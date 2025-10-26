Was ist BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale ist die Intelligenzschicht von Web3, die smarte Anwendungen, AI-Agenten und Modelle durch Ressourcen-Orchestrierung antreibt und dabei ein Model-Context-Protokoll zur Skalierung on-chain nutzt. In den letzten Jahren hat BluWhale sein AI-Netzwerk (einen zweiseitigen Marktplatz) auf 4.780 Unternehmenskonten und über 3.500.000 einzigartige Wallets ausgebaut sowie mehr als 800 Mio. Wallets in eine universelle Graph-Struktur über 37 Chains verarbeitet. Während The Graph, OriginTrail und MindNetwork ähnliche Infrastrukturen entwickelt haben, ist deren Skalierbarkeit für AI stark durch die Anzahl und Geschwindigkeit der Nodes begrenzt, die Subgraphs erstellen und betreiben können.

BluWhale AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre BluWhale AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- BLUAI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu BluWhale AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr BluWhale AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

BluWhale AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BluWhale AI (BLUAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BluWhale AI-(BLUAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BluWhale AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BluWhale AI-Preisprognose an!

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BluWhale AI (BLUAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BLUAI Token!

Wie kauft man BluWhale AI BLUAI

Suchen Sie nach wie man BluWhale AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können BluWhale AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BluWhale AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von BluWhale AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu BluWhale AI Wie viel ist BluWhale AI (BLUAI) heute wert? Der Echtzeitpreis von BLUAI in USD beträgt 0.03135 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle BLUAI-zu-USD-Preis? $ 0.03135 . Nutzen Sie den Der aktuelle BLUAI-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BluWhale AI? Die Marktkapitalisierung von BLUAI beträgt -- USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von BLUAI? Das Umlaufangebot von BLUAI beträgt -- USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BLUAI? BLUAI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BLUAI? BLUAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von BLUAI? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BLUAI beträgt $ 5.02M USD . Wird BLUAI dieses Jahr noch steigen? BLUAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BLUAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

BluWhale AI (BLUAI) – Wichtige Branchen‑Updates

