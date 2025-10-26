Der Echtzeitpreis von Eclipse beträgt heute 0.11473 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Eclipse beträgt heute 0.11473 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ES-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ES-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ES

ES-Preisinformationen

ES-Whitepaper

Offizielle ES-Website

ES-Tokenökonomie

ES-Preisprognose

ES Verlauf

ES Kaufanleitung

ES-zu-Fiat-Währungsrechner

ES Spot

ES USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Eclipse Logo

Eclipse Kurs(ES)

1 ES zu USD Echtzeitpreis:

$0.11473
$0.11473$0.11473
+1.26%1D
USD
Eclipse (ES) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:42 (UTC+8)

Eclipse (ES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.11261
$ 0.11261$ 0.11261
24H Tief
$ 0.12487
$ 0.12487$ 0.12487
24H Hoch

$ 0.11261
$ 0.11261$ 0.11261

$ 0.12487
$ 0.12487$ 0.12487

$ 0.7106542736874376
$ 0.7106542736874376$ 0.7106542736874376

$ 0.07407824397399612
$ 0.07407824397399612$ 0.07407824397399612

+0.33%

+1.26%

+10.57%

+10.57%

Der Echtzeitpreis von Eclipse (ES) beträgt $ 0.11473. In den letzten 24 Stunden wurde ES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.11261 und einem Höchstpreis von $ 0.12487 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ES liegt bei $ 0.7106542736874376, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.07407824397399612.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ES im letzten Stunde um +0.33%, in den letzten 24 Stunden um +1.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Eclipse (ES) Marktinformationen

No.974

$ 15.22M
$ 15.22M$ 15.22M

$ 488.34K
$ 488.34K$ 488.34K

$ 114.73M
$ 114.73M$ 114.73M

132.65M
132.65M 132.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

13.26%

ECLIPSE

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Eclipse beträgt $ 15.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 488.34K. Das Umlaufangebot von ES liegt bei 132.65M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 114.73M.

Eclipse (ES)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Eclipse für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0014276+1.26%
30 Tage$ -0.00667-5.50%
60 Tage$ -0.03697-24.38%
90 Tage$ -0.12817-52.77%
Eclipse-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ES eine Veränderung von $ +0.0014276 (+1.26%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Eclipse 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.00667(-5.50%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Eclipse 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ES eine Veränderung von $ -0.03697 (-24.38%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Eclipse 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.12817 (-52.77%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Eclipse (ES) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Eclipse-Preisverlauf an.

Was ist Eclipse (ES)

Eclipse ist eine Layer-2-Lösung auf Ethereum, die mit der virtuellen Maschine von Solana entwickelt wurde.

Eclipse ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Eclipse Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ES Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Eclipse auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Eclipse-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Eclipse-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Eclipse (ES) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Eclipse-(ES)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Eclipse zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Eclipse-Preisprognose an!

Eclipse (ES) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Eclipse (ES) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ES Token!

Wie kauft man Eclipse ES

Suchen Sie nach wie man Eclipse kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Eclipse direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ES zu lokalen Währungen

1 Eclipse(ES) in VND
3,019.11995
1 Eclipse(ES) in AUD
A$0.1755369
1 Eclipse(ES) in GBP
0.0860475
1 Eclipse(ES) in EUR
0.0986678
1 Eclipse(ES) in USD
$0.11473
1 Eclipse(ES) in MYR
RM0.4841606
1 Eclipse(ES) in TRY
4.8117762
1 Eclipse(ES) in JPY
¥17.43896
1 Eclipse(ES) in ARS
ARS$170.9832663
1 Eclipse(ES) in RUB
9.1336553
1 Eclipse(ES) in INR
10.0744413
1 Eclipse(ES) in IDR
Rp1,912.1659018
1 Eclipse(ES) in PHP
6.7403875
1 Eclipse(ES) in EGP
￡E.5.4508223
1 Eclipse(ES) in BRL
R$0.6172474
1 Eclipse(ES) in CAD
C$0.160622
1 Eclipse(ES) in BDT
14.0578669
1 Eclipse(ES) in NGN
167.4885905
1 Eclipse(ES) in COP
$444.6888908
1 Eclipse(ES) in ZAR
R.1.9802398
1 Eclipse(ES) in UAH
4.8243965
1 Eclipse(ES) in TZS
T.Sh.285.3977588
1 Eclipse(ES) in VES
Bs24.32276
1 Eclipse(ES) in CLP
$107.96093
1 Eclipse(ES) in PKR
Rs32.2356881
1 Eclipse(ES) in KZT
61.782105
1 Eclipse(ES) in THB
฿3.7459345
1 Eclipse(ES) in TWD
NT$3.5382732
1 Eclipse(ES) in AED
د.إ0.4210591
1 Eclipse(ES) in CHF
Fr0.0906367
1 Eclipse(ES) in HKD
HK$0.8903048
1 Eclipse(ES) in AMD
֏43.9404427
1 Eclipse(ES) in MAD
.د.م1.0578106
1 Eclipse(ES) in MXN
$2.1167685
1 Eclipse(ES) in SAR
ريال0.4302375
1 Eclipse(ES) in ETB
Br17.5181237
1 Eclipse(ES) in KES
KSh14.8219687
1 Eclipse(ES) in JOD
د.أ0.08134357
1 Eclipse(ES) in PLN
0.4187645
1 Eclipse(ES) in RON
лв0.5013701
1 Eclipse(ES) in SEK
kr1.078462
1 Eclipse(ES) in BGN
лв0.1927464
1 Eclipse(ES) in HUF
Ft38.4861785
1 Eclipse(ES) in CZK
2.3990043
1 Eclipse(ES) in KWD
د.ك0.03510738
1 Eclipse(ES) in ILS
0.3763144
1 Eclipse(ES) in BOB
Bs0.791637
1 Eclipse(ES) in AZN
0.195041
1 Eclipse(ES) in TJS
SM1.0692836
1 Eclipse(ES) in GEL
0.3109183
1 Eclipse(ES) in AOA
Kz105.2567439
1 Eclipse(ES) in BHD
.د.ب0.04313848
1 Eclipse(ES) in BMD
$0.11473
1 Eclipse(ES) in DKK
kr0.7365666
1 Eclipse(ES) in HNL
L2.9990422
1 Eclipse(ES) in MUR
5.2236569
1 Eclipse(ES) in NAD
$1.9802398
1 Eclipse(ES) in NOK
kr1.1473
1 Eclipse(ES) in NZD
$0.1984829
1 Eclipse(ES) in PAB
B/.0.11473
1 Eclipse(ES) in PGK
K0.4830133
1 Eclipse(ES) in QAR
ر.ق0.4176172
1 Eclipse(ES) in RSD
дин.11.5865827
1 Eclipse(ES) in UZS
soʻm1,399.1461176
1 Eclipse(ES) in ALL
L9.52259
1 Eclipse(ES) in ANG
ƒ0.2053667
1 Eclipse(ES) in AWG
ƒ0.2053667
1 Eclipse(ES) in BBD
$0.22946
1 Eclipse(ES) in BAM
KM0.1927464
1 Eclipse(ES) in BIF
Fr338.33877
1 Eclipse(ES) in BND
$0.1480017
1 Eclipse(ES) in BSD
$0.11473
1 Eclipse(ES) in JMD
$18.3969555
1 Eclipse(ES) in KHR
462.6200425
1 Eclipse(ES) in KMF
Fr48.64552
1 Eclipse(ES) in LAK
2,494.1303849
1 Eclipse(ES) in LKR
රු34.8400591
1 Eclipse(ES) in MDL
L1.9492627
1 Eclipse(ES) in MGA
Ar519.1394824
1 Eclipse(ES) in MOP
P0.91784
1 Eclipse(ES) in MVR
1.755369
1 Eclipse(ES) in MWK
MK199.1839003
1 Eclipse(ES) in MZN
MT7.331247
1 Eclipse(ES) in NPR
रु16.1069447
1 Eclipse(ES) in PYG
813.66516
1 Eclipse(ES) in RWF
Fr166.24377
1 Eclipse(ES) in SBD
$0.9476698
1 Eclipse(ES) in SCR
1.6039254
1 Eclipse(ES) in SRD
$4.5582229
1 Eclipse(ES) in SVC
$1.0027402
1 Eclipse(ES) in SZL
L1.9767979
1 Eclipse(ES) in TMT
m0.4027023
1 Eclipse(ES) in TND
د.ت0.33627363
1 Eclipse(ES) in TTD
$0.7778694
1 Eclipse(ES) in UGX
Sh399.71932
1 Eclipse(ES) in XAF
Fr64.70772
1 Eclipse(ES) in XCD
$0.309771
1 Eclipse(ES) in XOF
Fr64.70772
1 Eclipse(ES) in XPF
Fr11.70246
1 Eclipse(ES) in BWP
P1.6371971
1 Eclipse(ES) in BZD
$0.2306073
1 Eclipse(ES) in CVE
$10.9268852
1 Eclipse(ES) in DJF
Fr20.30721
1 Eclipse(ES) in DOP
$7.3496038
1 Eclipse(ES) in DZD
د.ج14.9344041
1 Eclipse(ES) in FJD
$0.2604371
1 Eclipse(ES) in GNF
Fr997.57735
1 Eclipse(ES) in GTQ
Q0.8776845
1 Eclipse(ES) in GYD
$24.001516
1 Eclipse(ES) in ISK
kr14.11179

Eclipse Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Eclipse sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Eclipse Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Eclipse

Wie viel ist Eclipse (ES) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ES in USD beträgt 0.11473 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ES-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ES-zu-USD-Preis beträgt $ 0.11473. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Eclipse?
Die Marktkapitalisierung von ES beträgt $ 15.22M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ES?
Das Umlaufangebot von ES beträgt 132.65M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ES?
ES erreichte einen Allzeithochpreis von 0.7106542736874376 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ES?
ES verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.07407824397399612 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ES?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ES beträgt $ 488.34K USD.
Wird ES dieses Jahr noch steigen?
ES könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ES-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:42 (UTC+8)

Eclipse (ES) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ES-zu-USD-Rechner

Menge

ES
ES
USD
USD

1 ES = 0.11473 USD

ES handeln

ES/USDC
$0.11459
$0.11459$0.11459
+1.14%
ES/USDT
$0.11473
$0.11473$0.11473
+1.23%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,774.13
$111,774.13$111,774.13

+0.34%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.01
$3,959.01$3,959.01

+0.66%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05027
$0.05027$0.05027

-26.72%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0602
$6.0602$6.0602

-17.45%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.34
$194.34$194.34

+1.27%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,774.13
$111,774.13$111,774.13

+0.34%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.01
$3,959.01$3,959.01

+0.66%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6324
$2.6324$2.6324

+1.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.34
$194.34$194.34

+1.27%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19711
$0.19711$0.19711

+0.44%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0685
$1.0685$1.0685

+1,680.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000110
$0.000000000000110$0.000000000000110

+10.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052036
$0.052036$0.052036

+6,838.13%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1387
$0.1387$0.1387

-87.18%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0685
$1.0685$1.0685

+1,680.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15970
$0.15970$0.15970

+95.47%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008960
$0.000000000000000008960$0.000000000000000008960

+62.90%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03389
$0.03389$0.03389

+37.42%