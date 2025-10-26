Der Echtzeitpreis von Collector Crypt beträgt heute 0.1245 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CARDS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CARDS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Collector Crypt beträgt heute 0.1245 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum CARDS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den CARDS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über CARDS

CARDS-Preisinformationen

CARDS-Tokenökonomie

CARDS-Preisprognose

CARDS Verlauf

CARDS Kaufanleitung

CARDS-zu-Fiat-Währungsrechner

CARDS Spot

CARDS USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Collector Crypt Logo

Collector Crypt Kurs(CARDS)

1 CARDS zu USD Echtzeitpreis:

$0.1245
$0.1245$0.1245
+5.32%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:51:28 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.1159
$ 0.1159$ 0.1159
24H Tief
$ 0.1339
$ 0.1339$ 0.1339
24H Hoch

$ 0.1159
$ 0.1159$ 0.1159

$ 0.1339
$ 0.1339$ 0.1339

--
----

--
----

+1.79%

+5.32%

-7.23%

-7.23%

Der Echtzeitpreis von Collector Crypt (CARDS) beträgt $ 0.1245. In den letzten 24 Stunden wurde CARDS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.1159 und einem Höchstpreis von $ 0.1339 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von CARDS liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich CARDS im letzten Stunde um +1.79%, in den letzten 24 Stunden um +5.32% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.23% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Collector Crypt (CARDS) Marktinformationen

--
----

$ 78.40K
$ 78.40K$ 78.40K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Collector Crypt beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 78.40K. Das Umlaufangebot von CARDS liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Collector Crypt (CARDS)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Collector Crypt für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.006289+5.32%
30 Tage$ -0.0163-11.58%
60 Tage$ +0.0745+149.00%
90 Tage$ +0.0745+149.00%
Collector Crypt-Preisänderung heute

Heute verzeichnete CARDS eine Veränderung von $ +0.006289 (+5.32%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Collector Crypt 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0163(-11.58%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Collector Crypt 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete CARDS eine Veränderung von $ +0.0745 (+149.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Collector Crypt 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0745 (+149.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Collector Crypt (CARDS) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Collector Crypt-Preisverlauf an.

Was ist Collector Crypt (CARDS)

RWA-Pokémon-Karten auf Solana

Collector Crypt ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Collector Crypt Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- CARDS Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Collector Crypt auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Collector Crypt-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Collector Crypt-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Collector Crypt (CARDS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Collector Crypt-(CARDS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Collector Crypt zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Collector Crypt-Preisprognose an!

Collector Crypt (CARDS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Collector Crypt (CARDS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von CARDS Token!

Wie kauft man Collector Crypt CARDS

Suchen Sie nach wie man Collector Crypt kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Collector Crypt direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

CARDS zu lokalen Währungen

1 Collector Crypt(CARDS) in VND
3,276.2175
1 Collector Crypt(CARDS) in AUD
A$0.190485
1 Collector Crypt(CARDS) in GBP
0.093375
1 Collector Crypt(CARDS) in EUR
0.10707
1 Collector Crypt(CARDS) in USD
$0.1245
1 Collector Crypt(CARDS) in MYR
RM0.52539
1 Collector Crypt(CARDS) in TRY
5.22153
1 Collector Crypt(CARDS) in JPY
¥18.924
1 Collector Crypt(CARDS) in ARS
ARS$185.543595
1 Collector Crypt(CARDS) in RUB
9.911445
1 Collector Crypt(CARDS) in INR
10.932345
1 Collector Crypt(CARDS) in IDR
Rp2,074.99917
1 Collector Crypt(CARDS) in PHP
7.314375
1 Collector Crypt(CARDS) in EGP
￡E.5.914995
1 Collector Crypt(CARDS) in BRL
R$0.66981
1 Collector Crypt(CARDS) in CAD
C$0.1743
1 Collector Crypt(CARDS) in BDT
15.254985
1 Collector Crypt(CARDS) in NGN
181.751325
1 Collector Crypt(CARDS) in COP
$482.55702
1 Collector Crypt(CARDS) in ZAR
R.2.14887
1 Collector Crypt(CARDS) in UAH
5.235225
1 Collector Crypt(CARDS) in TZS
T.Sh.309.70122
1 Collector Crypt(CARDS) in VES
Bs26.394
1 Collector Crypt(CARDS) in CLP
$117.1545
1 Collector Crypt(CARDS) in PKR
Rs34.980765
1 Collector Crypt(CARDS) in KZT
67.04325
1 Collector Crypt(CARDS) in THB
฿4.064925
1 Collector Crypt(CARDS) in TWD
NT$3.83958
1 Collector Crypt(CARDS) in AED
د.إ0.456915
1 Collector Crypt(CARDS) in CHF
Fr0.098355
1 Collector Crypt(CARDS) in HKD
HK$0.96612
1 Collector Crypt(CARDS) in AMD
֏47.682255
1 Collector Crypt(CARDS) in MAD
.د.م1.14789
1 Collector Crypt(CARDS) in MXN
$2.297025
1 Collector Crypt(CARDS) in SAR
ريال0.466875
1 Collector Crypt(CARDS) in ETB
Br19.009905
1 Collector Crypt(CARDS) in KES
KSh16.084155
1 Collector Crypt(CARDS) in JOD
د.أ0.0882705
1 Collector Crypt(CARDS) in PLN
0.454425
1 Collector Crypt(CARDS) in RON
лв0.544065
1 Collector Crypt(CARDS) in SEK
kr1.1703
1 Collector Crypt(CARDS) in BGN
лв0.20916
1 Collector Crypt(CARDS) in HUF
Ft41.763525
1 Collector Crypt(CARDS) in CZK
2.603295
1 Collector Crypt(CARDS) in KWD
د.ك0.038097
1 Collector Crypt(CARDS) in ILS
0.40836
1 Collector Crypt(CARDS) in BOB
Bs0.85905
1 Collector Crypt(CARDS) in AZN
0.21165
1 Collector Crypt(CARDS) in TJS
SM1.16034
1 Collector Crypt(CARDS) in GEL
0.337395
1 Collector Crypt(CARDS) in AOA
Kz114.220035
1 Collector Crypt(CARDS) in BHD
.د.ب0.046812
1 Collector Crypt(CARDS) in BMD
$0.1245
1 Collector Crypt(CARDS) in DKK
kr0.79929
1 Collector Crypt(CARDS) in HNL
L3.25443
1 Collector Crypt(CARDS) in MUR
5.668485
1 Collector Crypt(CARDS) in NAD
$2.14887
1 Collector Crypt(CARDS) in NOK
kr1.245
1 Collector Crypt(CARDS) in NZD
$0.215385
1 Collector Crypt(CARDS) in PAB
B/.0.1245
1 Collector Crypt(CARDS) in PGK
K0.524145
1 Collector Crypt(CARDS) in QAR
ر.ق0.45318
1 Collector Crypt(CARDS) in RSD
дин.12.573255
1 Collector Crypt(CARDS) in UZS
soʻm1,518.29244
1 Collector Crypt(CARDS) in ALL
L10.3335
1 Collector Crypt(CARDS) in ANG
ƒ0.222855
1 Collector Crypt(CARDS) in AWG
ƒ0.222855
1 Collector Crypt(CARDS) in BBD
$0.249
1 Collector Crypt(CARDS) in BAM
KM0.20916
1 Collector Crypt(CARDS) in BIF
Fr367.1505
1 Collector Crypt(CARDS) in BND
$0.160605
1 Collector Crypt(CARDS) in BSD
$0.1245
1 Collector Crypt(CARDS) in JMD
$19.963575
1 Collector Crypt(CARDS) in KHR
502.015125
1 Collector Crypt(CARDS) in KMF
Fr52.788
1 Collector Crypt(CARDS) in LAK
2,706.521685
1 Collector Crypt(CARDS) in LKR
රු37.806915
1 Collector Crypt(CARDS) in MDL
L2.115255
1 Collector Crypt(CARDS) in MGA
Ar563.34756
1 Collector Crypt(CARDS) in MOP
P0.996
1 Collector Crypt(CARDS) in MVR
1.90485
1 Collector Crypt(CARDS) in MWK
MK216.145695
1 Collector Crypt(CARDS) in MZN
MT7.95555
1 Collector Crypt(CARDS) in NPR
रु17.478555
1 Collector Crypt(CARDS) in PYG
882.954
1 Collector Crypt(CARDS) in RWF
Fr180.4005
1 Collector Crypt(CARDS) in SBD
$1.02837
1 Collector Crypt(CARDS) in SCR
1.74051
1 Collector Crypt(CARDS) in SRD
$4.946385
1 Collector Crypt(CARDS) in SVC
$1.08813
1 Collector Crypt(CARDS) in SZL
L2.145135
1 Collector Crypt(CARDS) in TMT
m0.436995
1 Collector Crypt(CARDS) in TND
د.ت0.3649095
1 Collector Crypt(CARDS) in TTD
$0.84411
1 Collector Crypt(CARDS) in UGX
Sh433.758
1 Collector Crypt(CARDS) in XAF
Fr70.218
1 Collector Crypt(CARDS) in XCD
$0.33615
1 Collector Crypt(CARDS) in XOF
Fr70.218
1 Collector Crypt(CARDS) in XPF
Fr12.699
1 Collector Crypt(CARDS) in BWP
P1.776615
1 Collector Crypt(CARDS) in BZD
$0.250245
1 Collector Crypt(CARDS) in CVE
$11.85738
1 Collector Crypt(CARDS) in DJF
Fr22.0365
1 Collector Crypt(CARDS) in DOP
$7.97547
1 Collector Crypt(CARDS) in DZD
د.ج16.206165
1 Collector Crypt(CARDS) in FJD
$0.282615
1 Collector Crypt(CARDS) in GNF
Fr1,082.5275
1 Collector Crypt(CARDS) in GTQ
Q0.952425
1 Collector Crypt(CARDS) in GYD
$26.0454
1 Collector Crypt(CARDS) in ISK
kr15.3135

Collector Crypt Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Collector Crypt sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Collector Crypt

Wie viel ist Collector Crypt (CARDS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von CARDS in USD beträgt 0.1245 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle CARDS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle CARDS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.1245. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Collector Crypt?
Die Marktkapitalisierung von CARDS beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von CARDS?
Das Umlaufangebot von CARDS beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von CARDS?
CARDS erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von CARDS?
CARDS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von CARDS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für CARDS beträgt $ 78.40K USD.
Wird CARDS dieses Jahr noch steigen?
CARDS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die CARDS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:51:28 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

CARDS-zu-USD-Rechner

Menge

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.1245 USD

CARDS handeln

CARDS/USDT
$0.1245
$0.1245$0.1245
+5.50%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,829.34
$111,829.34$111,829.34

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.10
$3,958.10$3,958.10

+0.64%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05050
$0.05050$0.05050

-26.38%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0443
$6.0443$6.0443

-17.66%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.14
$194.14$194.14

+1.17%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,829.34
$111,829.34$111,829.34

+0.39%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.10
$3,958.10$3,958.10

+0.64%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6326
$2.6326$2.6326

+1.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.14
$194.14$194.14

+1.17%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19708
$0.19708$0.19708

+0.43%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.3194
$1.3194$1.3194

+2,099.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000111
$0.000000000000111$0.000000000000111

+11.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052078
$0.052078$0.052078

+6,843.73%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1422
$0.1422$0.1422

-86.86%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.3194
$1.3194$1.3194

+2,099.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000237
$0.0000000000000000000237$0.0000000000000000000237

+115.45%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15884
$0.15884$0.15884

+94.41%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008969
$0.000000000000000008969$0.000000000000000008969

+63.07%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03367
$0.03367$0.03367

+36.53%