3856616
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in GEL
0.1121398
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in AOA
Kz37.9632534
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BHD
.د.ب0.01555888
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BMD
$0.04138
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in DKK
kr0.2656596
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in HNL
L1.0816732
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MUR
1.8840314
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in NAD
$0.7142188
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in NOK
kr0.4138
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in NZD
$0.0715874
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in PAB
B/.0.04138
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in PGK
K0.1742098
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in QAR
ر.ق0.1506232
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in RSD
дин.4.1789662
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in UZS
soʻm504.6340656
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in ALL
L3.43454
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in ANG
ƒ0.0740702
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in AWG
ƒ0.0740702
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BBD
$0.08276
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BAM
KM0.0695184
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BIF
Fr122.02962
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BND
$0.0533802
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BSD
$0.04138
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in JMD
$6.635283
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in KHR
166.854505
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in KMF
Fr17.54512
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in LAK
899.5651994
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in LKR
රු12.5658646
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MDL
L0.7030462
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MGA
Ar187.2395344
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MOP
P0.33104
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MVR
0.633114
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MWK
MK71.8402318
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in MZN
MT2.644182
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in NPR
रु5.8093382
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in PYG
293.46696
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in RWF
Fr59.95962
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in SBD
$0.3417988
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in SCR
0.5784924
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in SRD
$1.6440274
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in SVC
$0.3616612
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in SZL
L0.7129774
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in TMT
m0.1452438
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in TND
د.ت0.12128478
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in TTD
$0.2805564
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in UGX
Sh144.16792
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in XAF
Fr23.33832
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in XCD
$0.111726
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in XOF
Fr23.33832
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in XPF
Fr4.22076
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BWP
P0.5904926
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in BZD
$0.0831738
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in CVE
$3.9410312
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in DJF
Fr7.32426
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in DOP
$2.6508028
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in DZD
د.ج5.3864346
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in FJD
$0.0939326
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in GNF
Fr359.7991
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in GTQ
Q0.316557
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in GYD
$8.656696
1 ArAIstotlebyVirtuals(FACY) in ISK
kr5.08974

ArAIstotlebyVirtuals Ressource

Für ein tieferes Verständnis von ArAIstotlebyVirtuals sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ArAIstotlebyVirtuals

Wie viel ist ArAIstotlebyVirtuals (FACY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von FACY in USD beträgt 0.04138 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle FACY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle FACY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.04138. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ArAIstotlebyVirtuals?
Die Marktkapitalisierung von FACY beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von FACY?
Das Umlaufangebot von FACY beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FACY?
FACY erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FACY?
FACY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von FACY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FACY beträgt $ 59.10K USD.
Wird FACY dieses Jahr noch steigen?
FACY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FACY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:59:40 (UTC+8)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

FACY-zu-USD-Rechner

Menge

FACY
FACY
USD
USD

1 FACY = 0.04138 USD

FACY handeln

FACY/USDT
$0.04138
$0.04138$0.04138
-23.21%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,779.99
$111,779.99$111,779.99

+0.35%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.98
$3,959.98$3,959.98

+0.69%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05062
$0.05062$0.05062

-26.20%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0640
$6.0640$6.0640

-17.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.33
$194.33$194.33

+1.27%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,779.99
$111,779.99$111,779.99

+0.35%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.98
$3,959.98$3,959.98

+0.69%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6328
$2.6328$2.6328

+1.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.33
$194.33$194.33

+1.27%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19713
$0.19713$0.19713

+0.45%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0120
$1.0120$1.0120

+1,586.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000108
$0.000000000000108$0.000000000000108

+8.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052021
$0.052021$0.052021

+6,836.13%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1405
$0.1405$0.1405

-87.02%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0120
$1.0120$1.0120

+1,586.66%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15932
$0.15932$0.15932

+95.00%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008960
$0.000000000000000008960$0.000000000000000008960

+62.90%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03381
$0.03381$0.03381

+37.10%