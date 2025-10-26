Der Echtzeitpreis von ELA beträgt heute 1.506 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ELA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ELA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ELA beträgt heute 1.506 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ELA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ELA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

ELA Kurs(ELA)

1 ELA zu USD Echtzeitpreis:

$1.506
$1.506$1.506
-0.33%1D
USD
ELA (ELA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:14 (UTC+8)

ELA (ELA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.494
$ 1.494$ 1.494
24H Tief
$ 1.548
$ 1.548$ 1.548
24H Hoch

$ 1.494
$ 1.494$ 1.494

$ 1.548
$ 1.548$ 1.548

--
----

--
----

+0.13%

-0.33%

-4.93%

-4.93%

Der Echtzeitpreis von ELA (ELA) beträgt $ 1.506. In den letzten 24 Stunden wurde ELA zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.494 und einem Höchstpreis von $ 1.548 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ELA liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ELA im letzten Stunde um +0.13%, in den letzten 24 Stunden um -0.33% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.93% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ELA (ELA) Marktinformationen

--
----

$ 2.52K
$ 2.52K$ 2.52K

$ 42.50M
$ 42.50M$ 42.50M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ELA beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 2.52K. Das Umlaufangebot von ELA liegt bei --, das Gesamtangebot bei 28220000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 42.50M.

ELA (ELA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von ELA für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00499-0.33%
30 Tage$ +0.506+50.60%
60 Tage$ +0.506+50.60%
90 Tage$ +0.506+50.60%
ELA-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ELA eine Veränderung von $ -0.00499 (-0.33%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

ELA 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.506(+50.60%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

ELA 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ELA eine Veränderung von $ +0.506 (+50.60%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

ELA 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.506 (+50.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von ELA (ELA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem ELA-Preisverlauf an.

Was ist ELA (ELA)

Elastos entwickelt eine dezentralisierte Internet-Infrastruktur, die den Benutzern echtes digitales Eigentum und Privatsphäre bietet, gesichert durch die Hashpower von Bitcoin.

ELA ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre ELA Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ELA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu ELA auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr ELA-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

ELA-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ELA (ELA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ELA-(ELA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ELA zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ELA-Preisprognose an!

ELA (ELA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ELA (ELA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ELA Token!

Wie kauft man ELA ELA

Suchen Sie nach wie man ELA kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können ELA direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ELA zu lokalen Währungen

1 ELA(ELA) in VND
39,630.39
1 ELA(ELA) in AUD
A$2.30418
1 ELA(ELA) in GBP
1.1295
1 ELA(ELA) in EUR
1.29516
1 ELA(ELA) in USD
$1.506
1 ELA(ELA) in MYR
RM6.35532
1 ELA(ELA) in TRY
63.16164
1 ELA(ELA) in JPY
¥228.912
1 ELA(ELA) in ARS
ARS$2,244.40686
1 ELA(ELA) in RUB
119.89266
1 ELA(ELA) in INR
132.24186
1 ELA(ELA) in IDR
Rp25,099.98996
1 ELA(ELA) in PHP
88.4775
1 ELA(ELA) in EGP
￡E.71.55006
1 ELA(ELA) in BRL
R$8.10228
1 ELA(ELA) in CAD
C$2.1084
1 ELA(ELA) in BDT
184.53018
1 ELA(ELA) in NGN
2,198.5341
1 ELA(ELA) in COP
$5,837.19576
1 ELA(ELA) in ZAR
R.25.99356
1 ELA(ELA) in UAH
63.3273
1 ELA(ELA) in TZS
T.Sh.3,746.26536
1 ELA(ELA) in VES
Bs319.272
1 ELA(ELA) in CLP
$1,417.146
1 ELA(ELA) in PKR
Rs423.14082
1 ELA(ELA) in KZT
810.981
1 ELA(ELA) in THB
฿49.1709
1 ELA(ELA) in TWD
NT$46.44504
1 ELA(ELA) in AED
د.إ5.52702
1 ELA(ELA) in CHF
Fr1.18974
1 ELA(ELA) in HKD
HK$11.68656
1 ELA(ELA) in AMD
֏576.78294
1 ELA(ELA) in MAD
.د.م13.88532
1 ELA(ELA) in MXN
$27.7857
1 ELA(ELA) in SAR
ريال5.6475
1 ELA(ELA) in ETB
Br229.95114
1 ELA(ELA) in KES
KSh194.56014
1 ELA(ELA) in JOD
د.أ1.067754
1 ELA(ELA) in PLN
5.4969
1 ELA(ELA) in RON
лв6.58122
1 ELA(ELA) in SEK
kr14.1564
1 ELA(ELA) in BGN
лв2.53008
1 ELA(ELA) in HUF
Ft505.1877
1 ELA(ELA) in CZK
31.49046
1 ELA(ELA) in KWD
د.ك0.460836
1 ELA(ELA) in ILS
4.93968
1 ELA(ELA) in BOB
Bs10.3914
1 ELA(ELA) in AZN
2.5602
1 ELA(ELA) in TJS
SM14.03592
1 ELA(ELA) in GEL
4.08126
1 ELA(ELA) in AOA
Kz1,381.64958
1 ELA(ELA) in BHD
.د.ب0.566256
1 ELA(ELA) in BMD
$1.506
1 ELA(ELA) in DKK
kr9.66852
1 ELA(ELA) in HNL
L39.36684
1 ELA(ELA) in MUR
68.56818
1 ELA(ELA) in NAD
$25.99356
1 ELA(ELA) in NOK
kr15.06
1 ELA(ELA) in NZD
$2.60538
1 ELA(ELA) in PAB
B/.1.506
1 ELA(ELA) in PGK
K6.34026
1 ELA(ELA) in QAR
ر.ق5.48184
1 ELA(ELA) in RSD
дин.152.09094
1 ELA(ELA) in UZS
soʻm18,365.85072
1 ELA(ELA) in ALL
L124.998
1 ELA(ELA) in ANG
ƒ2.69574
1 ELA(ELA) in AWG
ƒ2.69574
1 ELA(ELA) in BBD
$3.012
1 ELA(ELA) in BAM
KM2.53008
1 ELA(ELA) in BIF
Fr4,441.194
1 ELA(ELA) in BND
$1.94274
1 ELA(ELA) in BSD
$1.506
1 ELA(ELA) in JMD
$241.4871
1 ELA(ELA) in KHR
6,072.5685
1 ELA(ELA) in KMF
Fr638.544
1 ELA(ELA) in LAK
32,739.12978
1 ELA(ELA) in LKR
රු457.32702
1 ELA(ELA) in MDL
L25.58694
1 ELA(ELA) in MGA
Ar6,814.46928
1 ELA(ELA) in MOP
P12.048
1 ELA(ELA) in MVR
23.0418
1 ELA(ELA) in MWK
MK2,614.58166
1 ELA(ELA) in MZN
MT96.2334
1 ELA(ELA) in NPR
रु211.42734
1 ELA(ELA) in PYG
10,680.552
1 ELA(ELA) in RWF
Fr2,182.194
1 ELA(ELA) in SBD
$12.43956
1 ELA(ELA) in SCR
21.05388
1 ELA(ELA) in SRD
$59.83338
1 ELA(ELA) in SVC
$13.16244
1 ELA(ELA) in SZL
L25.94838
1 ELA(ELA) in TMT
m5.28606
1 ELA(ELA) in TND
د.ت4.414086
1 ELA(ELA) in TTD
$10.21068
1 ELA(ELA) in UGX
Sh5,246.904
1 ELA(ELA) in XAF
Fr849.384
1 ELA(ELA) in XCD
$4.0662
1 ELA(ELA) in XOF
Fr849.384
1 ELA(ELA) in XPF
Fr153.612
1 ELA(ELA) in BWP
P21.49062
1 ELA(ELA) in BZD
$3.02706
1 ELA(ELA) in CVE
$143.43144
1 ELA(ELA) in DJF
Fr266.562
1 ELA(ELA) in DOP
$96.47436
1 ELA(ELA) in DZD
د.ج196.03602
1 ELA(ELA) in FJD
$3.41862
1 ELA(ELA) in GNF
Fr13,094.67
1 ELA(ELA) in GTQ
Q11.5209
1 ELA(ELA) in GYD
$315.0552
1 ELA(ELA) in ISK
kr185.238

ELA Ressource

Für ein tieferes Verständnis von ELA sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle ELA Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ELA

Wie viel ist ELA (ELA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ELA in USD beträgt 1.506 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ELA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ELA-zu-USD-Preis beträgt $ 1.506. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ELA?
Die Marktkapitalisierung von ELA beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ELA?
Das Umlaufangebot von ELA beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ELA?
ELA erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ELA?
ELA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ELA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ELA beträgt $ 2.52K USD.
Wird ELA dieses Jahr noch steigen?
ELA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ELA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:58:14 (UTC+8)

ELA (ELA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ELA-zu-USD-Rechner

Menge

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.506 USD

ELA handeln

ELA/USDT
$1.506
$1.506$1.506
-0.33%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

