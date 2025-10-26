Was ist Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) ist ein Tracker-Zertifikat, das als Solana-SPL- und ERC-20-Token ausgegeben wird. AMZNx bildet den Kurs von Amazon.com, Inc. (dem zugrunde liegenden Basiswert) ab. AMZNx wurde entwickelt, um berechtigten Teilnehmern am Kryptowährungsmarkt einen regulatorisch konformen Zugang zum Aktienkurs von Amazon.com, Inc. zu ermöglichen – unter Beibehaltung der Vorteile der Blockchain-Technologie. Amazon xStocks (AMZNx) ist ein Tracker-Zertifikat, das als Solana-SPL- und ERC-20-Token ausgegeben wird. AMZNx bildet den Kurs von Amazon.com, Inc. (dem zugrunde liegenden Basiswert) ab. AMZNx wurde entwickelt, um berechtigten Teilnehmern am Kryptowährungsmarkt einen regulatorisch konformen Zugang zum Aktienkurs von Amazon.com, Inc. zu ermöglichen – unter Beibehaltung der Vorteile der Blockchain-Technologie.

Amazon.com xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Amazon.com xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.



Darüber hinaus können Sie:

- AMZNX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.

- Bewertungen und Analysen zu Amazon.com xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Amazon.com xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Amazon.com xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Amazon.com xStock (AMZNX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Amazon.com xStock-(AMZNX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Amazon.com xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Amazon.com xStock-Preisprognose an!

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Amazon.com xStock (AMZNX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AMZNX Token!

Wie kauft man Amazon.com xStock AMZNX

Suchen Sie nach wie man Amazon.com xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Amazon.com xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AMZNX zu lokalen Währungen

Konvertierer ausprobieren

Amazon.com xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Amazon.com xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Amazon.com xStock Wie viel ist Amazon.com xStock (AMZNX) heute wert? Der Echtzeitpreis von AMZNX in USD beträgt 224.46 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle AMZNX-zu-USD-Preis? $ 224.46 . Nutzen Sie den Der aktuelle AMZNX-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Amazon.com xStock? Die Marktkapitalisierung von AMZNX beträgt $ 1.59M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von AMZNX? Das Umlaufangebot von AMZNX beträgt 7.07K USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AMZNX? AMZNX erreichte einen Allzeithochpreis von 2,493.957869472173 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AMZNX? AMZNX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 212.00066285848231 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von AMZNX? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AMZNX beträgt $ 54.95K USD . Wird AMZNX dieses Jahr noch steigen? AMZNX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AMZNX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

Amazon.com xStock (AMZNX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8) Art Information 10-25 15:47:08 Branchen-Updates Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt 10-25 13:34:16 Branchen-Updates x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich 10-25 06:10:28 Branchen-Updates Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht 10-24 21:49:00 Branchen-Updates Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen 10-23 22:32:48 Branchen-Updates Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst" 10-23 15:34:02 Branchen-Updates Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet