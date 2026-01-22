Clippy Kurs(CLIPPY)
Der aktuelle Clippy (CLIPPY)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.001261 mit einer Veränderung von 152.20% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle CLIPPY-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.001261 pro CLIPPY.
Clippy liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #3786 mit $ 0.00 und einem Umlaufangebot von 0.00 CLIPPY. In den letzten 24 Stunden wurde CLIPPY zwischen $ 0.0005 (Tiefstwert) und $ 0.001793 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.002493578943262639, während der Allzeittiefstwert $ 0.00005534295151714 betrug.
In der kurzfristigen Performance ist CLIPPY in der letzten Stunde um -6.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +152.20% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 22.75K.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Clippy beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 22.75K. Das Umlaufangebot von CLIPPY liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 999999890. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.26M.
Verfolgen Sie die Preisänderungen von Clippy für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
|Zeitraum
|Veränderung (USD)
|Veränderung (%)
|Heute
|$ +0.000761
|+152.20%
|30 Tage
|$ +0.000761
|+152.20%
|60 Tage
|$ +0.000761
|+152.20%
|90 Tage
|$ +0.000761
|+152.20%
Heute verzeichnete CLIPPY eine Veränderung von $ +0.000761 (+152.20%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000761(+152.20%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CLIPPY eine Veränderung von $ +0.000761 (+152.20%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000761 (+152.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Im Jahr 2040 könnte der Preis von Clippy potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.
Für ein tieferes Verständnis von Clippy sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:
