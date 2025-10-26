Was ist COGOLD (COGOLD)

COGOLD ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre COGOLD Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- COGOLD Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu COGOLD auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr COGOLD-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

COGOLD-Preisprognose (USD)

Wie viel wird COGOLD (COGOLD) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre COGOLD-(COGOLD)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für COGOLD zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die COGOLD-Preisprognose an!

COGOLD (COGOLD) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von COGOLD (COGOLD) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von COGOLD Token!

Wie kauft man COGOLD COGOLD

Suchen Sie nach wie man COGOLD kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können COGOLD direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

COGOLD zu lokalen Währungen

Wie viel ist COGOLD (COGOLD) heute wert? Der Echtzeitpreis von COGOLD in USD beträgt -- USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle COGOLD-zu-USD-Preis? -- . Nutzen Sie den Der aktuelle COGOLD-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von COGOLD? Die Marktkapitalisierung von COGOLD beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von COGOLD? Das Umlaufangebot von COGOLD beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von COGOLD? COGOLD erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von COGOLD? COGOLD verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von COGOLD? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für COGOLD beträgt -- USD . Wird COGOLD dieses Jahr noch steigen? COGOLD könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die COGOLD-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

COGOLD (COGOLD) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

