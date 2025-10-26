Der Echtzeitpreis von Cisco Systems beträgt heute 70.51 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CSCOON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CSCOON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Cisco Systems beträgt heute 70.51 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CSCOON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CSCOON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CSCOON

CSCOON-Preisinformationen

Offizielle CSCOON-Website

CSCOON-Tokenökonomie

CSCOON-Preisprognose

CSCOON Verlauf

CSCOON Kaufanleitung

CSCOON-zu-Fiat-Währungsrechner

CSCOON Spot

Cisco Systems Logo

Cisco Systems Kurs(CSCOON)

1 CSCOON zu USD Echtzeitpreis:

$70.43
$70.43$70.43
-0.59%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:54:14 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 70.42
$ 70.42$ 70.42
24H Tief
$ 71.54
$ 71.54$ 71.54
24H Hoch

$ 70.42
$ 70.42$ 70.42

$ 71.54
$ 71.54$ 71.54

$ 71.61371977719382
$ 71.61371977719382$ 71.61371977719382

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

-1.07%

-0.59%

-0.67%

-0.67%

Der Echtzeitpreis von Cisco Systems (CSCOON) beträgt $ 70.51. In den letzten 24 Stunden wurde CSCOON zwischen einem Tiefstpreis von $ 70.42 und einem Höchstpreis von $ 71.54 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CSCOON liegt bei $ 71.61371977719382, der bisherige Tiefstpreis bei $ 66.14352617950215.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CSCOON im letzten Stunde um -1.07%, in den letzten 24 Stunden um -0.59% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cisco Systems (CSCOON) Marktinformationen

No.1898

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 55.84K
$ 55.84K$ 55.84K

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

24.86K
24.86K 24.86K

24,859.7636023
24,859.7636023 24,859.7636023

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cisco Systems beträgt $ 1.75M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.84K. Das Umlaufangebot von CSCOON liegt bei 24.86K, das Gesamtangebot bei 24859.7636023. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.75M.

Cisco Systems (CSCOON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Cisco Systems für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.418-0.59%
30 Tage$ +2.56+3.76%
60 Tage$ +30.51+76.27%
90 Tage$ +30.51+76.27%
Cisco Systems-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CSCOON eine Veränderung von $ -0.418 (-0.59%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Cisco Systems 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +2.56(+3.76%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Cisco Systems 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CSCOON eine Veränderung von $ +30.51 (+76.27%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Cisco Systems 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +30.51 (+76.27%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Cisco Systems (CSCOON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Cisco Systems-Preisverlauf an.

Was ist Cisco Systems (CSCOON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Cisco Systems ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Cisco Systems Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CSCOON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Cisco Systems auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Cisco Systems-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Cisco Systems-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Cisco Systems (CSCOON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Cisco Systems-(CSCOON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Cisco Systems zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Cisco Systems-Preisprognose an!

Cisco Systems (CSCOON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cisco Systems (CSCOON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CSCOON Token!

Wie kauft man Cisco Systems CSCOON

Suchen Sie nach wie man Cisco Systems kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Cisco Systems direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CSCOON zu lokalen Währungen

1 Cisco Systems(CSCOON) in VND
1,855,470.65
1 Cisco Systems(CSCOON) in AUD
A$107.8803
1 Cisco Systems(CSCOON) in GBP
52.8825
1 Cisco Systems(CSCOON) in EUR
60.6386
1 Cisco Systems(CSCOON) in USD
$70.51
1 Cisco Systems(CSCOON) in MYR
RM297.5522
1 Cisco Systems(CSCOON) in TRY
2,957.1894
1 Cisco Systems(CSCOON) in JPY
¥10,717.52
1 Cisco Systems(CSCOON) in ARS
ARS$105,081.7581
1 Cisco Systems(CSCOON) in RUB
5,613.3011
1 Cisco Systems(CSCOON) in INR
6,191.4831
1 Cisco Systems(CSCOON) in IDR
Rp1,175,166.1966
1 Cisco Systems(CSCOON) in PHP
4,142.4625
1 Cisco Systems(CSCOON) in EGP
￡E.3,349.9301
1 Cisco Systems(CSCOON) in BRL
R$379.3438
1 Cisco Systems(CSCOON) in CAD
C$98.714
1 Cisco Systems(CSCOON) in BDT
8,639.5903
1 Cisco Systems(CSCOON) in NGN
102,934.0235
1 Cisco Systems(CSCOON) in COP
$273,293.9396
1 Cisco Systems(CSCOON) in ZAR
R.1,217.0026
1 Cisco Systems(CSCOON) in UAH
2,964.9455
1 Cisco Systems(CSCOON) in TZS
T.Sh.175,397.8556
1 Cisco Systems(CSCOON) in VES
Bs14,948.12
1 Cisco Systems(CSCOON) in CLP
$66,349.91
1 Cisco Systems(CSCOON) in PKR
Rs19,811.1947
1 Cisco Systems(CSCOON) in KZT
37,969.635
1 Cisco Systems(CSCOON) in THB
฿2,302.1515
1 Cisco Systems(CSCOON) in TWD
NT$2,174.5284
1 Cisco Systems(CSCOON) in AED
د.إ258.7717
1 Cisco Systems(CSCOON) in CHF
Fr55.7029
1 Cisco Systems(CSCOON) in HKD
HK$547.1576
1 Cisco Systems(CSCOON) in AMD
֏27,004.6249
1 Cisco Systems(CSCOON) in MAD
.د.م650.1022
1 Cisco Systems(CSCOON) in MXN
$1,300.9095
1 Cisco Systems(CSCOON) in SAR
ريال264.4125
1 Cisco Systems(CSCOON) in ETB
Br10,766.1719
1 Cisco Systems(CSCOON) in KES
KSh9,109.1869
1 Cisco Systems(CSCOON) in JOD
د.أ49.99159
1 Cisco Systems(CSCOON) in PLN
257.3615
1 Cisco Systems(CSCOON) in RON
лв308.1287
1 Cisco Systems(CSCOON) in SEK
kr662.794
1 Cisco Systems(CSCOON) in BGN
лв118.4568
1 Cisco Systems(CSCOON) in HUF
Ft23,652.5795
1 Cisco Systems(CSCOON) in CZK
1,474.3641
1 Cisco Systems(CSCOON) in KWD
د.ك21.57606
1 Cisco Systems(CSCOON) in ILS
231.2728
1 Cisco Systems(CSCOON) in BOB
Bs486.519
1 Cisco Systems(CSCOON) in AZN
119.867
1 Cisco Systems(CSCOON) in TJS
SM657.1532
1 Cisco Systems(CSCOON) in GEL
191.0821
1 Cisco Systems(CSCOON) in AOA
Kz64,687.9893
1 Cisco Systems(CSCOON) in BHD
.د.ب26.51176
1 Cisco Systems(CSCOON) in BMD
$70.51
1 Cisco Systems(CSCOON) in DKK
kr452.6742
1 Cisco Systems(CSCOON) in HNL
L1,843.1314
1 Cisco Systems(CSCOON) in MUR
3,210.3203
1 Cisco Systems(CSCOON) in NAD
$1,217.0026
1 Cisco Systems(CSCOON) in NOK
kr705.1
1 Cisco Systems(CSCOON) in NZD
$121.9823
1 Cisco Systems(CSCOON) in PAB
B/.70.51
1 Cisco Systems(CSCOON) in PGK
K296.8471
1 Cisco Systems(CSCOON) in QAR
ر.ق256.6564
1 Cisco Systems(CSCOON) in RSD
дин.7,120.8049
1 Cisco Systems(CSCOON) in UZS
soʻm859,877.9112
1 Cisco Systems(CSCOON) in ALL
L5,852.33
1 Cisco Systems(CSCOON) in ANG
ƒ126.2129
1 Cisco Systems(CSCOON) in AWG
ƒ126.2129
1 Cisco Systems(CSCOON) in BBD
$141.02
1 Cisco Systems(CSCOON) in BAM
KM118.4568
1 Cisco Systems(CSCOON) in BIF
Fr207,933.99
1 Cisco Systems(CSCOON) in BND
$90.9579
1 Cisco Systems(CSCOON) in BSD
$70.51
1 Cisco Systems(CSCOON) in JMD
$11,306.2785
1 Cisco Systems(CSCOON) in KHR
284,313.9475
1 Cisco Systems(CSCOON) in KMF
Fr29,896.24
1 Cisco Systems(CSCOON) in LAK
1,532,826.0563
1 Cisco Systems(CSCOON) in LKR
රු21,411.7717
1 Cisco Systems(CSCOON) in MDL
L1,197.9649
1 Cisco Systems(CSCOON) in MGA
Ar319,049.2888
1 Cisco Systems(CSCOON) in MOP
P564.08
1 Cisco Systems(CSCOON) in MVR
1,078.803
1 Cisco Systems(CSCOON) in MWK
MK122,413.1161
1 Cisco Systems(CSCOON) in MZN
MT4,505.589
1 Cisco Systems(CSCOON) in NPR
रु9,898.8989
1 Cisco Systems(CSCOON) in PYG
500,056.92
1 Cisco Systems(CSCOON) in RWF
Fr102,168.99
1 Cisco Systems(CSCOON) in SBD
$582.4126
1 Cisco Systems(CSCOON) in SCR
985.7298
1 Cisco Systems(CSCOON) in SRD
$2,801.3623
1 Cisco Systems(CSCOON) in SVC
$616.2574
1 Cisco Systems(CSCOON) in SZL
L1,214.8873
1 Cisco Systems(CSCOON) in TMT
m247.4901
1 Cisco Systems(CSCOON) in TND
د.ت206.66481
1 Cisco Systems(CSCOON) in TTD
$478.0578
1 Cisco Systems(CSCOON) in UGX
Sh245,656.84
1 Cisco Systems(CSCOON) in XAF
Fr39,767.64
1 Cisco Systems(CSCOON) in XCD
$190.377
1 Cisco Systems(CSCOON) in XOF
Fr39,767.64
1 Cisco Systems(CSCOON) in XPF
Fr7,192.02
1 Cisco Systems(CSCOON) in BWP
P1,006.1777
1 Cisco Systems(CSCOON) in BZD
$141.7251
1 Cisco Systems(CSCOON) in CVE
$6,715.3724
1 Cisco Systems(CSCOON) in DJF
Fr12,480.27
1 Cisco Systems(CSCOON) in DOP
$4,516.8706
1 Cisco Systems(CSCOON) in DZD
د.ج9,178.2867
1 Cisco Systems(CSCOON) in FJD
$160.0577
1 Cisco Systems(CSCOON) in GNF
Fr613,084.45
1 Cisco Systems(CSCOON) in GTQ
Q539.4015
1 Cisco Systems(CSCOON) in GYD
$14,750.692
1 Cisco Systems(CSCOON) in ISK
kr8,672.73

Cisco Systems Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Cisco Systems sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Cisco Systems Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Cisco Systems

Wie viel ist Cisco Systems (CSCOON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CSCOON in USD beträgt 70.51 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CSCOON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CSCOON-zu-USD-Preis beträgt $ 70.51. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cisco Systems?
Die Marktkapitalisierung von CSCOON beträgt $ 1.75M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CSCOON?
Das Umlaufangebot von CSCOON beträgt 24.86K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CSCOON?
CSCOON erreichte einen Allzeithochpreis von 71.61371977719382 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CSCOON?
CSCOON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 66.14352617950215 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CSCOON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CSCOON beträgt $ 55.84K USD.
Wird CSCOON dieses Jahr noch steigen?
CSCOON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CSCOON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:54:14 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

CSCOON-zu-USD-Rechner

Menge

CSCOON
CSCOON
USD
USD

1 CSCOON = 70.51 USD

CSCOON handeln

CSCOON/USDT
$70.43
$70.43$70.43
-0.63%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

