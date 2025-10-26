Der Echtzeitpreis von AMD beträgt heute 255.43 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AMDON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AMDON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AMD beträgt heute 255.43 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AMDON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AMDON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über AMDON

AMDON-Preisinformationen

Offizielle AMDON-Website

AMDON-Tokenökonomie

AMDON-Preisprognose

AMDON Verlauf

AMDON Kaufanleitung

AMDON-zu-Fiat-Währungsrechner

AMDON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

AMD Logo

AMD Kurs(AMDON)

1 AMDON zu USD Echtzeitpreis:

$255.38
$255.38$255.38
+0.02%1D
USD
AMD (AMDON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:29 (UTC+8)

AMD (AMDON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 253.51
$ 253.51$ 253.51
24H Tief
$ 256.3
$ 256.3$ 256.3
24H Hoch

$ 253.51
$ 253.51$ 253.51

$ 256.3
$ 256.3$ 256.3

$ 256.30949447397654
$ 256.30949447397654$ 256.30949447397654

$ 149.93556428664579
$ 149.93556428664579$ 149.93556428664579

-0.18%

+0.02%

+10.31%

+10.31%

Der Echtzeitpreis von AMD (AMDON) beträgt $ 255.43. In den letzten 24 Stunden wurde AMDON zwischen einem Tiefstpreis von $ 253.51 und einem Höchstpreis von $ 256.3 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AMDON liegt bei $ 256.30949447397654, der bisherige Tiefstpreis bei $ 149.93556428664579.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AMDON im letzten Stunde um -0.18%, in den letzten 24 Stunden um +0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AMD (AMDON) Marktinformationen

No.1825

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 56.55K
$ 56.55K$ 56.55K

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

8.10K
8.10K 8.10K

8,095.81244785
8,095.81244785 8,095.81244785

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AMD beträgt $ 2.07M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 56.55K. Das Umlaufangebot von AMDON liegt bei 8.10K, das Gesamtangebot bei 8095.81244785. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.07M.

AMD (AMDON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von AMD für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0511+0.02%
30 Tage$ +96.42+60.63%
60 Tage$ +155.43+155.43%
90 Tage$ +155.43+155.43%
AMD-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AMDON eine Veränderung von $ +0.0511 (+0.02%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

AMD 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +96.42(+60.63%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

AMD 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AMDON eine Veränderung von $ +155.43 (+155.43%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

AMD 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +155.43 (+155.43%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von AMD (AMDON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem AMD-Preisverlauf an.

Was ist AMD (AMDON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

AMD ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre AMD Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AMDON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu AMD auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AMD-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AMD-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AMD (AMDON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AMD-(AMDON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AMD zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AMD-Preisprognose an!

AMD (AMDON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AMD (AMDON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AMDON Token!

Wie kauft man AMD AMDON

Suchen Sie nach wie man AMD kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können AMD direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AMDON zu lokalen Währungen

1 AMD(AMDON) in VND
6,721,640.45
1 AMD(AMDON) in AUD
A$390.8079
1 AMD(AMDON) in GBP
191.5725
1 AMD(AMDON) in EUR
219.6698
1 AMD(AMDON) in USD
$255.43
1 AMD(AMDON) in MYR
RM1,077.9146
1 AMD(AMDON) in TRY
10,712.7342
1 AMD(AMDON) in JPY
¥38,825.36
1 AMD(AMDON) in ARS
ARS$380,669.8833
1 AMD(AMDON) in RUB
20,334.7823
1 AMD(AMDON) in INR
22,429.3083
1 AMD(AMDON) in IDR
Rp4,257,164.9638
1 AMD(AMDON) in PHP
15,006.5125
1 AMD(AMDON) in EGP
￡E.12,135.4793
1 AMD(AMDON) in BRL
R$1,374.2134
1 AMD(AMDON) in CAD
C$357.602
1 AMD(AMDON) in BDT
31,297.8379
1 AMD(AMDON) in NGN
372,889.4855
1 AMD(AMDON) in COP
$990,036.4628
1 AMD(AMDON) in ZAR
R.4,408.7218
1 AMD(AMDON) in UAH
10,740.8315
1 AMD(AMDON) in TZS
T.Sh.635,397.4508
1 AMD(AMDON) in VES
Bs54,151.16
1 AMD(AMDON) in CLP
$240,359.63
1 AMD(AMDON) in PKR
Rs71,768.1671
1 AMD(AMDON) in KZT
137,549.055
1 AMD(AMDON) in THB
฿8,339.7895
1 AMD(AMDON) in TWD
NT$7,877.4612
1 AMD(AMDON) in AED
د.إ937.4281
1 AMD(AMDON) in CHF
Fr201.7897
1 AMD(AMDON) in HKD
HK$1,982.1368
1 AMD(AMDON) in AMD
֏97,827.1357
1 AMD(AMDON) in MAD
.د.م2,355.0646
1 AMD(AMDON) in MXN
$4,712.6835
1 AMD(AMDON) in SAR
ريال957.8625
1 AMD(AMDON) in ETB
Br39,001.6067
1 AMD(AMDON) in KES
KSh32,999.0017
1 AMD(AMDON) in JOD
د.أ181.09987
1 AMD(AMDON) in PLN
932.3195
1 AMD(AMDON) in RON
лв1,116.2291
1 AMD(AMDON) in SEK
kr2,401.042
1 AMD(AMDON) in BGN
лв429.1224
1 AMD(AMDON) in HUF
Ft85,683.9935
1 AMD(AMDON) in CZK
5,341.0413
1 AMD(AMDON) in KWD
د.ك78.16158
1 AMD(AMDON) in ILS
837.8104
1 AMD(AMDON) in BOB
Bs1,762.467
1 AMD(AMDON) in AZN
434.231
1 AMD(AMDON) in TJS
SM2,380.6076
1 AMD(AMDON) in GEL
692.2153
1 AMD(AMDON) in AOA
Kz234,339.1449
1 AMD(AMDON) in BHD
.د.ب96.04168
1 AMD(AMDON) in BMD
$255.43
1 AMD(AMDON) in DKK
kr1,639.8606
1 AMD(AMDON) in HNL
L6,676.9402
1 AMD(AMDON) in MUR
11,629.7279
1 AMD(AMDON) in NAD
$4,408.7218
1 AMD(AMDON) in NOK
kr2,554.3
1 AMD(AMDON) in NZD
$441.8939
1 AMD(AMDON) in PAB
B/.255.43
1 AMD(AMDON) in PGK
K1,075.3603
1 AMD(AMDON) in QAR
ر.ق929.7652
1 AMD(AMDON) in RSD
дин.25,795.8757
1 AMD(AMDON) in UZS
soʻm3,114,999.5016
1 AMD(AMDON) in ALL
L21,200.69
1 AMD(AMDON) in ANG
ƒ457.2197
1 AMD(AMDON) in AWG
ƒ457.2197
1 AMD(AMDON) in BBD
$510.86
1 AMD(AMDON) in BAM
KM429.1224
1 AMD(AMDON) in BIF
Fr753,263.07
1 AMD(AMDON) in BND
$329.5047
1 AMD(AMDON) in BSD
$255.43
1 AMD(AMDON) in JMD
$40,958.2005
1 AMD(AMDON) in KHR
1,029,957.6175
1 AMD(AMDON) in KMF
Fr108,302.32
1 AMD(AMDON) in LAK
5,552,825.9759
1 AMD(AMDON) in LKR
රු77,566.4281
1 AMD(AMDON) in MDL
L4,339.7557
1 AMD(AMDON) in MGA
Ar1,155,790.0984
1 AMD(AMDON) in MOP
P2,043.44
1 AMD(AMDON) in MVR
3,908.079
1 AMD(AMDON) in MWK
MK443,454.5773
1 AMD(AMDON) in MZN
MT16,321.977
1 AMD(AMDON) in NPR
रु35,859.8177
1 AMD(AMDON) in PYG
1,811,509.56
1 AMD(AMDON) in RWF
Fr370,118.07
1 AMD(AMDON) in SBD
$2,109.8518
1 AMD(AMDON) in SCR
3,570.9114
1 AMD(AMDON) in SRD
$10,148.2339
1 AMD(AMDON) in SVC
$2,232.4582
1 AMD(AMDON) in SZL
L4,401.0589
1 AMD(AMDON) in TMT
m896.5593
1 AMD(AMDON) in TND
د.ت748.66533
1 AMD(AMDON) in TTD
$1,731.8154
1 AMD(AMDON) in UGX
Sh889,918.12
1 AMD(AMDON) in XAF
Fr144,062.52
1 AMD(AMDON) in XCD
$689.661
1 AMD(AMDON) in XOF
Fr144,062.52
1 AMD(AMDON) in XPF
Fr26,053.86
1 AMD(AMDON) in BWP
P3,644.9861
1 AMD(AMDON) in BZD
$513.4143
1 AMD(AMDON) in CVE
$24,327.1532
1 AMD(AMDON) in DJF
Fr45,211.11
1 AMD(AMDON) in DOP
$16,362.8458
1 AMD(AMDON) in DZD
د.ج33,249.3231
1 AMD(AMDON) in FJD
$579.8261
1 AMD(AMDON) in GNF
Fr2,220,963.85
1 AMD(AMDON) in GTQ
Q1,954.0395
1 AMD(AMDON) in GYD
$53,435.956
1 AMD(AMDON) in ISK
kr31,417.89

AMD Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AMD sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle AMD Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AMD

Wie viel ist AMD (AMDON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AMDON in USD beträgt 255.43 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AMDON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AMDON-zu-USD-Preis beträgt $ 255.43. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AMD?
Die Marktkapitalisierung von AMDON beträgt $ 2.07M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AMDON?
Das Umlaufangebot von AMDON beträgt 8.10K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AMDON?
AMDON erreichte einen Allzeithochpreis von 256.30949447397654 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AMDON?
AMDON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 149.93556428664579 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AMDON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AMDON beträgt $ 56.55K USD.
Wird AMDON dieses Jahr noch steigen?
AMDON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AMDON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:29 (UTC+8)

AMD (AMDON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

AMDON-zu-USD-Rechner

Menge

AMDON
AMDON
USD
USD

1 AMDON = 255.43 USD

AMDON handeln

AMDON/USDT
$255.38
$255.38$255.38
-0.01%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,838.79
$111,838.79$111,838.79

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.57
$3,957.57$3,957.57

+0.63%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05099
$0.05099$0.05099

-25.67%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.1044
$6.1044$6.1044

-16.85%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+1.13%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,838.79
$111,838.79$111,838.79

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.57
$3,957.57$3,957.57

+0.63%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6337
$2.6337$2.6337

+1.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

+1.13%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19677
$0.19677$0.19677

+0.27%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.9690
$0.9690$0.9690

+1,515.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000113
$0.000000000000113$0.000000000000113

+13.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052381
$0.052381$0.052381

+6,884.13%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1357
$0.1357$0.1357

-87.46%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.9690
$0.9690$0.9690

+1,515.00%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000240
$0.0000000000000000000240$0.0000000000000000000240

+118.18%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15580
$0.15580$0.15580

+90.69%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007590
$0.000000000000000007590$0.000000000000000007590

+38.00%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03401
$0.03401$0.03401

+37.91%