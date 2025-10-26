Der Echtzeitpreis von Accenture beträgt heute 251 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ACNON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ACNON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Accenture beträgt heute 251 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ACNON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ACNON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Accenture Kurs(ACNON)

1 ACNON zu USD Echtzeitpreis:

$250.98
$250.98$250.98
+1.08%1D
USD
Accenture (ACNON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:50 (UTC+8)

Accenture (ACNON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 247.67
$ 247.67$ 247.67
24H Tief
$ 251.36
$ 251.36$ 251.36
24H Hoch

$ 247.67
$ 247.67$ 247.67

$ 251.36
$ 251.36$ 251.36

$ 258.3135196333471
$ 258.3135196333471$ 258.3135196333471

$ 229.27778200768591
$ 229.27778200768591$ 229.27778200768591

+1.14%

+1.08%

+5.81%

+5.81%

Der Echtzeitpreis von Accenture (ACNON) beträgt $ 251. In den letzten 24 Stunden wurde ACNON zwischen einem Tiefstpreis von $ 247.67 und einem Höchstpreis von $ 251.36 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ACNON liegt bei $ 258.3135196333471, der bisherige Tiefstpreis bei $ 229.27778200768591.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ACNON im letzten Stunde um +1.14%, in den letzten 24 Stunden um +1.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Accenture (ACNON) Marktinformationen

No.2038

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 53.89K
$ 53.89K$ 53.89K

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

5.32K
5.32K 5.32K

5,323.00766397
5,323.00766397 5,323.00766397

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Accenture beträgt $ 1.34M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.89K. Das Umlaufangebot von ACNON liegt bei 5.32K, das Gesamtangebot bei 5323.00766397. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.34M.

Accenture (ACNON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Accenture für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +2.6816+1.08%
30 Tage$ +17.05+7.28%
60 Tage$ +51+25.50%
90 Tage$ +51+25.50%
Accenture-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ACNON eine Veränderung von $ +2.6816 (+1.08%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Accenture 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +17.05(+7.28%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Accenture 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ACNON eine Veränderung von $ +51 (+25.50%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Accenture 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +51 (+25.50%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Accenture (ACNON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Accenture-Preisverlauf an.

Was ist Accenture (ACNON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Accenture ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Accenture Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ACNON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Accenture auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Accenture-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Accenture-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Accenture (ACNON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Accenture-(ACNON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Accenture zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Accenture-Preisprognose an!

Accenture (ACNON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Accenture (ACNON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ACNON Token!

Wie kauft man Accenture ACNON

Suchen Sie nach wie man Accenture kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Accenture direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ACNON zu lokalen Währungen

1 Accenture(ACNON) in VND
6,605,065
1 Accenture(ACNON) in AUD
A$384.03
1 Accenture(ACNON) in GBP
188.25
1 Accenture(ACNON) in EUR
215.86
1 Accenture(ACNON) in USD
$251
1 Accenture(ACNON) in MYR
RM1,059.22
1 Accenture(ACNON) in TRY
10,526.94
1 Accenture(ACNON) in JPY
¥38,152
1 Accenture(ACNON) in ARS
ARS$374,067.81
1 Accenture(ACNON) in RUB
19,982.11
1 Accenture(ACNON) in INR
22,040.31
1 Accenture(ACNON) in IDR
Rp4,183,331.66
1 Accenture(ACNON) in PHP
14,746.25
1 Accenture(ACNON) in EGP
￡E.11,925.01
1 Accenture(ACNON) in BRL
R$1,350.38
1 Accenture(ACNON) in CAD
C$351.4
1 Accenture(ACNON) in BDT
30,755.03
1 Accenture(ACNON) in NGN
366,422.35
1 Accenture(ACNON) in COP
$972,865.96
1 Accenture(ACNON) in ZAR
R.4,332.26
1 Accenture(ACNON) in UAH
10,554.55
1 Accenture(ACNON) in TZS
T.Sh.624,377.56
1 Accenture(ACNON) in VES
Bs53,212
1 Accenture(ACNON) in CLP
$236,191
1 Accenture(ACNON) in PKR
Rs70,523.47
1 Accenture(ACNON) in KZT
135,163.5
1 Accenture(ACNON) in THB
฿8,195.15
1 Accenture(ACNON) in TWD
NT$7,740.84
1 Accenture(ACNON) in AED
د.إ921.17
1 Accenture(ACNON) in CHF
Fr198.29
1 Accenture(ACNON) in HKD
HK$1,947.76
1 Accenture(ACNON) in AMD
֏96,130.49
1 Accenture(ACNON) in MAD
.د.م2,314.22
1 Accenture(ACNON) in MXN
$4,630.95
1 Accenture(ACNON) in SAR
ريال941.25
1 Accenture(ACNON) in ETB
Br38,325.19
1 Accenture(ACNON) in KES
KSh32,426.69
1 Accenture(ACNON) in JOD
د.أ177.959
1 Accenture(ACNON) in PLN
916.15
1 Accenture(ACNON) in RON
лв1,096.87
1 Accenture(ACNON) in SEK
kr2,359.4
1 Accenture(ACNON) in BGN
лв421.68
1 Accenture(ACNON) in HUF
Ft84,197.95
1 Accenture(ACNON) in CZK
5,248.41
1 Accenture(ACNON) in KWD
د.ك76.806
1 Accenture(ACNON) in ILS
823.28
1 Accenture(ACNON) in BOB
Bs1,731.9
1 Accenture(ACNON) in AZN
426.7
1 Accenture(ACNON) in TJS
SM2,339.32
1 Accenture(ACNON) in GEL
680.21
1 Accenture(ACNON) in AOA
Kz230,274.93
1 Accenture(ACNON) in BHD
.د.ب94.376
1 Accenture(ACNON) in BMD
$251
1 Accenture(ACNON) in DKK
kr1,611.42
1 Accenture(ACNON) in HNL
L6,561.14
1 Accenture(ACNON) in MUR
11,428.03
1 Accenture(ACNON) in NAD
$4,332.26
1 Accenture(ACNON) in NOK
kr2,510
1 Accenture(ACNON) in NZD
$434.23
1 Accenture(ACNON) in PAB
B/.251
1 Accenture(ACNON) in PGK
K1,056.71
1 Accenture(ACNON) in QAR
ر.ق913.64
1 Accenture(ACNON) in RSD
дин.25,348.49
1 Accenture(ACNON) in UZS
soʻm3,060,975.12
1 Accenture(ACNON) in ALL
L20,833
1 Accenture(ACNON) in ANG
ƒ449.29
1 Accenture(ACNON) in AWG
ƒ449.29
1 Accenture(ACNON) in BBD
$502
1 Accenture(ACNON) in BAM
KM421.68
1 Accenture(ACNON) in BIF
Fr740,199
1 Accenture(ACNON) in BND
$323.79
1 Accenture(ACNON) in BSD
$251
1 Accenture(ACNON) in JMD
$40,247.85
1 Accenture(ACNON) in KHR
1,012,094.75
1 Accenture(ACNON) in KMF
Fr106,424
1 Accenture(ACNON) in LAK
5,456,521.63
1 Accenture(ACNON) in LKR
රු76,221.17
1 Accenture(ACNON) in MDL
L4,264.49
1 Accenture(ACNON) in MGA
Ar1,135,744.88
1 Accenture(ACNON) in MOP
P2,008
1 Accenture(ACNON) in MVR
3,840.3
1 Accenture(ACNON) in MWK
MK435,763.61
1 Accenture(ACNON) in MZN
MT16,038.9
1 Accenture(ACNON) in NPR
रु35,237.89
1 Accenture(ACNON) in PYG
1,780,092
1 Accenture(ACNON) in RWF
Fr363,699
1 Accenture(ACNON) in SBD
$2,073.26
1 Accenture(ACNON) in SCR
3,508.98
1 Accenture(ACNON) in SRD
$9,972.23
1 Accenture(ACNON) in SVC
$2,193.74
1 Accenture(ACNON) in SZL
L4,324.73
1 Accenture(ACNON) in TMT
m881.01
1 Accenture(ACNON) in TND
د.ت735.681
1 Accenture(ACNON) in TTD
$1,701.78
1 Accenture(ACNON) in UGX
Sh874,484
1 Accenture(ACNON) in XAF
Fr141,564
1 Accenture(ACNON) in XCD
$677.7
1 Accenture(ACNON) in XOF
Fr141,564
1 Accenture(ACNON) in XPF
Fr25,602
1 Accenture(ACNON) in BWP
P3,581.77
1 Accenture(ACNON) in BZD
$504.51
1 Accenture(ACNON) in CVE
$23,905.24
1 Accenture(ACNON) in DJF
Fr44,427
1 Accenture(ACNON) in DOP
$16,079.06
1 Accenture(ACNON) in DZD
د.ج32,672.67
1 Accenture(ACNON) in FJD
$569.77
1 Accenture(ACNON) in GNF
Fr2,182,445
1 Accenture(ACNON) in GTQ
Q1,920.15
1 Accenture(ACNON) in GYD
$52,509.2
1 Accenture(ACNON) in ISK
kr30,873

Für ein tieferes Verständnis von Accenture sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Accenture Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Accenture

Wie viel ist Accenture (ACNON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ACNON in USD beträgt 251 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ACNON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ACNON-zu-USD-Preis beträgt $ 251. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Accenture?
Die Marktkapitalisierung von ACNON beträgt $ 1.34M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ACNON?
Das Umlaufangebot von ACNON beträgt 5.32K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ACNON?
ACNON erreichte einen Allzeithochpreis von 258.3135196333471 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ACNON?
ACNON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 229.27778200768591 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ACNON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ACNON beträgt $ 53.89K USD.
Wird ACNON dieses Jahr noch steigen?
ACNON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ACNON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:50 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

