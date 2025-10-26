Der Echtzeitpreis von AKEDO beträgt heute 0.001743 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AKE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AKE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AKEDO beträgt heute 0.001743 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AKE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AKE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über AKE

AKE-Preisinformationen

AKE-Whitepaper

Offizielle AKE-Website

AKE-Tokenökonomie

AKE-Preisprognose

AKE Verlauf

AKE Kaufanleitung

AKE-zu-Fiat-Währungsrechner

AKE Spot

AKE USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

AKEDO Logo

AKEDO Kurs(AKE)

1 AKE zu USD Echtzeitpreis:

$0.001743
$0.001743$0.001743
-1.66%1D
USD
AKEDO (AKE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:09 (UTC+8)

AKEDO (AKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0016967
$ 0.0016967$ 0.0016967
24H Tief
$ 0.001806
$ 0.001806$ 0.001806
24H Hoch

$ 0.0016967
$ 0.0016967$ 0.0016967

$ 0.001806
$ 0.001806$ 0.001806

$ 0.003244164590350006
$ 0.003244164590350006$ 0.003244164590350006

$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573$ 0.000357263506855573

-1.20%

-1.66%

+8.30%

+8.30%

Der Echtzeitpreis von AKEDO (AKE) beträgt $ 0.001743. In den letzten 24 Stunden wurde AKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0016967 und einem Höchstpreis von $ 0.001806 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AKE liegt bei $ 0.003244164590350006, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000357263506855573.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AKE im letzten Stunde um -1.20%, in den letzten 24 Stunden um -1.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +8.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AKEDO (AKE) Marktinformationen

No.619

$ 39.73M
$ 39.73M$ 39.73M

$ 337.38K
$ 337.38K$ 337.38K

$ 174.30M
$ 174.30M$ 174.30M

22.80B
22.80B 22.80B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

22.79%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AKEDO beträgt $ 39.73M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 337.38K. Das Umlaufangebot von AKE liegt bei 22.80B, das Gesamtangebot bei 100000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 174.30M.

AKEDO (AKE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von AKEDO für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.000029422-1.66%
30 Tage$ +0.0005621+47.59%
60 Tage$ +0.0012634+263.42%
90 Tage$ +0.001543+771.50%
AKEDO-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AKE eine Veränderung von $ -0.000029422 (-1.66%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

AKEDO 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0005621(+47.59%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

AKEDO 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AKE eine Veränderung von $ +0.0012634 (+263.42%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

AKEDO 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.001543 (+771.50%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von AKEDO (AKE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem AKEDO-Preisverlauf an.

Was ist AKEDO (AKE)

AKEDO ist eine Vibe-Coding-Game- & Content-Creation-Engine sowie ein Launchpad, das KI-Agenten einsetzt, um die Entwicklungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen LLM-Lösungen um das 100-Fache zu steigern. Die Plattform von AKEDO ermöglicht mehrere Einnahmequellen sowohl für das Protokoll als auch für die Spieleentwickler. Jeder kann Spielesammlungen erstellen und mit nur einem Klick Sammlungstokens launchen.

AKEDO ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre AKEDO Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AKE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu AKEDO auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AKEDO-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AKEDO-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AKEDO (AKE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AKEDO-(AKE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AKEDO zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AKEDO-Preisprognose an!

AKEDO (AKE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AKEDO (AKE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AKE Token!

Wie kauft man AKEDO AKE

Suchen Sie nach wie man AKEDO kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können AKEDO direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AKE zu lokalen Währungen

1 AKEDO(AKE) in VND
45.867045
1 AKEDO(AKE) in AUD
A$0.00266679
1 AKEDO(AKE) in GBP
0.00130725
1 AKEDO(AKE) in EUR
0.00149898
1 AKEDO(AKE) in USD
$0.001743
1 AKEDO(AKE) in MYR
RM0.00735546
1 AKEDO(AKE) in TRY
0.07310142
1 AKEDO(AKE) in JPY
¥0.264936
1 AKEDO(AKE) in ARS
ARS$2.59761033
1 AKEDO(AKE) in RUB
0.13876023
1 AKEDO(AKE) in INR
0.15305283
1 AKEDO(AKE) in IDR
Rp29.04998838
1 AKEDO(AKE) in PHP
0.10240125
1 AKEDO(AKE) in EGP
￡E.0.08280993
1 AKEDO(AKE) in BRL
R$0.00937734
1 AKEDO(AKE) in CAD
C$0.0024402
1 AKEDO(AKE) in BDT
0.21356979
1 AKEDO(AKE) in NGN
2.54451855
1 AKEDO(AKE) in COP
$6.75579828
1 AKEDO(AKE) in ZAR
R.0.03008418
1 AKEDO(AKE) in UAH
0.07329315
1 AKEDO(AKE) in TZS
T.Sh.4.33581708
1 AKEDO(AKE) in VES
Bs0.369516
1 AKEDO(AKE) in CLP
$1.640163
1 AKEDO(AKE) in PKR
Rs0.48973071
1 AKEDO(AKE) in KZT
0.9386055
1 AKEDO(AKE) in THB
฿0.05690895
1 AKEDO(AKE) in TWD
NT$0.05375412
1 AKEDO(AKE) in AED
د.إ0.00639681
1 AKEDO(AKE) in CHF
Fr0.00137697
1 AKEDO(AKE) in HKD
HK$0.01352568
1 AKEDO(AKE) in AMD
֏0.66755157
1 AKEDO(AKE) in MAD
.د.م0.01607046
1 AKEDO(AKE) in MXN
$0.03215835
1 AKEDO(AKE) in SAR
ريال0.00653625
1 AKEDO(AKE) in ETB
Br0.26613867
1 AKEDO(AKE) in KES
KSh0.22517817
1 AKEDO(AKE) in JOD
د.أ0.001235787
1 AKEDO(AKE) in PLN
0.00636195
1 AKEDO(AKE) in RON
лв0.00761691
1 AKEDO(AKE) in SEK
kr0.0163842
1 AKEDO(AKE) in BGN
лв0.00292824
1 AKEDO(AKE) in HUF
Ft0.58468935
1 AKEDO(AKE) in CZK
0.03644613
1 AKEDO(AKE) in KWD
د.ك0.000533358
1 AKEDO(AKE) in ILS
0.00571704
1 AKEDO(AKE) in BOB
Bs0.0120267
1 AKEDO(AKE) in AZN
0.0029631
1 AKEDO(AKE) in TJS
SM0.01624476
1 AKEDO(AKE) in GEL
0.00472353
1 AKEDO(AKE) in AOA
Kz1.59908049
1 AKEDO(AKE) in BHD
.د.ب0.000655368
1 AKEDO(AKE) in BMD
$0.001743
1 AKEDO(AKE) in DKK
kr0.01119006
1 AKEDO(AKE) in HNL
L0.04556202
1 AKEDO(AKE) in MUR
0.07935879
1 AKEDO(AKE) in NAD
$0.03008418
1 AKEDO(AKE) in NOK
kr0.01743
1 AKEDO(AKE) in NZD
$0.00301539
1 AKEDO(AKE) in PAB
B/.0.001743
1 AKEDO(AKE) in PGK
K0.00733803
1 AKEDO(AKE) in QAR
ر.ق0.00634452
1 AKEDO(AKE) in RSD
дин.0.17602557
1 AKEDO(AKE) in UZS
soʻm21.25609416
1 AKEDO(AKE) in ALL
L0.144669
1 AKEDO(AKE) in ANG
ƒ0.00311997
1 AKEDO(AKE) in AWG
ƒ0.00311997
1 AKEDO(AKE) in BBD
$0.003486
1 AKEDO(AKE) in BAM
KM0.00292824
1 AKEDO(AKE) in BIF
Fr5.140107
1 AKEDO(AKE) in BND
$0.00224847
1 AKEDO(AKE) in BSD
$0.001743
1 AKEDO(AKE) in JMD
$0.27949005
1 AKEDO(AKE) in KHR
7.02821175
1 AKEDO(AKE) in KMF
Fr0.739032
1 AKEDO(AKE) in LAK
37.89130359
1 AKEDO(AKE) in LKR
රු0.52929681
1 AKEDO(AKE) in MDL
L0.02961357
1 AKEDO(AKE) in MGA
Ar7.88686584
1 AKEDO(AKE) in MOP
P0.013944
1 AKEDO(AKE) in MVR
0.0266679
1 AKEDO(AKE) in MWK
MK3.02603973
1 AKEDO(AKE) in MZN
MT0.1113777
1 AKEDO(AKE) in NPR
रु0.24469977
1 AKEDO(AKE) in PYG
12.361356
1 AKEDO(AKE) in RWF
Fr2.525607
1 AKEDO(AKE) in SBD
$0.01439718
1 AKEDO(AKE) in SCR
0.02436714
1 AKEDO(AKE) in SRD
$0.06924939
1 AKEDO(AKE) in SVC
$0.01523382
1 AKEDO(AKE) in SZL
L0.03003189
1 AKEDO(AKE) in TMT
m0.00611793
1 AKEDO(AKE) in TND
د.ت0.005108733
1 AKEDO(AKE) in TTD
$0.01181754
1 AKEDO(AKE) in UGX
Sh6.072612
1 AKEDO(AKE) in XAF
Fr0.983052
1 AKEDO(AKE) in XCD
$0.0047061
1 AKEDO(AKE) in XOF
Fr0.983052
1 AKEDO(AKE) in XPF
Fr0.177786
1 AKEDO(AKE) in BWP
P0.02487261
1 AKEDO(AKE) in BZD
$0.00350343
1 AKEDO(AKE) in CVE
$0.16600332
1 AKEDO(AKE) in DJF
Fr0.308511
1 AKEDO(AKE) in DOP
$0.11165658
1 AKEDO(AKE) in DZD
د.ج0.22688631
1 AKEDO(AKE) in FJD
$0.00395661
1 AKEDO(AKE) in GNF
Fr15.155385
1 AKEDO(AKE) in GTQ
Q0.01333395
1 AKEDO(AKE) in GYD
$0.3646356
1 AKEDO(AKE) in ISK
kr0.214389

AKEDO Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AKEDO sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle AKEDO Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AKEDO

Wie viel ist AKEDO (AKE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AKE in USD beträgt 0.001743 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AKE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AKE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.001743. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AKEDO?
Die Marktkapitalisierung von AKE beträgt $ 39.73M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AKE?
Das Umlaufangebot von AKE beträgt 22.80B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AKE?
AKE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.003244164590350006 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AKE?
AKE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000357263506855573 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AKE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AKE beträgt $ 337.38K USD.
Wird AKE dieses Jahr noch steigen?
AKE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AKE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:45:09 (UTC+8)

AKEDO (AKE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

AKE-zu-USD-Rechner

Menge

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.001743 USD

AKE handeln

AKE/USDT
$0.001743
$0.001743$0.001743
-1.65%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,849.92
$111,849.92$111,849.92

+0.41%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.57
$3,957.57$3,957.57

+0.63%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05099
$0.05099$0.05099

-25.67%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0405
$6.0405$6.0405

-17.72%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.08
$194.08$194.08

+1.14%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,849.92
$111,849.92$111,849.92

+0.41%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.57
$3,957.57$3,957.57

+0.63%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6366
$2.6366$2.6366

+1.48%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.08
$194.08$194.08

+1.14%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19682
$0.19682$0.19682

+0.30%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8537
$0.8537$0.8537

+1,322.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000113
$0.000000000000113$0.000000000000113

+13.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052030
$0.052030$0.052030

+6,837.33%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1327
$0.1327$0.1327

-87.74%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.8537
$0.8537$0.8537

+1,322.83%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000243
$0.0000000000000000000243$0.0000000000000000000243

+120.90%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15572
$0.15572$0.15572

+90.59%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007590
$0.000000000000000007590$0.000000000000000007590

+38.00%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03370
$0.03370$0.03370

+36.65%