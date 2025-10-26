Was ist ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY ist der Token von AI Seers Fact-Checking-Plattform Facticity und wird für Community-Belohnungen genutzt. Die Plattform hat etwa 3.000 wöchentliche aktive Benutzer, darunter Forschungs- und Regierungsorganisationen. Ihr Bot @ArAIstotle konzentriert sich auf Fact-Checking im Web3-Bereich. Ab dem 9. September werden 16.7% der Token freigeschaltet und basierend auf Punkten verteilt, die durch das Halten von $FACY, die Interaktion mit dem Bot oder das Bereitstellen korrekter Informationen verdient werden können.

ArAIstotlebyVirtuals-Preisprognose (USD)

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ArAIstotlebyVirtuals (FACY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von FACY Token!

Wie kauft man ArAIstotlebyVirtuals FACY

ArAIstotlebyVirtuals Ressource

Für ein tieferes Verständnis von ArAIstotlebyVirtuals sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ArAIstotlebyVirtuals Wie viel ist ArAIstotlebyVirtuals (FACY) heute wert? Der Echtzeitpreis von FACY in USD beträgt 0.04138 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle FACY-zu-USD-Preis? $ 0.04138 . Nutzen Sie den Der aktuelle FACY-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ArAIstotlebyVirtuals? Die Marktkapitalisierung von FACY beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von FACY? Das Umlaufangebot von FACY beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von FACY? FACY erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von FACY? FACY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von FACY? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für FACY beträgt $ 59.10K USD . Wird FACY dieses Jahr noch steigen? FACY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die FACY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

