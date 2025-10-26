Der Echtzeitpreis von Boom beträgt heute 0.019521 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BOOM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BOOM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Boom beträgt heute 0.019521 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BOOM-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BOOM-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Boom Logo

Boom Kurs(BOOM)

1 BOOM zu USD Echtzeitpreis:

$0.019527
$0.019527$0.019527
+1.29%1D
USD
Boom (BOOM) Echtzeit-Preis-Diagramm
Boom (BOOM) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Boom (BOOM) beträgt $ 0.019521. In den letzten 24 Stunden wurde BOOM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.019017 und einem Höchstpreis von $ 0.019964 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOOM liegt bei $ 0.10212728909564246, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.006827737632749464.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOOM im letzten Stunde um +0.68%, in den letzten 24 Stunden um +1.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -36.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boom (BOOM) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boom beträgt $ 4.80M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 512.64K. Das Umlaufangebot von BOOM liegt bei 245.72M, das Gesamtangebot bei 999990072.41655. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.52M.

Boom (BOOM)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Boom für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00024869+1.29%
30 Tage$ +0.011898+156.08%
60 Tage$ +0.006231+46.88%
90 Tage$ +0.007331+60.13%
Boom-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BOOM eine Veränderung von $ +0.00024869 (+1.29%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Boom 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.011898(+156.08%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Boom 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BOOM eine Veränderung von $ +0.006231 (+46.88%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Boom 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.007331 (+60.13%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Boom (BOOM) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Boom-Preisverlauf an.

Was ist Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Boom Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BOOM Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Boom auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Boom-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Boom-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Boom (BOOM) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Boom-(BOOM)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Boom zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Boom-Preisprognose an!

Boom (BOOM) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Boom (BOOM) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BOOM Token!

Wie kauft man Boom BOOM

Suchen Sie nach wie man Boom kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Boom direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BOOM zu lokalen Währungen

Boom Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Boom sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Boom Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Boom

Wie viel ist Boom (BOOM) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BOOM in USD beträgt 0.019521 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BOOM-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BOOM-zu-USD-Preis beträgt $ 0.019521. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Boom?
Die Marktkapitalisierung von BOOM beträgt $ 4.80M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BOOM?
Das Umlaufangebot von BOOM beträgt 245.72M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BOOM?
BOOM erreichte einen Allzeithochpreis von 0.10212728909564246 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BOOM?
BOOM verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.006827737632749464 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BOOM?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BOOM beträgt $ 512.64K USD.
Wird BOOM dieses Jahr noch steigen?
BOOM könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BOOM-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

