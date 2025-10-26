Der Echtzeitpreis von ERA beträgt heute 0.3365 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ERA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ERA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ERA beträgt heute 0.3365 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ERA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ERA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ERA Logo

ERA Kurs(ERA)

1 ERA zu USD Echtzeitpreis:

$0.3365
$0.3365$0.3365
+1.75%1D
USD
ERA (ERA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:35 (UTC+8)

ERA (ERA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.3245
$ 0.3245$ 0.3245
24H Tief
$ 0.3373
$ 0.3373$ 0.3373
24H Hoch

$ 0.3245
$ 0.3245$ 0.3245

$ 0.3373
$ 0.3373$ 0.3373

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.2815714145169596
$ 0.2815714145169596$ 0.2815714145169596

+0.08%

+1.75%

-10.53%

-10.53%

Der Echtzeitpreis von ERA (ERA) beträgt $ 0.3365. In den letzten 24 Stunden wurde ERA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.3245 und einem Höchstpreis von $ 0.3373 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ERA liegt bei $ 2.002420427794785, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.2815714145169596.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ERA im letzten Stunde um +0.08%, in den letzten 24 Stunden um +1.75% und in den vergangenen 7 Tagen um -10.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ERA (ERA) Marktinformationen

No.520

$ 49.97M
$ 49.97M$ 49.97M

$ 132.45K
$ 132.45K$ 132.45K

$ 336.50M
$ 336.50M$ 336.50M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ERA beträgt $ 49.97M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 132.45K. Das Umlaufangebot von ERA liegt bei 148.50M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 336.50M.

ERA (ERA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von ERA für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.005787+1.75%
30 Tage$ -0.2174-39.25%
60 Tage$ -0.4574-57.62%
90 Tage$ -0.9738-74.32%
ERA-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ERA eine Veränderung von $ +0.005787 (+1.75%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

ERA 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.2174(-39.25%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

ERA 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ERA eine Veränderung von $ -0.4574 (-57.62%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

ERA 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.9738 (-74.32%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von ERA (ERA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem ERA-Preisverlauf an.

Was ist ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre ERA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ERA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu ERA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr ERA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

ERA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ERA (ERA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ERA-(ERA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ERA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ERA-Preisprognose an!

ERA (ERA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ERA (ERA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ERA Token!

Wie kauft man ERA ERA

Suchen Sie nach wie man ERA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können ERA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ERA zu lokalen Währungen

1 ERA(ERA) in VND
8,854.9975
1 ERA(ERA) in AUD
A$0.514845
1 ERA(ERA) in GBP
0.252375
1 ERA(ERA) in EUR
0.28939
1 ERA(ERA) in USD
$0.3365
1 ERA(ERA) in MYR
RM1.42003
1 ERA(ERA) in TRY
14.11281
1 ERA(ERA) in JPY
¥51.148
1 ERA(ERA) in ARS
ARS$501.489315
1 ERA(ERA) in RUB
26.788765
1 ERA(ERA) in INR
29.548065
1 ERA(ERA) in IDR
Rp5,608.33109
1 ERA(ERA) in PHP
19.769375
1 ERA(ERA) in EGP
￡E.15.987115
1 ERA(ERA) in BRL
R$1.81037
1 ERA(ERA) in CAD
C$0.4711
1 ERA(ERA) in BDT
41.231345
1 ERA(ERA) in NGN
491.239525
1 ERA(ERA) in COP
$1,304.26054
1 ERA(ERA) in ZAR
R.5.80799
1 ERA(ERA) in UAH
14.149825
1 ERA(ERA) in TZS
T.Sh.837.06394
1 ERA(ERA) in VES
Bs71.338
1 ERA(ERA) in CLP
$316.6465
1 ERA(ERA) in PKR
Rs94.546405
1 ERA(ERA) in KZT
181.20525
1 ERA(ERA) in THB
฿10.986725
1 ERA(ERA) in TWD
NT$10.37766
1 ERA(ERA) in AED
د.إ1.234955
1 ERA(ERA) in CHF
Fr0.265835
1 ERA(ERA) in HKD
HK$2.61124
1 ERA(ERA) in AMD
֏128.876135
1 ERA(ERA) in MAD
.د.م3.10253
1 ERA(ERA) in MXN
$6.208425
1 ERA(ERA) in SAR
ريال1.261875
1 ERA(ERA) in ETB
Br51.380185
1 ERA(ERA) in KES
KSh43.472435
1 ERA(ERA) in JOD
د.أ0.2385785
1 ERA(ERA) in PLN
1.228225
1 ERA(ERA) in RON
лв1.470505
1 ERA(ERA) in SEK
kr3.1631
1 ERA(ERA) in BGN
лв0.56532
1 ERA(ERA) in HUF
Ft112.878925
1 ERA(ERA) in CZK
7.036215
1 ERA(ERA) in KWD
د.ك0.102969
1 ERA(ERA) in ILS
1.10372
1 ERA(ERA) in BOB
Bs2.32185
1 ERA(ERA) in AZN
0.57205
1 ERA(ERA) in TJS
SM3.13618
1 ERA(ERA) in GEL
0.911915
1 ERA(ERA) in AOA
Kz308.715195
1 ERA(ERA) in BHD
.د.ب0.126524
1 ERA(ERA) in BMD
$0.3365
1 ERA(ERA) in DKK
kr2.16033
1 ERA(ERA) in HNL
L8.79611
1 ERA(ERA) in MUR
15.320845
1 ERA(ERA) in NAD
$5.80799
1 ERA(ERA) in NOK
kr3.365
1 ERA(ERA) in NZD
$0.582145
1 ERA(ERA) in PAB
B/.0.3365
1 ERA(ERA) in PGK
K1.416665
1 ERA(ERA) in QAR
ر.ق1.22486
1 ERA(ERA) in RSD
дин.33.983135
1 ERA(ERA) in UZS
soʻm4,103.65788
1 ERA(ERA) in ALL
L27.9295
1 ERA(ERA) in ANG
ƒ0.602335
1 ERA(ERA) in AWG
ƒ0.602335
1 ERA(ERA) in BBD
$0.673
1 ERA(ERA) in BAM
KM0.56532
1 ERA(ERA) in BIF
Fr992.3385
1 ERA(ERA) in BND
$0.434085
1 ERA(ERA) in BSD
$0.3365
1 ERA(ERA) in JMD
$53.957775
1 ERA(ERA) in KHR
1,356.852125
1 ERA(ERA) in KMF
Fr142.676
1 ERA(ERA) in LAK
7,315.217245
1 ERA(ERA) in LKR
රු102.184955
1 ERA(ERA) in MDL
L5.717135
1 ERA(ERA) in MGA
Ar1,522.62212
1 ERA(ERA) in MOP
P2.692
1 ERA(ERA) in MVR
5.14845
1 ERA(ERA) in MWK
MK584.201015
1 ERA(ERA) in MZN
MT21.50235
1 ERA(ERA) in NPR
रु47.241235
1 ERA(ERA) in PYG
2,386.458
1 ERA(ERA) in RWF
Fr487.5885
1 ERA(ERA) in SBD
$2.77949
1 ERA(ERA) in SCR
4.70427
1 ERA(ERA) in SRD
$13.369145
1 ERA(ERA) in SVC
$2.94101
1 ERA(ERA) in SZL
L5.797895
1 ERA(ERA) in TMT
m1.181115
1 ERA(ERA) in TND
د.ت0.9862815
1 ERA(ERA) in TTD
$2.28147
1 ERA(ERA) in UGX
Sh1,172.366
1 ERA(ERA) in XAF
Fr189.786
1 ERA(ERA) in XCD
$0.90855
1 ERA(ERA) in XOF
Fr189.786
1 ERA(ERA) in XPF
Fr34.323
1 ERA(ERA) in BWP
P4.801855
1 ERA(ERA) in BZD
$0.676365
1 ERA(ERA) in CVE
$32.04826
1 ERA(ERA) in DJF
Fr59.5605
1 ERA(ERA) in DOP
$21.55619
1 ERA(ERA) in DZD
د.ج43.802205
1 ERA(ERA) in FJD
$0.763855
1 ERA(ERA) in GNF
Fr2,925.8675
1 ERA(ERA) in GTQ
Q2.574225
1 ERA(ERA) in GYD
$70.3958
1 ERA(ERA) in ISK
kr41.3895

ERA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von ERA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle ERA Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ERA

Wie viel ist ERA (ERA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ERA in USD beträgt 0.3365 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ERA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ERA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.3365. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ERA?
Die Marktkapitalisierung von ERA beträgt $ 49.97M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ERA?
Das Umlaufangebot von ERA beträgt 148.50M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ERA?
ERA erreichte einen Allzeithochpreis von 2.002420427794785 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ERA?
ERA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.2815714145169596 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ERA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ERA beträgt $ 132.45K USD.
Wird ERA dieses Jahr noch steigen?
ERA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ERA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:35 (UTC+8)

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ERA-zu-USD-Rechner

Menge

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.3365 USD

ERA handeln

ERA/USDC
$0.3364
$0.3364$0.3364
+1.60%
ERA/USDT
$0.3365
$0.3365$0.3365
+1.69%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,774.94
$111,774.94$111,774.94

+0.34%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.01
$3,959.01$3,959.01

+0.66%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05027
$0.05027$0.05027

-26.72%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0685
$6.0685$6.0685

-17.33%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.30
$194.30$194.30

+1.25%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,774.94
$111,774.94$111,774.94

+0.34%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,959.01
$3,959.01$3,959.01

+0.66%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6320
$2.6320$2.6320

+1.30%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.30
$194.30$194.30

+1.25%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19710
$0.19710$0.19710

+0.44%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0360
$1.0360$1.0360

+1,626.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000110
$0.000000000000110$0.000000000000110

+10.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052040
$0.052040$0.052040

+6,838.66%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1387
$0.1387$0.1387

-87.18%

