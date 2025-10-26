Der Echtzeitpreis von Ani Grok Companion beträgt heute 0.00153 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ANI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ANI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Ani Grok Companion beträgt heute 0.00153 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ANI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ANI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Ani Grok Companion Logo

Ani Grok Companion Kurs(ANI)

1 ANI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00153
$0.00153$0.00153
-0.90%1D
USD
Ani Grok Companion (ANI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:58 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.001499
$ 0.001499$ 0.001499
24H Tief
$ 0.001761
$ 0.001761$ 0.001761
24H Hoch

$ 0.001499
$ 0.001499$ 0.001499

$ 0.001761
$ 0.001761$ 0.001761

--
----

--
----

+0.79%

-0.89%

-15.75%

-15.75%

Der Echtzeitpreis von Ani Grok Companion (ANI) beträgt $ 0.00153. In den letzten 24 Stunden wurde ANI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.001499 und einem Höchstpreis von $ 0.001761 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ANI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ANI im letzten Stunde um +0.79%, in den letzten 24 Stunden um -0.89% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ani Grok Companion (ANI) Marktinformationen

--
----

$ 104.63K
$ 104.63K$ 104.63K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ani Grok Companion beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 104.63K. Das Umlaufangebot von ANI liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

Ani Grok Companion (ANI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Ani Grok Companion für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0000139-0.89%
30 Tage$ -0.001404-47.86%
60 Tage$ -0.00931-85.89%
90 Tage$ -0.04169-96.46%
Ani Grok Companion-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ANI eine Veränderung von $ -0.0000139 (-0.89%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Ani Grok Companion 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.001404(-47.86%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Ani Grok Companion 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ANI eine Veränderung von $ -0.00931 (-85.89%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Ani Grok Companion 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.04169 (-96.46%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Ani Grok Companion (ANI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Ani Grok Companion-Preisverlauf an.

Was ist Ani Grok Companion (ANI)

Ani ist ein Meme-Coin mit einem Mix aus KI- und Anime-Thema – der Name setzt sich aus „Anime“ und „AI“ zusammen. Er stammt von Ani, einer der ersten KI-Charaktere in der Grok-iOS-App von Elon Musks xAI – einer KI mit Persönlichkeit, die Musk persönlich auf X beworben hat.

Ani Grok Companion ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Ani Grok Companion Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ANI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Ani Grok Companion auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Ani Grok Companion-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Ani Grok Companion-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Ani Grok Companion (ANI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Ani Grok Companion-(ANI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Ani Grok Companion zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Ani Grok Companion-Preisprognose an!

Ani Grok Companion (ANI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Ani Grok Companion (ANI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ANI Token!

Wie kauft man Ani Grok Companion ANI

Suchen Sie nach wie man Ani Grok Companion kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Ani Grok Companion direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

Ani Grok Companion Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Ani Grok Companion sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Ani Grok Companion

Wie viel ist Ani Grok Companion (ANI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ANI in USD beträgt 0.00153 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ANI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ANI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00153. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ani Grok Companion?
Die Marktkapitalisierung von ANI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ANI?
Das Umlaufangebot von ANI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ANI?
ANI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ANI?
ANI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ANI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ANI beträgt $ 104.63K USD.
Wird ANI dieses Jahr noch steigen?
ANI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ANI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:58 (UTC+8)

Ani Grok Companion (ANI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ANI-zu-USD-Rechner

Menge

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0.00153 USD

ANI handeln

ANI/USDT
$0.00153
$0.00153$0.00153
-0.84%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

