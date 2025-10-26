Der Echtzeitpreis von Boba Cat beträgt heute 0.002814 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BOBACAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BOBACAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Boba Cat beträgt heute 0.002814 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BOBACAT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BOBACAT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Boba Cat Logo

Boba Cat Kurs(BOBACAT)

1 BOBACAT zu USD Echtzeitpreis:

$0.002814
$0.002814$0.002814
-1.33%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:49:42 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.002744
$ 0.002744$ 0.002744
24H Tief
$ 0.002944
$ 0.002944$ 0.002944
24H Hoch

$ 0.002744
$ 0.002744$ 0.002744

$ 0.002944
$ 0.002944$ 0.002944

--
----

--
----

+0.10%

-1.32%

-8.67%

-8.67%

Der Echtzeitpreis von Boba Cat (BOBACAT) beträgt $ 0.002814. In den letzten 24 Stunden wurde BOBACAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.002744 und einem Höchstpreis von $ 0.002944 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BOBACAT liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BOBACAT im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -1.32% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Boba Cat (BOBACAT) Marktinformationen

--
----

$ 11.35K
$ 11.35K$ 11.35K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Boba Cat beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 11.35K. Das Umlaufangebot von BOBACAT liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Boba Cat (BOBACAT)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Boba Cat für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00003793-1.32%
30 Tage$ +0.000814+40.70%
60 Tage$ +0.000814+40.70%
90 Tage$ +0.000814+40.70%
Boba Cat-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BOBACAT eine Veränderung von $ -0.00003793 (-1.32%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Boba Cat 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000814(+40.70%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Boba Cat 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BOBACAT eine Veränderung von $ +0.000814 (+40.70%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Boba Cat 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000814 (+40.70%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Boba Cat (BOBACAT) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Boba Cat-Preisverlauf an.

Was ist Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Boba Cat Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BOBACAT Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Boba Cat auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Boba Cat-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Boba Cat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Boba Cat (BOBACAT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Boba Cat-(BOBACAT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Boba Cat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Boba Cat-Preisprognose an!

Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Boba Cat (BOBACAT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BOBACAT Token!

Wie kauft man Boba Cat BOBACAT

Suchen Sie nach wie man Boba Cat kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Boba Cat direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BOBACAT zu lokalen Währungen

1 Boba Cat(BOBACAT) in VND
74.05041
1 Boba Cat(BOBACAT) in AUD
A$0.00430542
1 Boba Cat(BOBACAT) in GBP
0.0021105
1 Boba Cat(BOBACAT) in EUR
0.00242004
1 Boba Cat(BOBACAT) in USD
$0.002814
1 Boba Cat(BOBACAT) in MYR
RM0.01187508
1 Boba Cat(BOBACAT) in TRY
0.11801916
1 Boba Cat(BOBACAT) in JPY
¥0.427728
1 Boba Cat(BOBACAT) in ARS
ARS$4.19373234
1 Boba Cat(BOBACAT) in RUB
0.22402254
1 Boba Cat(BOBACAT) in INR
0.24709734
1 Boba Cat(BOBACAT) in IDR
Rp46.89998124
1 Boba Cat(BOBACAT) in PHP
0.1653225
1 Boba Cat(BOBACAT) in EGP
￡E.0.13369314
1 Boba Cat(BOBACAT) in BRL
R$0.01513932
1 Boba Cat(BOBACAT) in CAD
C$0.0039396
1 Boba Cat(BOBACAT) in BDT
0.34479942
1 Boba Cat(BOBACAT) in NGN
4.1080179
1 Boba Cat(BOBACAT) in COP
$10.90695144
1 Boba Cat(BOBACAT) in ZAR
R.0.04856964
1 Boba Cat(BOBACAT) in UAH
0.1183287
1 Boba Cat(BOBACAT) in TZS
T.Sh.6.99999384
1 Boba Cat(BOBACAT) in VES
Bs0.596568
1 Boba Cat(BOBACAT) in CLP
$2.647974
1 Boba Cat(BOBACAT) in PKR
Rs0.79064958
1 Boba Cat(BOBACAT) in KZT
1.515339
1 Boba Cat(BOBACAT) in THB
฿0.0918771
1 Boba Cat(BOBACAT) in TWD
NT$0.08678376
1 Boba Cat(BOBACAT) in AED
د.إ0.01032738
1 Boba Cat(BOBACAT) in CHF
Fr0.00222306
1 Boba Cat(BOBACAT) in HKD
HK$0.02183664
1 Boba Cat(BOBACAT) in AMD
֏1.07773386
1 Boba Cat(BOBACAT) in MAD
.د.م0.02594508
1 Boba Cat(BOBACAT) in MXN
$0.0519183
1 Boba Cat(BOBACAT) in SAR
ريال0.0105525
1 Boba Cat(BOBACAT) in ETB
Br0.42966966
1 Boba Cat(BOBACAT) in KES
KSh0.36354066
1 Boba Cat(BOBACAT) in JOD
د.أ0.001995126
1 Boba Cat(BOBACAT) in PLN
0.0102711
1 Boba Cat(BOBACAT) in RON
лв0.01229718
1 Boba Cat(BOBACAT) in SEK
kr0.0264516
1 Boba Cat(BOBACAT) in BGN
лв0.00472752
1 Boba Cat(BOBACAT) in HUF
Ft0.9439563
1 Boba Cat(BOBACAT) in CZK
0.05884074
1 Boba Cat(BOBACAT) in KWD
د.ك0.000861084
1 Boba Cat(BOBACAT) in ILS
0.00922992
1 Boba Cat(BOBACAT) in BOB
Bs0.0194166
1 Boba Cat(BOBACAT) in AZN
0.0047838
1 Boba Cat(BOBACAT) in TJS
SM0.02622648
1 Boba Cat(BOBACAT) in GEL
0.00762594
1 Boba Cat(BOBACAT) in AOA
Kz2.58164802
1 Boba Cat(BOBACAT) in BHD
.د.ب0.001058064
1 Boba Cat(BOBACAT) in BMD
$0.002814
1 Boba Cat(BOBACAT) in DKK
kr0.01806588
1 Boba Cat(BOBACAT) in HNL
L0.07355796
1 Boba Cat(BOBACAT) in MUR
0.12812142
1 Boba Cat(BOBACAT) in NAD
$0.04856964
1 Boba Cat(BOBACAT) in NOK
kr0.02814
1 Boba Cat(BOBACAT) in NZD
$0.00486822
1 Boba Cat(BOBACAT) in PAB
B/.0.002814
1 Boba Cat(BOBACAT) in PGK
K0.01184694
1 Boba Cat(BOBACAT) in QAR
ر.ق0.01024296
1 Boba Cat(BOBACAT) in RSD
дин.0.28418586
1 Boba Cat(BOBACAT) in UZS
soʻm34.31706768
1 Boba Cat(BOBACAT) in ALL
L0.233562
1 Boba Cat(BOBACAT) in ANG
ƒ0.00503706
1 Boba Cat(BOBACAT) in AWG
ƒ0.00503706
1 Boba Cat(BOBACAT) in BBD
$0.005628
1 Boba Cat(BOBACAT) in BAM
KM0.00472752
1 Boba Cat(BOBACAT) in BIF
Fr8.298486
1 Boba Cat(BOBACAT) in BND
$0.00363006
1 Boba Cat(BOBACAT) in BSD
$0.002814
1 Boba Cat(BOBACAT) in JMD
$0.4512249
1 Boba Cat(BOBACAT) in KHR
11.3467515
1 Boba Cat(BOBACAT) in KMF
Fr1.193136
1 Boba Cat(BOBACAT) in LAK
61.17391182
1 Boba Cat(BOBACAT) in LKR
රු0.85452738
1 Boba Cat(BOBACAT) in MDL
L0.04780986
1 Boba Cat(BOBACAT) in MGA
Ar12.73301232
1 Boba Cat(BOBACAT) in MOP
P0.022512
1 Boba Cat(BOBACAT) in MVR
0.0430542
1 Boba Cat(BOBACAT) in MWK
MK4.88541354
1 Boba Cat(BOBACAT) in MZN
MT0.1798146
1 Boba Cat(BOBACAT) in NPR
रु0.39505746
1 Boba Cat(BOBACAT) in PYG
19.956888
1 Boba Cat(BOBACAT) in RWF
Fr4.077486
1 Boba Cat(BOBACAT) in SBD
$0.02324364
1 Boba Cat(BOBACAT) in SCR
0.03933972
1 Boba Cat(BOBACAT) in SRD
$0.11180022
1 Boba Cat(BOBACAT) in SVC
$0.02459436
1 Boba Cat(BOBACAT) in SZL
L0.04848522
1 Boba Cat(BOBACAT) in TMT
m0.00987714
1 Boba Cat(BOBACAT) in TND
د.ت0.008247834
1 Boba Cat(BOBACAT) in TTD
$0.01907892
1 Boba Cat(BOBACAT) in UGX
Sh9.803976
1 Boba Cat(BOBACAT) in XAF
Fr1.587096
1 Boba Cat(BOBACAT) in XCD
$0.0075978
1 Boba Cat(BOBACAT) in XOF
Fr1.587096
1 Boba Cat(BOBACAT) in XPF
Fr0.287028
1 Boba Cat(BOBACAT) in BWP
P0.04015578
1 Boba Cat(BOBACAT) in BZD
$0.00565614
1 Boba Cat(BOBACAT) in CVE
$0.26800536
1 Boba Cat(BOBACAT) in DJF
Fr0.498078
1 Boba Cat(BOBACAT) in DOP
$0.18026484
1 Boba Cat(BOBACAT) in DZD
د.ج0.36629838
1 Boba Cat(BOBACAT) in FJD
$0.00638778
1 Boba Cat(BOBACAT) in GNF
Fr24.46773
1 Boba Cat(BOBACAT) in GTQ
Q0.0215271
1 Boba Cat(BOBACAT) in GYD
$0.5886888
1 Boba Cat(BOBACAT) in ISK
kr0.346122

Boba Cat Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Boba Cat sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Boba Cat

Wie viel ist Boba Cat (BOBACAT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BOBACAT in USD beträgt 0.002814 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BOBACAT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BOBACAT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.002814. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Boba Cat?
Die Marktkapitalisierung von BOBACAT beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BOBACAT?
Das Umlaufangebot von BOBACAT beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BOBACAT?
BOBACAT erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BOBACAT?
BOBACAT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BOBACAT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BOBACAT beträgt $ 11.35K USD.
Wird BOBACAT dieses Jahr noch steigen?
BOBACAT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BOBACAT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:49:42 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

