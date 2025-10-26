Der Echtzeitpreis von Baby Shark Universe beträgt heute 0.22656 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BSU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BSU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Baby Shark Universe beträgt heute 0.22656 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BSU-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BSU-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Baby Shark Universe Logo

Baby Shark Universe Kurs(BSU)

1 BSU zu USD Echtzeitpreis:

$0.22656
-5.52%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:50:45 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.21974
24H Tief
$ 0.24682
24H Hoch

$ 0.21974
$ 0.24682
$ 0.37631193723515616
$ 0.05070113905338495
+1.31%

-5.52%

-6.65%

-6.65%

Der Echtzeitpreis von Baby Shark Universe (BSU) beträgt $ 0.22656. In den letzten 24 Stunden wurde BSU zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.21974 und einem Höchstpreis von $ 0.24682 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BSU liegt bei $ 0.37631193723515616, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.05070113905338495.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BSU im letzten Stunde um +1.31%, in den letzten 24 Stunden um -5.52% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.65% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Baby Shark Universe (BSU) Marktinformationen

No.628

$ 38.06M
$ 58.58K
$ 192.58M
168.00M
850,000,000
850,000,000
19.76%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Baby Shark Universe beträgt $ 38.06M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 58.58K. Das Umlaufangebot von BSU liegt bei 168.00M, das Gesamtangebot bei 850000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 192.58M.

Baby Shark Universe (BSU)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Baby Shark Universe für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0132368-5.52%
30 Tage$ -0.062-21.49%
60 Tage$ +0.10359+84.24%
90 Tage$ +0.21656+2,165.60%
Baby Shark Universe-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BSU eine Veränderung von $ -0.0132368 (-5.52%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Baby Shark Universe 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.062(-21.49%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Baby Shark Universe 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BSU eine Veränderung von $ +0.10359 (+84.24%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Baby Shark Universe 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.21656 (+2,165.60%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Baby Shark Universe (BSU) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Baby Shark Universe-Preisverlauf an.

Was ist Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) ist eine hybride Unterhaltungs- und Digitalvermögensplattform, die das weltweit bekannte Baby Shark-Intellectual Property (IP) nutzt, um Web2-Benutzer mit dem Web3-Ökosystem zu verbinden. Das Projekt verfolgt das Ziel, seine große bestehende Fangemeinde auf natürliche Weise in den Web3-Bereich einzuführen und ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell durch vielfältige digitale Erlebnisse wie Spiele, NFTs und das Metaverse aufzubauen.

Baby Shark Universe ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Baby Shark Universe Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BSU Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Baby Shark Universe auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Baby Shark Universe-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Baby Shark Universe-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Baby Shark Universe (BSU) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Baby Shark Universe-(BSU)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Baby Shark Universe zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Baby Shark Universe-Preisprognose an!

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Baby Shark Universe (BSU) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BSU Token!

Wie kauft man Baby Shark Universe BSU

Suchen Sie nach wie man Baby Shark Universe kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Baby Shark Universe direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BSU zu lokalen Währungen

1 Baby Shark Universe(BSU) in VND
5,961.9264
1 Baby Shark Universe(BSU) in AUD
A$0.3466368
1 Baby Shark Universe(BSU) in GBP
0.16992
1 Baby Shark Universe(BSU) in EUR
0.1948416
1 Baby Shark Universe(BSU) in USD
$0.22656
1 Baby Shark Universe(BSU) in MYR
RM0.9560832
1 Baby Shark Universe(BSU) in TRY
9.5019264
1 Baby Shark Universe(BSU) in JPY
¥34.43712
1 Baby Shark Universe(BSU) in ARS
ARS$337.6446336
1 Baby Shark Universe(BSU) in RUB
18.0364416
1 Baby Shark Universe(BSU) in INR
19.8942336
1 Baby Shark Universe(BSU) in IDR
Rp3,775.9984896
1 Baby Shark Universe(BSU) in PHP
13.3104
1 Baby Shark Universe(BSU) in EGP
￡E.10.7638656
1 Baby Shark Universe(BSU) in BRL
R$1.2188928
1 Baby Shark Universe(BSU) in CAD
C$0.317184
1 Baby Shark Universe(BSU) in BDT
27.7603968
1 Baby Shark Universe(BSU) in NGN
330.743616
1 Baby Shark Universe(BSU) in COP
$878.1374976
1 Baby Shark Universe(BSU) in ZAR
R.3.9104256
1 Baby Shark Universe(BSU) in UAH
9.526848
1 Baby Shark Universe(BSU) in TZS
T.Sh.563.5815936
1 Baby Shark Universe(BSU) in VES
Bs48.03072
1 Baby Shark Universe(BSU) in CLP
$213.19296
1 Baby Shark Universe(BSU) in PKR
Rs63.6565632
1 Baby Shark Universe(BSU) in KZT
122.00256
1 Baby Shark Universe(BSU) in THB
฿7.397184
1 Baby Shark Universe(BSU) in TWD
NT$6.9871104
1 Baby Shark Universe(BSU) in AED
د.إ0.8314752
1 Baby Shark Universe(BSU) in CHF
Fr0.1789824
1 Baby Shark Universe(BSU) in HKD
HK$1.7581056
1 Baby Shark Universe(BSU) in AMD
֏86.7702144
1 Baby Shark Universe(BSU) in MAD
.د.م2.0888832
1 Baby Shark Universe(BSU) in MXN
$4.180032
1 Baby Shark Universe(BSU) in SAR
ريال0.8496
1 Baby Shark Universe(BSU) in ETB
Br34.5934464
1 Baby Shark Universe(BSU) in KES
KSh29.2692864
1 Baby Shark Universe(BSU) in JOD
د.أ0.16063104
1 Baby Shark Universe(BSU) in PLN
0.826944
1 Baby Shark Universe(BSU) in RON
лв0.9900672
1 Baby Shark Universe(BSU) in SEK
kr2.129664
1 Baby Shark Universe(BSU) in BGN
лв0.3806208
1 Baby Shark Universe(BSU) in HUF
Ft75.999552
1 Baby Shark Universe(BSU) in CZK
4.7373696
1 Baby Shark Universe(BSU) in KWD
د.ك0.06932736
1 Baby Shark Universe(BSU) in ILS
0.7431168
1 Baby Shark Universe(BSU) in BOB
Bs1.563264
1 Baby Shark Universe(BSU) in AZN
0.385152
1 Baby Shark Universe(BSU) in TJS
SM2.1115392
1 Baby Shark Universe(BSU) in GEL
0.6139776
1 Baby Shark Universe(BSU) in AOA
Kz207.8529408
1 Baby Shark Universe(BSU) in BHD
.د.ب0.08518656
1 Baby Shark Universe(BSU) in BMD
$0.22656
1 Baby Shark Universe(BSU) in DKK
kr1.4545152
1 Baby Shark Universe(BSU) in HNL
L5.9222784
1 Baby Shark Universe(BSU) in MUR
10.3152768
1 Baby Shark Universe(BSU) in NAD
$3.9104256
1 Baby Shark Universe(BSU) in NOK
kr2.2656
1 Baby Shark Universe(BSU) in NZD
$0.3919488
1 Baby Shark Universe(BSU) in PAB
B/.0.22656
1 Baby Shark Universe(BSU) in PGK
K0.9538176
1 Baby Shark Universe(BSU) in QAR
ر.ق0.8246784
1 Baby Shark Universe(BSU) in RSD
дин.22.8802944
1 Baby Shark Universe(BSU) in UZS
soʻm2,762.9263872
1 Baby Shark Universe(BSU) in ALL
L18.80448
1 Baby Shark Universe(BSU) in ANG
ƒ0.4055424
1 Baby Shark Universe(BSU) in AWG
ƒ0.4055424
1 Baby Shark Universe(BSU) in BBD
$0.45312
1 Baby Shark Universe(BSU) in BAM
KM0.3806208
1 Baby Shark Universe(BSU) in BIF
Fr668.12544
1 Baby Shark Universe(BSU) in BND
$0.2922624
1 Baby Shark Universe(BSU) in BSD
$0.22656
1 Baby Shark Universe(BSU) in JMD
$36.328896
1 Baby Shark Universe(BSU) in KHR
913.54656
1 Baby Shark Universe(BSU) in KMF
Fr96.06144
1 Baby Shark Universe(BSU) in LAK
4,925.2172928
1 Baby Shark Universe(BSU) in LKR
රු68.7994752
1 Baby Shark Universe(BSU) in MDL
L3.8492544
1 Baby Shark Universe(BSU) in MGA
Ar1,025.1568128
1 Baby Shark Universe(BSU) in MOP
P1.81248
1 Baby Shark Universe(BSU) in MVR
3.466368
1 Baby Shark Universe(BSU) in MWK
MK393.3330816
1 Baby Shark Universe(BSU) in MZN
MT14.477184
1 Baby Shark Universe(BSU) in NPR
रु31.8067584
1 Baby Shark Universe(BSU) in PYG
1,606.76352
1 Baby Shark Universe(BSU) in RWF
Fr328.28544
1 Baby Shark Universe(BSU) in SBD
$1.8713856
1 Baby Shark Universe(BSU) in SCR
3.1673088
1 Baby Shark Universe(BSU) in SRD
$9.0012288
1 Baby Shark Universe(BSU) in SVC
$1.9801344
1 Baby Shark Universe(BSU) in SZL
L3.9036288
1 Baby Shark Universe(BSU) in TMT
m0.7952256
1 Baby Shark Universe(BSU) in TND
د.ت0.66404736
1 Baby Shark Universe(BSU) in TTD
$1.5360768
1 Baby Shark Universe(BSU) in UGX
Sh789.33504
1 Baby Shark Universe(BSU) in XAF
Fr127.77984
1 Baby Shark Universe(BSU) in XCD
$0.611712
1 Baby Shark Universe(BSU) in XOF
Fr127.77984
1 Baby Shark Universe(BSU) in XPF
Fr23.10912
1 Baby Shark Universe(BSU) in BWP
P3.2330112
1 Baby Shark Universe(BSU) in BZD
$0.4553856
1 Baby Shark Universe(BSU) in CVE
$21.5775744
1 Baby Shark Universe(BSU) in DJF
Fr40.10112
1 Baby Shark Universe(BSU) in DOP
$14.5134336
1 Baby Shark Universe(BSU) in DZD
د.ج29.4913152
1 Baby Shark Universe(BSU) in FJD
$0.5142912
1 Baby Shark Universe(BSU) in GNF
Fr1,969.9392
1 Baby Shark Universe(BSU) in GTQ
Q1.733184
1 Baby Shark Universe(BSU) in GYD
$47.396352
1 Baby Shark Universe(BSU) in ISK
kr27.86688

Baby Shark Universe Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Baby Shark Universe sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Baby Shark Universe Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Baby Shark Universe

Wie viel ist Baby Shark Universe (BSU) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BSU in USD beträgt 0.22656 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BSU-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BSU-zu-USD-Preis beträgt $ 0.22656. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Baby Shark Universe?
Die Marktkapitalisierung von BSU beträgt $ 38.06M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BSU?
Das Umlaufangebot von BSU beträgt 168.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BSU?
BSU erreichte einen Allzeithochpreis von 0.37631193723515616 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BSU?
BSU verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.05070113905338495 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BSU?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BSU beträgt $ 58.58K USD.
Wird BSU dieses Jahr noch steigen?
BSU könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BSU-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Baby Shark Universe (BSU) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

BSU-zu-USD-Rechner

Menge

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0.22656 USD

BSU handeln

BSU/USDT
$0.22656
-5.52%

