Daystarter Kurs(DST)

1 DST zu USD Echtzeitpreis:

$0.15557
$0.15557$0.15557
+0.09%1D
USD
Daystarter (DST) Echtzeit-Preis-Diagramm
Daystarter (DST) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.15516
$ 0.15516$ 0.15516
24H Tief
$ 0.15595
$ 0.15595$ 0.15595
24H Hoch

$ 0.15516
$ 0.15516$ 0.15516

$ 0.15595
$ 0.15595$ 0.15595

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

-0.09%

+0.09%

-3.82%

-3.82%

Der Echtzeitpreis von Daystarter (DST) beträgt $ 0.15551. In den letzten 24 Stunden wurde DST zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.15516 und einem Höchstpreis von $ 0.15595 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DST liegt bei $ 9.000678643817682, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000580213942630201.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DST im letzten Stunde um -0.09%, in den letzten 24 Stunden um +0.09% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Daystarter (DST) Marktinformationen

No.3911

--
----

$ 61.91K
$ 61.91K$ 61.91K

$ 155.51M
$ 155.51M$ 155.51M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Daystarter beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 61.91K. Das Umlaufangebot von DST liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 155.51M.

Daystarter (DST)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Daystarter für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0001399+0.09%
30 Tage$ +0.02415+18.38%
60 Tage$ +0.02481+18.98%
90 Tage$ +0.09763+168.67%
Daystarter-Preisänderung heute

Heute verzeichnete DST eine Veränderung von $ +0.0001399 (+0.09%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Daystarter 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.02415(+18.38%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Daystarter 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete DST eine Veränderung von $ +0.02481 (+18.98%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Daystarter 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.09763 (+168.67%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Daystarter (DST) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Daystarter-Preisverlauf an.

Was ist Daystarter (DST)

DAYSTARTER ist eine Web3-Lifestyle-Plattform, die tägliche Routinen spielerisch gestaltet und personalisierte, astrologiebasierte Inhalte bietet. Ziel ist es, die Lücke zwischen Alltagsgewohnheiten und digitalen Vermögenswerten zu schließen. Benutzer erhalten für ihre App-Aktivitäten Punkte, die über das Webportal von DAYSTARTER in $DST-Token umgewandelt werden können.

Daystarter ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Daystarter Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- DST Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Daystarter auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Daystarter-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Daystarter-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Daystarter (DST) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Daystarter-(DST)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Daystarter zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Daystarter-Preisprognose an!

Daystarter (DST) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Daystarter (DST) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DST Token!

Wie kauft man Daystarter DST

Suchen Sie nach wie man Daystarter kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Daystarter direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

DST zu lokalen Währungen

1 Daystarter(DST) in VND
4,092.24565
1 Daystarter(DST) in AUD
A$0.2379303
1 Daystarter(DST) in GBP
0.1166325
1 Daystarter(DST) in EUR
0.1337386
1 Daystarter(DST) in USD
$0.15551
1 Daystarter(DST) in MYR
RM0.6562522
1 Daystarter(DST) in TRY
6.5220894
1 Daystarter(DST) in JPY
¥23.63752
1 Daystarter(DST) in ARS
ARS$231.7581081
1 Daystarter(DST) in RUB
12.3801511
1 Daystarter(DST) in INR
13.6553331
1 Daystarter(DST) in IDR
Rp2,591.8322966
1 Daystarter(DST) in PHP
9.1362125
1 Daystarter(DST) in EGP
￡E.7.3882801
1 Daystarter(DST) in BRL
R$0.8366438
1 Daystarter(DST) in CAD
C$0.217714
1 Daystarter(DST) in BDT
19.0546403
1 Daystarter(DST) in NGN
227.0212735
1 Daystarter(DST) in COP
$602.7505396
1 Daystarter(DST) in ZAR
R.2.6841026
1 Daystarter(DST) in UAH
6.5391955
1 Daystarter(DST) in TZS
T.Sh.386.8404556
1 Daystarter(DST) in VES
Bs32.96812
1 Daystarter(DST) in CLP
$146.33491
1 Daystarter(DST) in PKR
Rs43.6936447
1 Daystarter(DST) in KZT
83.742135
1 Daystarter(DST) in THB
฿5.0774015
1 Daystarter(DST) in TWD
NT$4.7959284
1 Daystarter(DST) in AED
د.إ0.5707217
1 Daystarter(DST) in CHF
Fr0.1228529
1 Daystarter(DST) in HKD
HK$1.2067576
1 Daystarter(DST) in AMD
֏59.5587749
1 Daystarter(DST) in MAD
.د.م1.4338022
1 Daystarter(DST) in MXN
$2.8691595
1 Daystarter(DST) in SAR
ريال0.5831625
1 Daystarter(DST) in ETB
Br23.7448219
1 Daystarter(DST) in KES
KSh20.0903369
1 Daystarter(DST) in JOD
د.أ0.11025659
1 Daystarter(DST) in PLN
0.5676115
1 Daystarter(DST) in RON
лв0.6795787
1 Daystarter(DST) in SEK
kr1.461794
1 Daystarter(DST) in BGN
лв0.2612568
1 Daystarter(DST) in HUF
Ft52.1658295
1 Daystarter(DST) in CZK
3.2517141
1 Daystarter(DST) in KWD
د.ك0.04758606
1 Daystarter(DST) in ILS
0.5100728
1 Daystarter(DST) in BOB
Bs1.073019
1 Daystarter(DST) in AZN
0.264367
1 Daystarter(DST) in TJS
SM1.4493532
1 Daystarter(DST) in GEL
0.4214321
1 Daystarter(DST) in AOA
Kz142.6695393
1 Daystarter(DST) in BHD
.د.ب0.05847176
1 Daystarter(DST) in BMD
$0.15551
1 Daystarter(DST) in DKK
kr0.9983742
1 Daystarter(DST) in HNL
L4.0650314
1 Daystarter(DST) in MUR
7.0803703
1 Daystarter(DST) in NAD
$2.6841026
1 Daystarter(DST) in NOK
kr1.5551
1 Daystarter(DST) in NZD
$0.2690323
1 Daystarter(DST) in PAB
B/.0.15551
1 Daystarter(DST) in PGK
K0.6546971
1 Daystarter(DST) in QAR
ر.ق0.5660564
1 Daystarter(DST) in RSD
дин.15.7049549
1 Daystarter(DST) in UZS
soʻm1,896.4631112
1 Daystarter(DST) in ALL
L12.90733
1 Daystarter(DST) in ANG
ƒ0.2783629
1 Daystarter(DST) in AWG
ƒ0.2783629
1 Daystarter(DST) in BBD
$0.31102
1 Daystarter(DST) in BAM
KM0.2612568
1 Daystarter(DST) in BIF
Fr458.59899
1 Daystarter(DST) in BND
$0.2006079
1 Daystarter(DST) in BSD
$0.15551
1 Daystarter(DST) in JMD
$24.9360285
1 Daystarter(DST) in KHR
627.0551975
1 Daystarter(DST) in KMF
Fr65.93624
1 Daystarter(DST) in LAK
3,380.6521063
1 Daystarter(DST) in LKR
රු47.2237217
1 Daystarter(DST) in MDL
L2.6421149
1 Daystarter(DST) in MGA
Ar703.6640888
1 Daystarter(DST) in MOP
P1.24408
1 Daystarter(DST) in MVR
2.379303
1 Daystarter(DST) in MWK
MK269.9824661
1 Daystarter(DST) in MZN
MT9.937089
1 Daystarter(DST) in NPR
रु21.8320489
1 Daystarter(DST) in PYG
1,102.87692
1 Daystarter(DST) in RWF
Fr225.33399
1 Daystarter(DST) in SBD
$1.2845126
1 Daystarter(DST) in SCR
2.1740298
1 Daystarter(DST) in SRD
$6.1784123
1 Daystarter(DST) in SVC
$1.3591574
1 Daystarter(DST) in SZL
L2.6794373
1 Daystarter(DST) in TMT
m0.5458401
1 Daystarter(DST) in TND
د.ت0.45579981
1 Daystarter(DST) in TTD
$1.0543578
1 Daystarter(DST) in UGX
Sh541.79684
1 Daystarter(DST) in XAF
Fr87.70764
1 Daystarter(DST) in XCD
$0.419877
1 Daystarter(DST) in XOF
Fr87.70764
1 Daystarter(DST) in XPF
Fr15.86202
1 Daystarter(DST) in BWP
P2.2191277
1 Daystarter(DST) in BZD
$0.3125751
1 Daystarter(DST) in CVE
$14.8107724
1 Daystarter(DST) in DJF
Fr27.52527
1 Daystarter(DST) in DOP
$9.9619706
1 Daystarter(DST) in DZD
د.ج20.2427367
1 Daystarter(DST) in FJD
$0.3530077
1 Daystarter(DST) in GNF
Fr1,352.15945
1 Daystarter(DST) in GTQ
Q1.1896515
1 Daystarter(DST) in GYD
$32.532692
1 Daystarter(DST) in ISK
kr19.12773

Für ein tieferes Verständnis von Daystarter sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Daystarter Website
Block-Explorer

Whitepaper
Offizielle Daystarter Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Daystarter

Wie viel ist Daystarter (DST) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DST in USD beträgt 0.15551 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DST-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DST-zu-USD-Preis beträgt $ 0.15551. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Daystarter?
Die Marktkapitalisierung von DST beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DST?
Das Umlaufangebot von DST beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DST?
DST erreichte einen Allzeithochpreis von 9.000678643817682 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DST?
DST verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000580213942630201 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DST?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DST beträgt $ 61.91K USD.
Wird DST dieses Jahr noch steigen?
DST könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DST-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
