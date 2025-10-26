Der Echtzeitpreis von Amazon.com xStock beträgt heute 224.46 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AMZNX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AMZNX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Amazon.com xStock beträgt heute 224.46 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AMZNX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AMZNX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Amazon.com xStock Logo

Amazon.com xStock Kurs(AMZNX)

1 AMZNX zu USD Echtzeitpreis:

$224.46
+0.06%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:51 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 223.02
24H Tief
$ 225.69
24H Hoch

$ 223.02
$ 225.69
$ 2,493.957869472173
$ 212.00066285848231
+0.22%

+0.06%

+5.08%

+5.08%

Der Echtzeitpreis von Amazon.com xStock (AMZNX) beträgt $ 224.46. In den letzten 24 Stunden wurde AMZNX zwischen einem Tiefstpreis von $ 223.02 und einem Höchstpreis von $ 225.69 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AMZNX liegt bei $ 2,493.957869472173, der bisherige Tiefstpreis bei $ 212.00066285848231.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AMZNX im letzten Stunde um +0.22%, in den letzten 24 Stunden um +0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Amazon.com xStock (AMZNX) Marktinformationen

No.1948

$ 1.59M
$ 54.95K
$ 2.36M
7.07K
--
10,499.34303406
SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Amazon.com xStock beträgt $ 1.59M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 54.95K. Das Umlaufangebot von AMZNX liegt bei 7.07K, das Gesamtangebot bei 10499.34303406. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.36M.

Amazon.com xStock (AMZNX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Amazon.com xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.1346+0.06%
30 Tage$ +5.6+2.55%
60 Tage$ -4.46-1.95%
90 Tage$ -7.55-3.26%
Amazon.com xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AMZNX eine Veränderung von $ +0.1346 (+0.06%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Amazon.com xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +5.6(+2.55%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Amazon.com xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AMZNX eine Veränderung von $ -4.46 (-1.95%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Amazon.com xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -7.55 (-3.26%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Amazon.com xStock (AMZNX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Amazon.com xStock-Preisverlauf an.

Was ist Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) ist ein Tracker-Zertifikat, das als Solana-SPL- und ERC-20-Token ausgegeben wird. AMZNx bildet den Kurs von Amazon.com, Inc. (dem zugrunde liegenden Basiswert) ab. AMZNx wurde entwickelt, um berechtigten Teilnehmern am Kryptowährungsmarkt einen regulatorisch konformen Zugang zum Aktienkurs von Amazon.com, Inc. zu ermöglichen – unter Beibehaltung der Vorteile der Blockchain-Technologie.

Amazon.com xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Amazon.com xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AMZNX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Amazon.com xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Amazon.com xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Amazon.com xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Amazon.com xStock (AMZNX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Amazon.com xStock-(AMZNX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Amazon.com xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Amazon.com xStock-Preisprognose an!

Amazon.com xStock (AMZNX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Amazon.com xStock (AMZNX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AMZNX Token!

Wie kauft man Amazon.com xStock AMZNX

Suchen Sie nach wie man Amazon.com xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Amazon.com xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AMZNX zu lokalen Währungen

1 Amazon.com xStock(AMZNX) in VND
5,906,664.9
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in AUD
A$343.4238
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in GBP
168.345
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in EUR
193.0356
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in USD
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MYR
RM947.2212
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in TRY
9,413.8524
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in JPY
¥34,117.92
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in ARS
ARS$334,514.9826
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in RUB
17,869.2606
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in INR
19,709.8326
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in IDR
Rp3,740,998.5036
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in PHP
13,187.025
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in EGP
￡E.10,664.0946
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BRL
R$1,207.5948
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in CAD
C$314.244
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BDT
27,503.0838
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in NGN
327,677.931
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in COP
$869,997.9816
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in ZAR
R.3,874.1796
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in UAH
9,438.543
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in TZS
T.Sh.558,357.7176
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in VES
Bs47,585.52
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in CLP
$211,216.86
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in PKR
Rs63,066.5262
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in KZT
120,871.71
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in THB
฿7,328.619
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in TWD
NT$6,922.3464
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in AED
د.إ823.7682
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in CHF
Fr177.3234
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in HKD
HK$1,741.8096
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in AMD
֏85,965.9354
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MAD
.د.م2,069.5212
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MXN
$4,141.287
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in SAR
ريال841.725
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in ETB
Br34,272.7974
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in KES
KSh28,997.9874
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in JOD
د.أ159.14214
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in PLN
819.279
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in RON
лв980.8902
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in SEK
kr2,109.924
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BGN
лв377.0928
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in HUF
Ft75,295.107
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in CZK
4,693.4586
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in KWD
د.ك68.68476
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in ILS
736.2288
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BOB
Bs1,548.774
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in AZN
381.582
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in TJS
SM2,091.9672
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in GEL
608.2866
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in AOA
Kz205,926.3378
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BHD
.د.ب84.39696
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BMD
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in DKK
kr1,441.0332
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in HNL
L5,867.3844
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MUR
10,219.6638
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in NAD
$3,874.1796
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in NOK
kr2,244.6
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in NZD
$388.3158
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in PAB
B/.224.46
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in PGK
K944.9766
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in QAR
ر.ق817.0344
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in RSD
дин.22,668.2154
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in UZS
soʻm2,737,316.6352
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in ALL
L18,630.18
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in ANG
ƒ401.7834
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in AWG
ƒ401.7834
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BBD
$448.92
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BAM
KM377.0928
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BIF
Fr661,932.54
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BND
$289.5534
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BSD
$224.46
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in JMD
$35,992.161
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in KHR
905,078.835
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in KMF
Fr95,171.04
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in LAK
4,879,565.1198
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in LKR
රු68,161.7682
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MDL
L3,813.5754
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MGA
Ar1,015,654.5648
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MOP
P1,795.68
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MVR
3,434.238
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MWK
MK389,687.2506
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in MZN
MT14,342.994
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in NPR
रु31,511.9394
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in PYG
1,591,870.32
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in RWF
Fr325,242.54
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in SBD
$1,854.0396
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in SCR
3,137.9508
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in SRD
$8,917.7958
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in SVC
$1,961.7804
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in SZL
L3,867.4458
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in TMT
m787.8546
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in TND
د.ت657.89226
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in TTD
$1,521.8388
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in UGX
Sh782,018.64
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in XAF
Fr126,595.44
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in XCD
$606.042
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in XOF
Fr126,595.44
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in XPF
Fr22,894.92
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BWP
P3,203.0442
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in BZD
$451.1646
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in CVE
$21,377.5704
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in DJF
Fr39,729.42
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in DOP
$14,378.9076
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in DZD
د.ج29,217.9582
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in FJD
$509.5242
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in GNF
Fr1,951,679.7
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in GTQ
Q1,717.119
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in GYD
$46,957.032
1 Amazon.com xStock(AMZNX) in ISK
kr27,608.58

Amazon.com xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Amazon.com xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Amazon.com xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Amazon.com xStock

Wie viel ist Amazon.com xStock (AMZNX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AMZNX in USD beträgt 224.46 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AMZNX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AMZNX-zu-USD-Preis beträgt $ 224.46. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Amazon.com xStock?
Die Marktkapitalisierung von AMZNX beträgt $ 1.59M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AMZNX?
Das Umlaufangebot von AMZNX beträgt 7.07K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AMZNX?
AMZNX erreichte einen Allzeithochpreis von 2,493.957869472173 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AMZNX?
AMZNX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 212.00066285848231 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AMZNX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AMZNX beträgt $ 54.95K USD.
Wird AMZNX dieses Jahr noch steigen?
AMZNX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AMZNX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

