Der Echtzeitpreis von ALKIMI beträgt heute 0.03232 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ALKIMI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ALKIMI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von ALKIMI beträgt heute 0.03232 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ALKIMI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ALKIMI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ALKIMI

ALKIMI-Preisinformationen

ALKIMI-Tokenökonomie

ALKIMI-Preisprognose

ALKIMI Verlauf

ALKIMI Kaufanleitung

ALKIMI-zu-Fiat-Währungsrechner

ALKIMI Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

ALKIMI Logo

ALKIMI Kurs(ALKIMI)

1 ALKIMI zu USD Echtzeitpreis:

$0.03232
$0.03232$0.03232
-2.97%1D
USD
ALKIMI (ALKIMI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:16 (UTC+8)

ALKIMI (ALKIMI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0304
$ 0.0304$ 0.0304
24H Tief
$ 0.03435
$ 0.03435$ 0.03435
24H Hoch

$ 0.0304
$ 0.0304$ 0.0304

$ 0.03435
$ 0.03435$ 0.03435

--
----

--
----

+1.47%

-2.97%

-13.33%

-13.33%

Der Echtzeitpreis von ALKIMI (ALKIMI) beträgt $ 0.03232. In den letzten 24 Stunden wurde ALKIMI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0304 und einem Höchstpreis von $ 0.03435 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ALKIMI liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ALKIMI im letzten Stunde um +1.47%, in den letzten 24 Stunden um -2.97% und in den vergangenen 7 Tagen um -13.33% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

ALKIMI (ALKIMI) Marktinformationen

--
----

$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SUI

Die aktuelle Marktkapitalisierung von ALKIMI beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 18.50K. Das Umlaufangebot von ALKIMI liegt bei --, das Gesamtangebot bei --. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt --.

ALKIMI (ALKIMI)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von ALKIMI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0009893-2.97%
30 Tage$ -0.01702-34.50%
60 Tage$ -0.07433-69.70%
90 Tage$ -0.00768-19.20%
ALKIMI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ALKIMI eine Veränderung von $ -0.0009893 (-2.97%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

ALKIMI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01702(-34.50%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

ALKIMI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ALKIMI eine Veränderung von $ -0.07433 (-69.70%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

ALKIMI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.00768 (-19.20%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von ALKIMI (ALKIMI) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem ALKIMI-Preisverlauf an.

Was ist ALKIMI (ALKIMI)

Alkimi bridges traditional advertising with DeFi (AdFi), creating a decentralised protocol where digital ad spend becomes a yield-generating asset. Built for enterprise scale on Sui, ALKIMI rewards holders through protocol fees, staking, and liquidity provision.

ALKIMI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre ALKIMI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ALKIMI Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu ALKIMI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr ALKIMI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

ALKIMI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird ALKIMI (ALKIMI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre ALKIMI-(ALKIMI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für ALKIMI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die ALKIMI-Preisprognose an!

ALKIMI (ALKIMI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von ALKIMI (ALKIMI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ALKIMI Token!

Wie kauft man ALKIMI ALKIMI

Suchen Sie nach wie man ALKIMI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können ALKIMI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ALKIMI zu lokalen Währungen

1 ALKIMI(ALKIMI) in VND
850.5008
1 ALKIMI(ALKIMI) in AUD
A$0.0494496
1 ALKIMI(ALKIMI) in GBP
0.02424
1 ALKIMI(ALKIMI) in EUR
0.0277952
1 ALKIMI(ALKIMI) in USD
$0.03232
1 ALKIMI(ALKIMI) in MYR
RM0.1363904
1 ALKIMI(ALKIMI) in TRY
1.3555008
1 ALKIMI(ALKIMI) in JPY
¥4.91264
1 ALKIMI(ALKIMI) in ARS
ARS$48.1668192
1 ALKIMI(ALKIMI) in RUB
2.5729952
1 ALKIMI(ALKIMI) in INR
2.8380192
1 ALKIMI(ALKIMI) in IDR
Rp538.6664512
1 ALKIMI(ALKIMI) in PHP
1.8988
1 ALKIMI(ALKIMI) in EGP
￡E.1.5355232
1 ALKIMI(ALKIMI) in BRL
R$0.1738816
1 ALKIMI(ALKIMI) in CAD
C$0.045248
1 ALKIMI(ALKIMI) in BDT
3.9601696
1 ALKIMI(ALKIMI) in NGN
47.182352
1 ALKIMI(ALKIMI) in COP
$125.2710272
1 ALKIMI(ALKIMI) in ZAR
R.0.5578432
1 ALKIMI(ALKIMI) in UAH
1.359056
1 ALKIMI(ALKIMI) in TZS
T.Sh.80.3979392
1 ALKIMI(ALKIMI) in VES
Bs6.85184
1 ALKIMI(ALKIMI) in CLP
$30.41312
1 ALKIMI(ALKIMI) in PKR
Rs9.0809504
1 ALKIMI(ALKIMI) in KZT
17.40432
1 ALKIMI(ALKIMI) in THB
฿1.055248
1 ALKIMI(ALKIMI) in TWD
NT$0.9967488
1 ALKIMI(ALKIMI) in AED
د.إ0.1186144
1 ALKIMI(ALKIMI) in CHF
Fr0.0255328
1 ALKIMI(ALKIMI) in HKD
HK$0.2508032
1 ALKIMI(ALKIMI) in AMD
֏12.3782368
1 ALKIMI(ALKIMI) in MAD
.د.م0.2979904
1 ALKIMI(ALKIMI) in MXN
$0.596304
1 ALKIMI(ALKIMI) in SAR
ريال0.1212
1 ALKIMI(ALKIMI) in ETB
Br4.9349408
1 ALKIMI(ALKIMI) in KES
KSh4.1754208
1 ALKIMI(ALKIMI) in JOD
د.أ0.02291488
1 ALKIMI(ALKIMI) in PLN
0.117968
1 ALKIMI(ALKIMI) in RON
лв0.1412384
1 ALKIMI(ALKIMI) in SEK
kr0.303808
1 ALKIMI(ALKIMI) in BGN
лв0.0542976
1 ALKIMI(ALKIMI) in HUF
Ft10.841744
1 ALKIMI(ALKIMI) in CZK
0.6758112
1 ALKIMI(ALKIMI) in KWD
د.ك0.00988992
1 ALKIMI(ALKIMI) in ILS
0.1060096
1 ALKIMI(ALKIMI) in BOB
Bs0.223008
1 ALKIMI(ALKIMI) in AZN
0.054944
1 ALKIMI(ALKIMI) in TJS
SM0.3012224
1 ALKIMI(ALKIMI) in GEL
0.0875872
1 ALKIMI(ALKIMI) in AOA
Kz29.6513376
1 ALKIMI(ALKIMI) in BHD
.د.ب0.01215232
1 ALKIMI(ALKIMI) in BMD
$0.03232
1 ALKIMI(ALKIMI) in DKK
kr0.2074944
1 ALKIMI(ALKIMI) in HNL
L0.8448448
1 ALKIMI(ALKIMI) in MUR
1.4715296
1 ALKIMI(ALKIMI) in NAD
$0.5578432
1 ALKIMI(ALKIMI) in NOK
kr0.3232
1 ALKIMI(ALKIMI) in NZD
$0.0559136
1 ALKIMI(ALKIMI) in PAB
B/.0.03232
1 ALKIMI(ALKIMI) in PGK
K0.1360672
1 ALKIMI(ALKIMI) in QAR
ر.ق0.1176448
1 ALKIMI(ALKIMI) in RSD
дин.3.2639968
1 ALKIMI(ALKIMI) in UZS
soʻm394.1462784
1 ALKIMI(ALKIMI) in ALL
L2.68256
1 ALKIMI(ALKIMI) in ANG
ƒ0.0578528
1 ALKIMI(ALKIMI) in AWG
ƒ0.0578528
1 ALKIMI(ALKIMI) in BBD
$0.06464
1 ALKIMI(ALKIMI) in BAM
KM0.0542976
1 ALKIMI(ALKIMI) in BIF
Fr95.31168
1 ALKIMI(ALKIMI) in BND
$0.0416928
1 ALKIMI(ALKIMI) in BSD
$0.03232
1 ALKIMI(ALKIMI) in JMD
$5.182512
1 ALKIMI(ALKIMI) in KHR
130.32232
1 ALKIMI(ALKIMI) in KMF
Fr13.70368
1 ALKIMI(ALKIMI) in LAK
702.6086816
1 ALKIMI(ALKIMI) in LKR
රු9.8146144
1 ALKIMI(ALKIMI) in MDL
L0.5491168
1 ALKIMI(ALKIMI) in MGA
Ar146.2441216
1 ALKIMI(ALKIMI) in MOP
P0.25856
1 ALKIMI(ALKIMI) in MVR
0.494496
1 ALKIMI(ALKIMI) in MWK
MK56.1110752
1 ALKIMI(ALKIMI) in MZN
MT2.065248
1 ALKIMI(ALKIMI) in NPR
रु4.5374048
1 ALKIMI(ALKIMI) in PYG
229.21344
1 ALKIMI(ALKIMI) in RWF
Fr46.83168
1 ALKIMI(ALKIMI) in SBD
$0.2669632
1 ALKIMI(ALKIMI) in SCR
0.4518336
1 ALKIMI(ALKIMI) in SRD
$1.2840736
1 ALKIMI(ALKIMI) in SVC
$0.2824768
1 ALKIMI(ALKIMI) in SZL
L0.5568736
1 ALKIMI(ALKIMI) in TMT
m0.1134432
1 ALKIMI(ALKIMI) in TND
د.ت0.09472992
1 ALKIMI(ALKIMI) in TTD
$0.2191296
1 ALKIMI(ALKIMI) in UGX
Sh112.60288
1 ALKIMI(ALKIMI) in XAF
Fr18.22848
1 ALKIMI(ALKIMI) in XCD
$0.087264
1 ALKIMI(ALKIMI) in XOF
Fr18.22848
1 ALKIMI(ALKIMI) in XPF
Fr3.29664
1 ALKIMI(ALKIMI) in BWP
P0.4612064
1 ALKIMI(ALKIMI) in BZD
$0.0649632
1 ALKIMI(ALKIMI) in CVE
$3.0781568
1 ALKIMI(ALKIMI) in DJF
Fr5.72064
1 ALKIMI(ALKIMI) in DOP
$2.0704192
1 ALKIMI(ALKIMI) in DZD
د.ج4.2070944
1 ALKIMI(ALKIMI) in FJD
$0.0733664
1 ALKIMI(ALKIMI) in GNF
Fr281.0224
1 ALKIMI(ALKIMI) in GTQ
Q0.247248
1 ALKIMI(ALKIMI) in GYD
$6.761344
1 ALKIMI(ALKIMI) in ISK
kr3.97536

ALKIMI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von ALKIMI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu ALKIMI

Wie viel ist ALKIMI (ALKIMI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ALKIMI in USD beträgt 0.03232 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ALKIMI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ALKIMI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03232. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ALKIMI?
Die Marktkapitalisierung von ALKIMI beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ALKIMI?
Das Umlaufangebot von ALKIMI beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ALKIMI?
ALKIMI erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ALKIMI?
ALKIMI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ALKIMI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ALKIMI beträgt $ 18.50K USD.
Wird ALKIMI dieses Jahr noch steigen?
ALKIMI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ALKIMI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:16 (UTC+8)

ALKIMI (ALKIMI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ALKIMI-zu-USD-Rechner

Menge

ALKIMI
ALKIMI
USD
USD

1 ALKIMI = 0.03232 USD

ALKIMI handeln

ALKIMI/USDT
$0.03232
$0.03232$0.03232
-2.97%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,849.92
$111,849.92$111,849.92

+0.41%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.57
$3,957.57$3,957.57

+0.63%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05099
$0.05099$0.05099

-25.67%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0405
$6.0405$6.0405

-17.72%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.08
$194.08$194.08

+1.14%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,849.92
$111,849.92$111,849.92

+0.41%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.57
$3,957.57$3,957.57

+0.63%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6366
$2.6366$2.6366

+1.48%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.08
$194.08$194.08

+1.14%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19682
$0.19682$0.19682

+0.30%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8537
$0.8537$0.8537

+1,322.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000113
$0.000000000000113$0.000000000000113

+13.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052030
$0.052030$0.052030

+6,837.33%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1327
$0.1327$0.1327

-87.74%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8537
$0.8537$0.8537

+1,322.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000243
$0.0000000000000000000243$0.0000000000000000000243

+120.90%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15572
$0.15572$0.15572

+90.59%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007590
$0.000000000000000007590$0.000000000000000007590

+38.00%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03370
$0.03370$0.03370

+36.65%