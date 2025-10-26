Der Echtzeitpreis von AGI Alpha beträgt heute 0.0064906 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AGIALPHA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AGIALPHA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von AGI Alpha beträgt heute 0.0064906 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AGIALPHA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AGIALPHA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

AGI Alpha Logo

AGI Alpha Kurs(AGIALPHA)

1 AGIALPHA zu USD Echtzeitpreis:

$0.0064906
$0.0064906$0.0064906
0.00%1D
USD
AGI Alpha (AGIALPHA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:12 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00636
$ 0.00636$ 0.00636
24H Tief
$ 0.0064906
$ 0.0064906$ 0.0064906
24H Hoch

$ 0.00636
$ 0.00636$ 0.00636

$ 0.0064906
$ 0.0064906$ 0.0064906

$ 0.049960137859604584
$ 0.049960137859604584$ 0.049960137859604584

$ 0.000577276480339268
$ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268

0.00%

0.00%

+0.78%

+0.78%

Der Echtzeitpreis von AGI Alpha (AGIALPHA) beträgt $ 0.0064906. In den letzten 24 Stunden wurde AGIALPHA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00636 und einem Höchstpreis von $ 0.0064906 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AGIALPHA liegt bei $ 0.049960137859604584, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.000577276480339268.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AGIALPHA im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.78% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

AGI Alpha (AGIALPHA) Marktinformationen

No.1282

$ 6.49M
$ 6.49M$ 6.49M

$ 7.27
$ 7.27$ 7.27

$ 6.49M
$ 6.49M$ 6.49M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,996,903.81
999,996,903.81 999,996,903.81

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von AGI Alpha beträgt $ 6.49M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 7.27. Das Umlaufangebot von AGIALPHA liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999996903.81. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.49M.

AGI Alpha (AGIALPHA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von AGI Alpha für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 00.00%
30 Tage$ -0.0070694-52.14%
60 Tage$ -0.0085094-56.73%
90 Tage$ -0.0085094-56.73%
AGI Alpha-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AGIALPHA eine Veränderung von $ 0 (0.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

AGI Alpha 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.0070694(-52.14%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

AGI Alpha 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AGIALPHA eine Veränderung von $ -0.0085094 (-56.73%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

AGI Alpha 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ -0.0085094 (-56.73%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von AGI Alpha (AGIALPHA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem AGI Alpha-Preisverlauf an.

Was ist AGI Alpha (AGIALPHA)

Jedes Mal, wenn ein KI-Agent einen Auftrag im AGI-Alpha-Netzwerk abschließt, wird dies in $AGIALPHA umgewandelt. Das bedeutet: mehr Protokollaktivität = mehr Nachfrage nach $AGIALPHA. Der Wert des Tokens ist direkt an die Akzeptanz gebunden, nicht an den Hype.

AGI Alpha ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre AGI Alpha Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AGIALPHA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu AGI Alpha auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr AGI Alpha-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

AGI Alpha-Preisprognose (USD)

Wie viel wird AGI Alpha (AGIALPHA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre AGI Alpha-(AGIALPHA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für AGI Alpha zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die AGI Alpha-Preisprognose an!

AGI Alpha (AGIALPHA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von AGI Alpha (AGIALPHA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AGIALPHA Token!

Wie kauft man AGI Alpha AGIALPHA

Suchen Sie nach wie man AGI Alpha kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können AGI Alpha direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AGIALPHA zu lokalen Währungen

1 AGI Alpha(AGIALPHA) in VND
170.800139
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in AUD
A$0.009930618
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in GBP
0.00486795
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in EUR
0.005581916
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in USD
$0.0064906
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MYR
RM0.027390332
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in TRY
0.272215764
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in JPY
¥0.9865712
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in ARS
ARS$9.673006086
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in RUB
0.516716666
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in INR
0.569939586
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in IDR
Rp108.176623396
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in PHP
0.38132275
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in EGP
￡E.0.308368406
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BRL
R$0.034919428
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in CAD
C$0.00908684
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BDT
0.795293218
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in NGN
9.47530241
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in COP
$25.157305976
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in ZAR
R.0.112027756
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in UAH
0.27292973
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in TZS
T.Sh.16.145756936
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in VES
Bs1.3760072
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in CLP
$6.1076546
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in PKR
Rs1.823663882
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in KZT
3.4951881
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in THB
฿0.21191809
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in TWD
NT$0.200170104
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in AED
د.إ0.023820502
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in CHF
Fr0.005127574
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in HKD
HK$0.050367056
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in AMD
֏2.485834894
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MAD
.د.م0.059843332
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MXN
$0.11975157
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in SAR
ريال0.02433975
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in ETB
Br0.991049714
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in KES
KSh0.838520614
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in JOD
د.أ0.0046018354
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in PLN
0.02369069
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in RON
лв0.028363922
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in SEK
kr0.06101164
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BGN
лв0.010904208
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in HUF
Ft2.17727177
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in CZK
0.135718446
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in KWD
د.ك0.0019861236
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in ILS
0.021289168
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BOB
Bs0.04478514
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in AZN
0.01103402
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in TJS
SM0.060492392
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in GEL
0.017589526
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in AOA
Kz5.954671158
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BHD
.د.ب0.0024404656
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BMD
$0.0064906
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in DKK
kr0.041669652
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in HNL
L0.169664284
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MUR
0.295517018
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in NAD
$0.112027756
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in NOK
kr0.064906
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in NZD
$0.011228738
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in PAB
B/.0.0064906
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in PGK
K0.027325426
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in QAR
ر.ق0.023625784
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in RSD
дин.0.655485694
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in UZS
soʻm79.153645872
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in ALL
L0.5387198
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in ANG
ƒ0.011618174
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in AWG
ƒ0.011618174
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BBD
$0.0129812
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BAM
KM0.010904208
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BIF
Fr19.1407794
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BND
$0.008372874
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BSD
$0.0064906
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in JMD
$1.04076771
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in KHR
26.17172185
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in KMF
Fr2.7520144
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in LAK
141.099997178
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in LKR
රු1.971000502
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MDL
L0.110275294
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MGA
Ar29.369186128
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MOP
P0.0519248
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MVR
0.09930618
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MWK
MK11.268395566
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in MZN
MT0.41474934
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in NPR
रु0.911215334
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in PYG
46.0313352
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in RWF
Fr9.4048794
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in SBD
$0.053612356
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in SCR
0.090738588
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in SRD
$0.257871538
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in SVC
$0.056727844
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in SZL
L0.111833038
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in TMT
m0.022782006
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in TND
د.ت0.0190239486
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in TTD
$0.044006268
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in UGX
Sh22.6132504
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in XAF
Fr3.6606984
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in XCD
$0.01752462
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in XOF
Fr3.6606984
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in XPF
Fr0.6620412
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BWP
P0.092620862
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in BZD
$0.013046106
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in CVE
$0.618164744
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in DJF
Fr1.1488362
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in DOP
$0.415787836
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in DZD
د.ج0.844881402
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in FJD
$0.014733662
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in GNF
Fr56.435767
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in GTQ
Q0.04965309
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in GYD
$1.35783352
1 AGI Alpha(AGIALPHA) in ISK
kr0.7983438

AGI Alpha Ressource

Für ein tieferes Verständnis von AGI Alpha sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle AGI Alpha Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu AGI Alpha

Wie viel ist AGI Alpha (AGIALPHA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AGIALPHA in USD beträgt 0.0064906 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AGIALPHA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AGIALPHA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0064906. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AGI Alpha?
Die Marktkapitalisierung von AGIALPHA beträgt $ 6.49M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AGIALPHA?
Das Umlaufangebot von AGIALPHA beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AGIALPHA?
AGIALPHA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.049960137859604584 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AGIALPHA?
AGIALPHA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.000577276480339268 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AGIALPHA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AGIALPHA beträgt $ 7.27 USD.
Wird AGIALPHA dieses Jahr noch steigen?
AGIALPHA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AGIALPHA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:44:12 (UTC+8)

AGI Alpha (AGIALPHA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

1 AGIALPHA = 0.0064906 USD

AGIALPHA handeln

AGIALPHA/USDT
$0.0064906
$0.0064906$0.0064906
0.00%

