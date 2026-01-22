Clippy-Preis heute

Der aktuelle Clippy (CLIPPY)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.001261 mit einer Veränderung von 152.20% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle CLIPPY-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.001261 pro CLIPPY.

Clippy liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #3786 mit $ 0.00 und einem Umlaufangebot von 0.00 CLIPPY. In den letzten 24 Stunden wurde CLIPPY zwischen $ 0.0005 (Tiefstwert) und $ 0.001793 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.002493578943262639, während der Allzeittiefstwert $ 0.00005534295151714 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist CLIPPY in der letzten Stunde um -6.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +152.20% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 22.75K.

Clippy (CLIPPY) Marktinformationen

Rang No.3786 Marktkapitalisierung $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Umlaufangebot 0.00 0.00 0.00 Maximales Angebot 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Gesamtangebot 999,999,890 999,999,890 999,999,890 Umlaufrate 0.00% Öffentliche Blockchain SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Clippy beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 22.75K. Das Umlaufangebot von CLIPPY liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 999999890. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.26M.