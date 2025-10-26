Der Echtzeitpreis von AI3 beträgt heute 0.03375 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AI3-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AI3-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AI3 beträgt heute 0.03375 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AI3-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AI3-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

AI3 Kurs(AI3)

1 AI3 zu USD Echtzeitpreis:

$0.03375
+0.20%1D
USD
AI3 (AI3) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:19 (UTC+8)

AI3 (AI3) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

0.00%

+0.20%

-9.69%

-9.69%

Der Echtzeitpreis von AI3 (AI3) beträgt $ 0.03375. In den letzten 24 Stunden wurde AI3 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0331 und einem Höchstpreis von $ 0.03383 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AI3 liegt bei --, der bisherige Tiefstpreis bei --.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AI3 im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.20% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.69% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AI3 (AI3) Marktinformationen

AI3

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AI3 beträgt -- bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 1.64K. Das Umlaufangebot von AI3 liegt bei --, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 33.75M.

AI3 (AI3)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von AI3 für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.0000674+0.20%
30 Tage$ -0.01415-29.55%
60 Tage$ -0.04125-55.00%
90 Tage$ -0.04125-55.00%
AI3-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AI3 eine Veränderung von $ +0.0000674 (+0.20%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

AI3 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.01415(-29.55%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

AI3 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AI3 eine Veränderung von $ -0.04125 (-55.00%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

AI3 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.04125 (-55.00%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von AI3 (AI3) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem AI3-Preisverlauf an.

Was ist AI3 (AI3)

Das Autonomys Network – die Fundamentalschicht für AI3.0 – ist ein hyperskalierbarer, dezentraler KI-Infrastruktur-Stack (deAI), der hochdurchsatzfähigen, permanenten, verteilten Speicher, Datenverfügbarkeit und -zugriff sowie modulare Ausführung umfasst. Unser deAI-Ökosystem stellt alle essenziellen Komponenten bereit, um sichere Super-dApps (KI-gestützte dezentrale Anwendungen) und On-Chain-Agenten zu entwickeln und bereitzustellen – ausgestattet mit fortschrittlichen KI-Funktionen für dynamische und autonome Abläufe.

AI3 ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre AI3 Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AI3 Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu AI3 auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AI3-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AI3-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AI3 (AI3) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AI3-(AI3)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AI3 zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AI3-Preisprognose an!

AI3 (AI3) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AI3 (AI3) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AI3 Token!

Wie kauft man AI3 AI3

Suchen Sie nach wie man AI3 kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können AI3 direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AI3 zu lokalen Währungen

AI3 Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AI3 sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle AI3 Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AI3

Wie viel ist AI3 (AI3) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AI3 in USD beträgt 0.03375 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AI3-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AI3-zu-USD-Preis beträgt $ 0.03375. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AI3?
Die Marktkapitalisierung von AI3 beträgt -- USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AI3?
Das Umlaufangebot von AI3 beträgt -- USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AI3?
AI3 erreichte einen Allzeithochpreis von -- USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AI3?
AI3 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von -- USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AI3?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AI3 beträgt $ 1.64K USD.
Wird AI3 dieses Jahr noch steigen?
AI3 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AI3-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:19 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

