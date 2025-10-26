Der Echtzeitpreis von Cherry AI beträgt heute 0.001344 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIBOT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIBOT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Cherry AI beträgt heute 0.001344 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AIBOT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AIBOT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Cherry AI Logo

Cherry AI Kurs(AIBOT)

1 AIBOT zu USD Echtzeitpreis:

$0.001344
$0.001344
-5.55%1D
USD
Cherry AI (AIBOT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:26 (UTC+8)

Cherry AI (AIBOT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00128
$ 0.00128
24H Tief
$ 0.001619
$ 0.001619
24H Hoch

$ 0.00128
$ 0.00128

$ 0.001619
$ 0.001619

$ 0.07284724455622164
$ 0.07284724455622164

$ 0.001012364205678628
$ 0.001012364205678628

+0.14%

-5.55%

+6.16%

+6.16%

Der Echtzeitpreis von Cherry AI (AIBOT) beträgt $ 0.001344. In den letzten 24 Stunden wurde AIBOT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00128 und einem Höchstpreis von $ 0.001619 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AIBOT liegt bei $ 0.07284724455622164, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.001012364205678628.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AIBOT im letzten Stunde um +0.14%, in den letzten 24 Stunden um -5.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Cherry AI (AIBOT) Marktinformationen

No.2757

$ 297.70K
$ 297.70K

$ 76.01K
$ 76.01K

$ 1.34M
$ 1.34M

221.50M
221.50M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

22.15%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cherry AI beträgt $ 297.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 76.01K. Das Umlaufangebot von AIBOT liegt bei 221.50M, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.34M.

Cherry AI (AIBOT)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Cherry AI für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00007898-5.55%
30 Tage$ -0.000063-4.48%
60 Tage$ -0.007003-83.90%
90 Tage$ -0.018656-93.28%
Cherry AI-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AIBOT eine Veränderung von $ -0.00007898 (-5.55%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Cherry AI 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.000063(-4.48%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Cherry AI 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AIBOT eine Veränderung von $ -0.007003 (-83.90%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Cherry AI 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.018656 (-93.28%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Cherry AI (AIBOT) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Cherry AI-Preisverlauf an.

Was ist Cherry AI (AIBOT)

Cherry AI ist ein plattformübergreifendes, KI-gestütztes Handels- und Community-Management-Ökosystem. Es bietet Telegram- und webbasierte Tools, darunter KI-optimiertes Sniping, Copy-Trading, KOL-Tracking, Analysen zu trendigen Token und Community-Automatisierung. Die Plattform unterstützt mehrere Chains, integriert On-Chain-/Oracle-Datenfeeds und liefert Handelsintelligenz für Retail-Trader, Entwickler und Communities.

Cherry AI ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Cherry AI Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AIBOT Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Cherry AI auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Cherry AI-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Cherry AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Cherry AI (AIBOT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Cherry AI-(AIBOT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Cherry AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Cherry AI-Preisprognose an!

Cherry AI (AIBOT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Cherry AI (AIBOT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AIBOT Token!

Wie kauft man Cherry AI AIBOT

Suchen Sie nach wie man Cherry AI kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Cherry AI direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AIBOT zu lokalen Währungen

1 Cherry AI(AIBOT) in VND
35.36736
1 Cherry AI(AIBOT) in AUD
A$0.00205632
1 Cherry AI(AIBOT) in GBP
0.001008
1 Cherry AI(AIBOT) in EUR
0.00115584
1 Cherry AI(AIBOT) in USD
$0.001344
1 Cherry AI(AIBOT) in MYR
RM0.00567168
1 Cherry AI(AIBOT) in TRY
0.05636736
1 Cherry AI(AIBOT) in JPY
¥0.204288
1 Cherry AI(AIBOT) in ARS
ARS$2.00297664
1 Cherry AI(AIBOT) in RUB
0.10699584
1 Cherry AI(AIBOT) in INR
0.11801664
1 Cherry AI(AIBOT) in IDR
Rp22.39999104
1 Cherry AI(AIBOT) in PHP
0.07896
1 Cherry AI(AIBOT) in EGP
￡E.0.06385344
1 Cherry AI(AIBOT) in BRL
R$0.00723072
1 Cherry AI(AIBOT) in CAD
C$0.0018816
1 Cherry AI(AIBOT) in BDT
0.16468032
1 Cherry AI(AIBOT) in NGN
1.9620384
1 Cherry AI(AIBOT) in COP
$5.20929024
1 Cherry AI(AIBOT) in ZAR
R.0.02319744
1 Cherry AI(AIBOT) in UAH
0.0565152
1 Cherry AI(AIBOT) in TZS
T.Sh.3.34328064
1 Cherry AI(AIBOT) in VES
Bs0.284928
1 Cherry AI(AIBOT) in CLP
$1.264704
1 Cherry AI(AIBOT) in PKR
Rs0.37762368
1 Cherry AI(AIBOT) in KZT
0.723744
1 Cherry AI(AIBOT) in THB
฿0.0438816
1 Cherry AI(AIBOT) in TWD
NT$0.04144896
1 Cherry AI(AIBOT) in AED
د.إ0.00493248
1 Cherry AI(AIBOT) in CHF
Fr0.00106176
1 Cherry AI(AIBOT) in HKD
HK$0.01042944
1 Cherry AI(AIBOT) in AMD
֏0.51473856
1 Cherry AI(AIBOT) in MAD
.د.م0.01239168
1 Cherry AI(AIBOT) in MXN
$0.0247968
1 Cherry AI(AIBOT) in SAR
ريال0.00504
1 Cherry AI(AIBOT) in ETB
Br0.20521536
1 Cherry AI(AIBOT) in KES
KSh0.17363136
1 Cherry AI(AIBOT) in JOD
د.أ0.000952896
1 Cherry AI(AIBOT) in PLN
0.0049056
1 Cherry AI(AIBOT) in RON
лв0.00587328
1 Cherry AI(AIBOT) in SEK
kr0.0126336
1 Cherry AI(AIBOT) in BGN
лв0.00225792
1 Cherry AI(AIBOT) in HUF
Ft0.4508448
1 Cherry AI(AIBOT) in CZK
0.02810304
1 Cherry AI(AIBOT) in KWD
د.ك0.000411264
1 Cherry AI(AIBOT) in ILS
0.00440832
1 Cherry AI(AIBOT) in BOB
Bs0.0092736
1 Cherry AI(AIBOT) in AZN
0.0022848
1 Cherry AI(AIBOT) in TJS
SM0.01252608
1 Cherry AI(AIBOT) in GEL
0.00364224
1 Cherry AI(AIBOT) in AOA
Kz1.23302592
1 Cherry AI(AIBOT) in BHD
.د.ب0.000505344
1 Cherry AI(AIBOT) in BMD
$0.001344
1 Cherry AI(AIBOT) in DKK
kr0.00862848
1 Cherry AI(AIBOT) in HNL
L0.03513216
1 Cherry AI(AIBOT) in MUR
0.06119232
1 Cherry AI(AIBOT) in NAD
$0.02319744
1 Cherry AI(AIBOT) in NOK
kr0.01344
1 Cherry AI(AIBOT) in NZD
$0.00232512
1 Cherry AI(AIBOT) in PAB
B/.0.001344
1 Cherry AI(AIBOT) in PGK
K0.00565824
1 Cherry AI(AIBOT) in QAR
ر.ق0.00489216
1 Cherry AI(AIBOT) in RSD
дин.0.13573056
1 Cherry AI(AIBOT) in UZS
soʻm16.39024128
1 Cherry AI(AIBOT) in ALL
L0.111552
1 Cherry AI(AIBOT) in ANG
ƒ0.00240576
1 Cherry AI(AIBOT) in AWG
ƒ0.00240576
1 Cherry AI(AIBOT) in BBD
$0.002688
1 Cherry AI(AIBOT) in BAM
KM0.00225792
1 Cherry AI(AIBOT) in BIF
Fr3.963456
1 Cherry AI(AIBOT) in BND
$0.00173376
1 Cherry AI(AIBOT) in BSD
$0.001344
1 Cherry AI(AIBOT) in JMD
$0.2155104
1 Cherry AI(AIBOT) in KHR
5.419344
1 Cherry AI(AIBOT) in KMF
Fr0.569856
1 Cherry AI(AIBOT) in LAK
29.21739072
1 Cherry AI(AIBOT) in LKR
රු0.40813248
1 Cherry AI(AIBOT) in MDL
L0.02283456
1 Cherry AI(AIBOT) in MGA
Ar6.08143872
1 Cherry AI(AIBOT) in MOP
P0.010752
1 Cherry AI(AIBOT) in MVR
0.0205632
1 Cherry AI(AIBOT) in MWK
MK2.33333184
1 Cherry AI(AIBOT) in MZN
MT0.0858816
1 Cherry AI(AIBOT) in NPR
रु0.18868416
1 Cherry AI(AIBOT) in PYG
9.531648
1 Cherry AI(AIBOT) in RWF
Fr1.947456
1 Cherry AI(AIBOT) in SBD
$0.01110144
1 Cherry AI(AIBOT) in SCR
0.01878912
1 Cherry AI(AIBOT) in SRD
$0.05339712
1 Cherry AI(AIBOT) in SVC
$0.01174656
1 Cherry AI(AIBOT) in SZL
L0.02315712
1 Cherry AI(AIBOT) in TMT
m0.00471744
1 Cherry AI(AIBOT) in TND
د.ت0.003939264
1 Cherry AI(AIBOT) in TTD
$0.00911232
1 Cherry AI(AIBOT) in UGX
Sh4.682496
1 Cherry AI(AIBOT) in XAF
Fr0.758016
1 Cherry AI(AIBOT) in XCD
$0.0036288
1 Cherry AI(AIBOT) in XOF
Fr0.758016
1 Cherry AI(AIBOT) in XPF
Fr0.137088
1 Cherry AI(AIBOT) in BWP
P0.01917888
1 Cherry AI(AIBOT) in BZD
$0.00270144
1 Cherry AI(AIBOT) in CVE
$0.12800256
1 Cherry AI(AIBOT) in DJF
Fr0.237888
1 Cherry AI(AIBOT) in DOP
$0.08609664
1 Cherry AI(AIBOT) in DZD
د.ج0.17494848
1 Cherry AI(AIBOT) in FJD
$0.00305088
1 Cherry AI(AIBOT) in GNF
Fr11.68608
1 Cherry AI(AIBOT) in GTQ
Q0.0102816
1 Cherry AI(AIBOT) in GYD
$0.2811648
1 Cherry AI(AIBOT) in ISK
kr0.165312

Cherry AI Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Cherry AI sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Cherry AI Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Cherry AI

Wie viel ist Cherry AI (AIBOT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AIBOT in USD beträgt 0.001344 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AIBOT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AIBOT-zu-USD-Preis beträgt $ 0.001344. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cherry AI?
Die Marktkapitalisierung von AIBOT beträgt $ 297.70K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AIBOT?
Das Umlaufangebot von AIBOT beträgt 221.50M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AIBOT?
AIBOT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.07284724455622164 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AIBOT?
AIBOT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.001012364205678628 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AIBOT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AIBOT beträgt $ 76.01K USD.
Wird AIBOT dieses Jahr noch steigen?
AIBOT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AIBOT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Cherry AI (AIBOT) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

AIBOT-zu-USD-Rechner

Menge

AIBOT
AIBOT
USD
USD

1 AIBOT = 0.001344 USD

AIBOT handeln

AIBOT/USDT
$0.001344
$0.001344
-5.75%

