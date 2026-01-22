BörseDEX+
Der Live-Preis von Clippy beträgt heute 0.001261 USD. Die Marktkapitalisierung von CLIPPY beträgt 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von CLIPPY zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!

Clippy Kurs(CLIPPY)

1 CLIPPY zu USD Echtzeitpreis:

$0.001261
$0.001261
+152.20%1D
USD
Clippy (CLIPPY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 21:00:29 (UTC+8)

Clippy-Preis heute

Der aktuelle Clippy (CLIPPY)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.001261 mit einer Veränderung von 152.20% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle CLIPPY-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.001261 pro CLIPPY.

Clippy liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #3786 mit $ 0.00 und einem Umlaufangebot von 0.00 CLIPPY. In den letzten 24 Stunden wurde CLIPPY zwischen $ 0.0005 (Tiefstwert) und $ 0.001793 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.002493578943262639, während der Allzeittiefstwert $ 0.00005534295151714 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist CLIPPY in der letzten Stunde um -6.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +152.20% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 22.75K.

Clippy (CLIPPY) Marktinformationen

No.3786

$ 0.00
$ 0.00

$ 22.75K
$ 22.75K

$ 1.26M
$ 1.26M

0.00
0.00

999,999,890
999,999,890

999,999,890
999,999,890

0.00%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Clippy beträgt $ 0.00 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 22.75K. Das Umlaufangebot von CLIPPY liegt bei 0.00, das Gesamtangebot bei 999999890. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.26M.

Clippy-Preisverlauf USD

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0005
$ 0.0005
24H Tief
$ 0.001793
$ 0.001793
24H Hoch

$ 0.0005
$ 0.0005

$ 0.001793
$ 0.001793

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714

-6.32%

+152.20%

+152.20%

+152.20%

Clippy (CLIPPY)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Clippy für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.000761+152.20%
30 Tage$ +0.000761+152.20%
60 Tage$ +0.000761+152.20%
90 Tage$ +0.000761+152.20%
Clippy-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CLIPPY eine Veränderung von $ +0.000761 (+152.20%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Clippy 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000761(+152.20%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Clippy 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CLIPPY eine Veränderung von $ +0.000761 (+152.20%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Clippy 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000761 (+152.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Clippy (CLIPPY) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Clippy-Preisverlauf an.

Preisprognose für Clippy

Clippy (CLIPPY) Preisprognose für 2030 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von CLIPPY im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
Clippy (CLIPPY)-Preisprognose für 2040 (in 14 Jahren)

Im Jahr 2040 könnte der Preis von Clippy potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.

MEXC-Tools
Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Möchten Sie wissen, welchen Preis Clippy in den Jahren 2026–2027 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die CLIPPY-Preisprognosen für die Jahre 2026–2027 zu sehen, indem Sie auf Clippy-Preisprognose klicken.

So kaufen und investieren Sie in Clippy

Bereit, mit Clippy zu starten? Der Kauf von CLIPPY ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Clippy. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Clippy (CLIPPY)-Kaufreise erleichtert.

Schritt 1

Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab

Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2

Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu

USDT, USDC und USDE erleichtern den Handel auf MEXC. Sie können USDT, USDC und USDE per Banküberweisung, OTC oder P2P-Handel kaufen.
Schritt 3

Gehen Sie zur Spot-Handelsseite

Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4

Wählen Sie Ihre Token aus

Mit über 0.00 verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5

Schließen Sie Ihren Einkauf ab

Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und Clippy wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Anleitung zum Kauf von Clippy (CLIPPY)

Was kann man mit Clippy machen?

Der Besitz von Clippy eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.

  • Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.

    Futures-Handel

    Futures-Handel

    Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.

  • MEXC-Launchpool

    MEXC-Launchpool

    Token staken und großartige Airdrops verdienen.

    MEXC Vorbörse

    MEXC Vorbörse

    Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.

Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC

Der Kauf von Clippy (CLIPPY) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.

Spot-Handelsgebühren:
--
Maker
--
Taker
Futures-Handelsgebühren:
--
Maker
--
Taker

Werfen Sie einen Blick auf die wettbewerbsfähigen Handelsgebühren von MEXC

Darüber hinaus können Sie ausgewählte Spot-Token über das 0-Gebühren-Fest von MEXC ganz ohne Gebühren handeln.

Clippy Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Clippy sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Clippy Website
Block-Explorer

Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 21:00:29 (UTC+8)

Clippy (CLIPPY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
01-20 22:09:49Branchen-Updates
Spotgold stieg kurzfristig stark an, durchbrach 4.740 $/oz und erreichte ein neues Allzeithoch
01-20 13:14:57Branchen-Updates
Trump kommentiert EU-Zölle, Gold durchbricht neues Allzeithoch, Bitcoin fällt kurzzeitig
01-19 16:31:41Branchen-Updates
Datenschutz-Sektor erlebt Rally-Staffellauf, DUSK steigt an einem Tag um über 120%
01-19 08:14:46Branchen-Updates
Europäische und US-Zolldrohungen flammen wieder auf, Krypto-Markt erleidet am Montagmorgen einen „Flash-Close"
01-19 07:38:00Edelmetalle
Spot-Gold und Spot-Silber erreichen beide neue Allzeithochs
01-18 14:28:43Branchen-Updates
Krypto-Marktstimmung bleibt „neutral" und zeigt insgesamt Erholung gegenüber vorherigen Niveaus

Clippy Top News

Erfahren Sie mehr über Clippy

CLIPPYUSDT (Futures-Handel)

Gehen Sie mit Hebel auf CLIPPY long oder short. Entdecken Sie den Handel mit CLIPPYUSDT-Futures auf MEXC und profitieren Sie von Marktschwankungen.

Handeln Sie Clippy (CLIPPY)-Märkte auf MEXC

Entdecken Sie Spot- und Futures-Märkte, sehen Sie den Live-Preis und das Volumen von Clippy und handeln Sie direkt.

Paare
Preis
24H-Änderung
24H-Volumen
CLIPPY/USDT
$0.001261
$0.001261
+152.20%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.02467

$0.02604

$0.01070

