Der Echtzeitpreis von BluWhale AI beträgt heute 0.03135 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum BLUAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den BLUAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

BluWhale AI Logo

BluWhale AI Kurs(BLUAI)

1 BLUAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.03135
$0.03135$0.03135
+27.12%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
BluWhale AI (BLUAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372
24H Tief
$ 0.0378
$ 0.0378$ 0.0378
24H Hoch

$ 0.02372
$ 0.02372$ 0.02372

$ 0.0378
$ 0.0378$ 0.0378

--
----

--
----

-1.82%

+27.12%

+527.00%

+527.00%

Der Echtzeitpreis von BluWhale AI (BLUAI) beträgt $ 0.03135. In den letzten 24 Stunden wurde BLUAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.02372 und einem Höchstpreis von $ 0.0378 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von BLUAI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich BLUAI im letzten Stunde um -1.82%, in den letzten 24 Stunden um +27.12% und in den vergangenen 7 Tagen um +527.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BluWhale AI (BLUAI) Marktinformationen

--
----

$ 5.02M
$ 5.02M$ 5.02M

$ 313.50M
$ 313.50M$ 313.50M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SUI

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BluWhale AI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 5.02M. Das Umlaufangebot von BLUAI liegt bei --, das Gesamtangebot bei 10000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 313.50M.

BluWhale AI (BLUAI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von BluWhale AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0066883+27.12%
30 Tage$ +0.02635+527.00%
60 Tage$ +0.02635+527.00%
90 Tage$ +0.02635+527.00%
BluWhale AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete BLUAI eine Veränderung von $ +0.0066883 (+27.12%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

BluWhale AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.02635(+527.00%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

BluWhale AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete BLUAI eine Veränderung von $ +0.02635 (+527.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

BluWhale AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.02635 (+527.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von BluWhale AI (BLUAI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem BluWhale AI-Preisverlauf an.

Was ist BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale ist die Intelligenzschicht von Web3, die smarte Anwendungen, AI-Agenten und Modelle durch Ressourcen-Orchestrierung antreibt und dabei ein Model-Context-Protokoll zur Skalierung on-chain nutzt. In den letzten Jahren hat BluWhale sein AI-Netzwerk (einen zweiseitigen Marktplatz) auf 4.780 Unternehmenskonten und über 3.500.000 einzigartige Wallets ausgebaut sowie mehr als 800 Mio. Wallets in eine universelle Graph-Struktur über 37 Chains verarbeitet. Während The Graph, OriginTrail und MindNetwork ähnliche Infrastrukturen entwickelt haben, ist deren Skalierbarkeit für AI stark durch die Anzahl und Geschwindigkeit der Nodes begrenzt, die Subgraphs erstellen und betreiben können.

BluWhale AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre BluWhale AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- BLUAI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu BluWhale AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr BluWhale AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

BluWhale AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird BluWhale AI (BLUAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre BluWhale AI-(BLUAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für BluWhale AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die BluWhale AI-Preisprognose an!

BluWhale AI (BLUAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von BluWhale AI (BLUAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von BLUAI Token!

Wie kauft man BluWhale AI BLUAI

Suchen Sie nach wie man BluWhale AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können BluWhale AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

BLUAI zu lokalen Währungen

1 BluWhale AI(BLUAI) in VND
824.97525
1 BluWhale AI(BLUAI) in AUD
A$0.0479655
1 BluWhale AI(BLUAI) in GBP
0.0235125
1 BluWhale AI(BLUAI) in EUR
0.026961
1 BluWhale AI(BLUAI) in USD
$0.03135
1 BluWhale AI(BLUAI) in MYR
RM0.132297
1 BluWhale AI(BLUAI) in TRY
1.314819
1 BluWhale AI(BLUAI) in JPY
¥4.7652
1 BluWhale AI(BLUAI) in ARS
ARS$46.444398
1 BluWhale AI(BLUAI) in RUB
2.530572
1 BluWhale AI(BLUAI) in INR
2.7534705
1 BluWhale AI(BLUAI) in IDR
Rp522.499791
1 BluWhale AI(BLUAI) in PHP
1.8418125
1 BluWhale AI(BLUAI) in EGP
￡E.1.4894385
1 BluWhale AI(BLUAI) in BRL
R$0.168663
1 BluWhale AI(BLUAI) in CAD
C$0.0435765
1 BluWhale AI(BLUAI) in BDT
3.836613
1 BluWhale AI(BLUAI) in NGN
45.7662975
1 BluWhale AI(BLUAI) in COP
$121.511346
1 BluWhale AI(BLUAI) in ZAR
R.0.5495655
1 BluWhale AI(BLUAI) in UAH
1.3167
1 BluWhale AI(BLUAI) in TZS
T.Sh.77.4072255
1 BluWhale AI(BLUAI) in VES
Bs6.6462
1 BluWhale AI(BLUAI) in CLP
$29.56305
1 BluWhale AI(BLUAI) in PKR
Rs8.870796
1 BluWhale AI(BLUAI) in KZT
16.863792
1 BluWhale AI(BLUAI) in THB
฿1.0235775
1 BluWhale AI(BLUAI) in TWD
NT$0.966834
1 BluWhale AI(BLUAI) in AED
د.إ0.1150545
1 BluWhale AI(BLUAI) in CHF
Fr0.0247665
1 BluWhale AI(BLUAI) in HKD
HK$0.243276
1 BluWhale AI(BLUAI) in AMD
֏11.9791485
1 BluWhale AI(BLUAI) in MAD
.د.م0.2887335
1 BluWhale AI(BLUAI) in MXN
$0.5784075
1 BluWhale AI(BLUAI) in SAR
ريال0.1175625
1 BluWhale AI(BLUAI) in ETB
Br4.793415
1 BluWhale AI(BLUAI) in KES
KSh4.039134
1 BluWhale AI(BLUAI) in JOD
د.أ0.02222715
1 BluWhale AI(BLUAI) in PLN
0.114114
1 BluWhale AI(BLUAI) in RON
лв0.1369995
1 BluWhale AI(BLUAI) in SEK
kr0.29469
1 BluWhale AI(BLUAI) in BGN
лв0.052668
1 BluWhale AI(BLUAI) in HUF
Ft10.512909
1 BluWhale AI(BLUAI) in CZK
0.6555285
1 BluWhale AI(BLUAI) in KWD
د.ك0.00962445
1 BluWhale AI(BLUAI) in ILS
0.102828
1 BluWhale AI(BLUAI) in BOB
Bs0.216315
1 BluWhale AI(BLUAI) in AZN
0.053295
1 BluWhale AI(BLUAI) in TJS
SM0.2918685
1 BluWhale AI(BLUAI) in GEL
0.0849585
1 BluWhale AI(BLUAI) in AOA
Kz28.7614305
1 BluWhale AI(BLUAI) in BHD
.د.ب0.0117876
1 BluWhale AI(BLUAI) in BMD
$0.03135
1 BluWhale AI(BLUAI) in DKK
kr0.201267
1 BluWhale AI(BLUAI) in HNL
L0.822624
1 BluWhale AI(BLUAI) in MUR
1.427052
1 BluWhale AI(BLUAI) in NAD
$0.5432955
1 BluWhale AI(BLUAI) in NOK
kr0.3135
1 BluWhale AI(BLUAI) in NZD
$0.0542355
1 BluWhale AI(BLUAI) in PAB
B/.0.03135
1 BluWhale AI(BLUAI) in PGK
K0.133551
1 BluWhale AI(BLUAI) in QAR
ر.ق0.1144275
1 BluWhale AI(BLUAI) in RSD
дин.3.161334
1 BluWhale AI(BLUAI) in UZS
soʻm377.7107565
1 BluWhale AI(BLUAI) in ALL
L2.6054985
1 BluWhale AI(BLUAI) in ANG
ƒ0.0561165
1 BluWhale AI(BLUAI) in AWG
ƒ0.0561165
1 BluWhale AI(BLUAI) in BBD
$0.0627
1 BluWhale AI(BLUAI) in BAM
KM0.052668
1 BluWhale AI(BLUAI) in BIF
Fr92.20035
1 BluWhale AI(BLUAI) in BND
$0.0404415
1 BluWhale AI(BLUAI) in BSD
$0.03135
1 BluWhale AI(BLUAI) in JMD
$5.0213295
1 BluWhale AI(BLUAI) in KHR
126.4110375
1 BluWhale AI(BLUAI) in KMF
Fr13.2924
1 BluWhale AI(BLUAI) in LAK
681.5217255
1 BluWhale AI(BLUAI) in LKR
රු9.508455
1 BluWhale AI(BLUAI) in MDL
L0.5357715
1 BluWhale AI(BLUAI) in MGA
Ar141.216075
1 BluWhale AI(BLUAI) in MOP
P0.2504865
1 BluWhale AI(BLUAI) in MVR
0.479655
1 BluWhale AI(BLUAI) in MWK
MK54.332685
1 BluWhale AI(BLUAI) in MZN
MT2.003265
1 BluWhale AI(BLUAI) in NPR
रु4.3962105
1 BluWhale AI(BLUAI) in PYG
222.3342
1 BluWhale AI(BLUAI) in RWF
Fr45.42615
1 BluWhale AI(BLUAI) in SBD
$0.258951
1 BluWhale AI(BLUAI) in SCR
0.434511
1 BluWhale AI(BLUAI) in SRD
$1.2455355
1 BluWhale AI(BLUAI) in SVC
$0.2736855
1 BluWhale AI(BLUAI) in SZL
L0.5432955
1 BluWhale AI(BLUAI) in TMT
m0.1100385
1 BluWhale AI(BLUAI) in TND
د.ت0.09201225
1 BluWhale AI(BLUAI) in TTD
$0.212553
1 BluWhale AI(BLUAI) in UGX
Sh108.8472
1 BluWhale AI(BLUAI) in XAF
Fr17.71275
1 BluWhale AI(BLUAI) in XCD
$0.084645
1 BluWhale AI(BLUAI) in XOF
Fr17.71275
1 BluWhale AI(BLUAI) in XPF
Fr3.1977
1 BluWhale AI(BLUAI) in BWP
P0.447051
1 BluWhale AI(BLUAI) in BZD
$0.0627
1 BluWhale AI(BLUAI) in CVE
$2.973234
1 BluWhale AI(BLUAI) in DJF
Fr5.54895
1 BluWhale AI(BLUAI) in DOP
$2.0060865
1 BluWhale AI(BLUAI) in DZD
د.ج4.0808295
1 BluWhale AI(BLUAI) in FJD
$0.0711645
1 BluWhale AI(BLUAI) in GNF
Fr272.58825
1 BluWhale AI(BLUAI) in GTQ
Q0.2398275
1 BluWhale AI(BLUAI) in GYD
$6.551523
1 BluWhale AI(BLUAI) in ISK
kr3.8247

BluWhale AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von BluWhale AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle BluWhale AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu BluWhale AI

Wie viel ist BluWhale AI (BLUAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von BLUAI in USD beträgt 0.03135 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle BLUAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle BLUAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03135. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BluWhale AI?
Die Marktkapitalisierung von BLUAI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von BLUAI?
Das Umlaufangebot von BLUAI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von BLUAI?
BLUAI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von BLUAI?
BLUAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von BLUAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für BLUAI beträgt $ 5.02M USD.
Wird BLUAI dieses Jahr noch steigen?
BLUAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die BLUAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
BluWhale AI (BLUAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

