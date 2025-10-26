Der Echtzeitpreis von Arm Holdings PLC beträgt heute 169.81 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ARMON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ARMON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Arm Holdings PLC beträgt heute 169.81 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ARMON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ARMON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ARMON

ARMON-Preisinformationen

Offizielle ARMON-Website

ARMON-Tokenökonomie

ARMON-Preisprognose

ARMON Verlauf

ARMON Kaufanleitung

ARMON-zu-Fiat-Währungsrechner

ARMON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Arm Holdings PLC Logo

Arm Holdings PLC Kurs(ARMON)

1 ARMON zu USD Echtzeitpreis:

$169.81
$169.81$169.81
-1.39%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:46:49 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 169.79
$ 169.79$ 169.79
24H Tief
$ 172.67
$ 172.67$ 172.67
24H Hoch

$ 169.79
$ 169.79$ 169.79

$ 172.67
$ 172.67$ 172.67

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

-1.66%

-1.39%

+2.18%

+2.18%

Der Echtzeitpreis von Arm Holdings PLC (ARMON) beträgt $ 169.81. In den letzten 24 Stunden wurde ARMON zwischen einem Tiefstpreis von $ 169.79 und einem Höchstpreis von $ 172.67 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ARMON liegt bei $ 191.8179294374928, der bisherige Tiefstpreis bei $ 130.83952449123566.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ARMON im letzten Stunde um -1.66%, in den letzten 24 Stunden um -1.39% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.18% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Arm Holdings PLC (ARMON) Marktinformationen

No.2227

$ 940.31K
$ 940.31K$ 940.31K

$ 55.47K
$ 55.47K$ 55.47K

$ 940.31K
$ 940.31K$ 940.31K

5.54K
5.54K 5.54K

5,537.40324547
5,537.40324547 5,537.40324547

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Arm Holdings PLC beträgt $ 940.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 55.47K. Das Umlaufangebot von ARMON liegt bei 5.54K, das Gesamtangebot bei 5537.40324547. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 940.31K.

Arm Holdings PLC (ARMON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Arm Holdings PLC für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -2.3936-1.39%
30 Tage$ +29.56+21.07%
60 Tage$ +69.81+69.81%
90 Tage$ +69.81+69.81%
Arm Holdings PLC-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ARMON eine Veränderung von $ -2.3936 (-1.39%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Arm Holdings PLC 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +29.56(+21.07%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Arm Holdings PLC 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ARMON eine Veränderung von $ +69.81 (+69.81%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Arm Holdings PLC 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +69.81 (+69.81%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Arm Holdings PLC (ARMON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Arm Holdings PLC-Preisverlauf an.

Was ist Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Arm Holdings PLC ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Arm Holdings PLC Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ARMON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Arm Holdings PLC auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Arm Holdings PLC-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Arm Holdings PLC-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Arm Holdings PLC (ARMON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Arm Holdings PLC-(ARMON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Arm Holdings PLC zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Arm Holdings PLC-Preisprognose an!

Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Arm Holdings PLC (ARMON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ARMON Token!

Wie kauft man Arm Holdings PLC ARMON

Suchen Sie nach wie man Arm Holdings PLC kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Arm Holdings PLC direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ARMON zu lokalen Währungen

1 Arm Holdings PLC(ARMON) in VND
4,468,550.15
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in AUD
A$259.8093
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in GBP
127.3575
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in EUR
146.0366
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in USD
$169.81
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MYR
RM716.5982
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in TRY
7,121.8314
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in JPY
¥25,811.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in ARS
ARS$253,069.5411
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in RUB
13,518.5741
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in INR
14,911.0161
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in IDR
Rp2,830,165.5346
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in PHP
9,976.3375
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in EGP
￡E.8,067.6731
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BRL
R$913.5778
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in CAD
C$237.734
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BDT
20,806.8193
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in NGN
247,897.1285
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in COP
$658,176.7676
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in ZAR
R.2,930.9206
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in UAH
7,140.5105
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in TZS
T.Sh.422,412.5636
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in VES
Bs35,999.72
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in CLP
$159,791.21
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in PKR
Rs47,711.5157
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in KZT
91,442.685
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in THB
฿5,544.2965
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in TWD
NT$5,236.9404
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in AED
د.إ623.2027
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in CHF
Fr134.1499
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in HKD
HK$1,317.7256
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in AMD
֏65,035.5319
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MAD
.د.م1,565.6482
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MXN
$3,132.9945
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in SAR
ريال636.7875
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in ETB
Br25,928.2889
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in KES
KSh21,937.7539
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in JOD
د.أ120.39529
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in PLN
619.8065
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in RON
лв742.0697
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in SEK
kr1,596.214
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BGN
лв285.2808
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in HUF
Ft56,962.7645
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in CZK
3,550.7271
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in KWD
د.ك51.96186
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in ILS
556.9768
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BOB
Bs1,171.689
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in AZN
288.677
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in TJS
SM1,582.6292
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in GEL
460.1851
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in AOA
Kz155,788.7883
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BHD
.د.ب63.84856
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BMD
$169.81
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in DKK
kr1,090.1802
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in HNL
L4,438.8334
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MUR
7,731.4493
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in NAD
$2,930.9206
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in NOK
kr1,698.1
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in NZD
$293.7713
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in PAB
B/.169.81
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in PGK
K714.9001
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in QAR
ر.ق618.1084
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in RSD
дин.17,149.1119
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in UZS
soʻm2,070,853.3272
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in ALL
L14,094.23
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in ANG
ƒ303.9599
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in AWG
ƒ303.9599
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BBD
$339.62
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BAM
KM285.2808
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BIF
Fr500,769.69
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BND
$219.0549
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BSD
$169.81
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in JMD
$27,229.0335
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in KHR
684,716.3725
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in KMF
Fr71,999.44
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in LAK
3,691,521.6653
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in LKR
රු51,566.2027
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MDL
L2,885.0719
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MGA
Ar768,369.8728
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MOP
P1,358.48
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MVR
2,598.093
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MWK
MK294,808.8391
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in MZN
MT10,850.859
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in NPR
रु23,839.6259
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in PYG
1,204,292.52
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in RWF
Fr246,054.69
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in SBD
$1,402.6306
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in SCR
2,373.9438
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in SRD
$6,746.5513
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in SVC
$1,484.1394
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in SZL
L2,925.8263
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in TMT
m596.0331
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in TND
د.ت497.71311
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in TTD
$1,151.3118
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in UGX
Sh591,618.04
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in XAF
Fr95,772.84
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in XCD
$458.487
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in XOF
Fr95,772.84
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in XPF
Fr17,320.62
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BWP
P2,423.1887
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in BZD
$341.3181
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in CVE
$16,172.7044
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in DJF
Fr30,056.37
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in DOP
$10,878.0286
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in DZD
د.ج22,104.1677
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in FJD
$385.4687
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in GNF
Fr1,476,497.95
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in GTQ
Q1,299.0465
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in GYD
$35,524.252
1 Arm Holdings PLC(ARMON) in ISK
kr20,886.63

Arm Holdings PLC Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Arm Holdings PLC sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Arm Holdings PLC Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Arm Holdings PLC

Wie viel ist Arm Holdings PLC (ARMON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ARMON in USD beträgt 169.81 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ARMON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ARMON-zu-USD-Preis beträgt $ 169.81. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Arm Holdings PLC?
Die Marktkapitalisierung von ARMON beträgt $ 940.31K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ARMON?
Das Umlaufangebot von ARMON beträgt 5.54K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ARMON?
ARMON erreichte einen Allzeithochpreis von 191.8179294374928 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ARMON?
ARMON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 130.83952449123566 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ARMON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ARMON beträgt $ 55.47K USD.
Wird ARMON dieses Jahr noch steigen?
ARMON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ARMON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:46:49 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ARMON-zu-USD-Rechner

Menge

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 169.81 USD

ARMON handeln

ARMON/USDT
$169.81
$169.81$169.81
-1.39%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,839.21
$111,839.21$111,839.21

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.54
$3,958.54$3,958.54

+0.65%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05058
$0.05058$0.05058

-26.26%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0750
$6.0750$6.0750

-17.25%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+1.18%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,839.21
$111,839.21$111,839.21

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,958.54
$3,958.54$3,958.54

+0.65%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6356
$2.6356$2.6356

+1.44%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.17
$194.17$194.17

+1.18%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19703
$0.19703$0.19703

+0.40%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0959
$1.0959$1.0959

+1,726.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000104
$0.000000000000104$0.000000000000104

+4.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052039
$0.052039$0.052039

+6,838.53%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1525
$0.1525$0.1525

-85.91%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0959
$1.0959$1.0959

+1,726.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000228
$0.0000000000000000000228$0.0000000000000000000228

+107.27%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15573
$0.15573$0.15573

+90.61%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000009020
$0.000000000000000009020$0.000000000000000009020

+64.00%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03374
$0.03374$0.03374

+36.82%