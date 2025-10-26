Der Echtzeitpreis von Abbott beträgt heute 127.94 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ABTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ABTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Abbott beträgt heute 127.94 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ABTON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ABTON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ABTON

ABTON-Preisinformationen

Offizielle ABTON-Website

ABTON-Tokenökonomie

ABTON-Preisprognose

ABTON Verlauf

ABTON Kaufanleitung

ABTON-zu-Fiat-Währungsrechner

ABTON Spot

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Abbott Logo

Abbott Kurs(ABTON)

1 ABTON zu USD Echtzeitpreis:

$127.94
$127.94$127.94
-0.08%1D
USD
Abbott (ABTON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:43 (UTC+8)

Abbott (ABTON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 127.37
$ 127.37$ 127.37
24H Tief
$ 128.25
$ 128.25$ 128.25
24H Hoch

$ 127.37
$ 127.37$ 127.37

$ 128.25
$ 128.25$ 128.25

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 126.36865484533693
$ 126.36865484533693$ 126.36865484533693

+0.02%

-0.08%

-1.30%

-1.30%

Der Echtzeitpreis von Abbott (ABTON) beträgt $ 127.94. In den letzten 24 Stunden wurde ABTON zwischen einem Tiefstpreis von $ 127.37 und einem Höchstpreis von $ 128.25 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ABTON liegt bei $ 235.31115975890665, der bisherige Tiefstpreis bei $ 126.36865484533693.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ABTON im letzten Stunde um +0.02%, in den letzten 24 Stunden um -0.08% und in den vergangenen 7 Tagen um -1.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Abbott (ABTON) Marktinformationen

No.1918

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 53.93K
$ 53.93K$ 53.93K

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

13.25K
13.25K 13.25K

13,250.81375373
13,250.81375373 13,250.81375373

ETH

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Abbott beträgt $ 1.70M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 53.93K. Das Umlaufangebot von ABTON liegt bei 13.25K, das Gesamtangebot bei 13250.81375373. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.70M.

Abbott (ABTON)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Abbott für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.1024-0.08%
30 Tage$ -4.58-3.46%
60 Tage$ +27.94+27.94%
90 Tage$ +27.94+27.94%
Abbott-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ABTON eine Veränderung von $ -0.1024 (-0.08%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Abbott 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -4.58(-3.46%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Abbott 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ABTON eine Veränderung von $ +27.94 (+27.94%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Abbott 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +27.94 (+27.94%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Abbott (ABTON) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Abbott-Preisverlauf an.

Was ist Abbott (ABTON)

Ondo ist ein Blockchain-Technologieunternehmen. Sein Ziel ist es, den Übergang zu einer offenen Wirtschaft zu beschleunigen, indem es Plattformen, Vermögenswerte und Infrastrukturen aufbaut, die Finanzmärkte in die Blockchain bringen.

Abbott ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Abbott Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ABTON Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Abbott auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Abbott-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Abbott-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Abbott (ABTON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Abbott-(ABTON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Abbott zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Abbott-Preisprognose an!

Abbott (ABTON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Abbott (ABTON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ABTON Token!

Wie kauft man Abbott ABTON

Suchen Sie nach wie man Abbott kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Abbott direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ABTON zu lokalen Währungen

1 Abbott(ABTON) in VND
3,366,741.1
1 Abbott(ABTON) in AUD
A$195.7482
1 Abbott(ABTON) in GBP
95.955
1 Abbott(ABTON) in EUR
110.0284
1 Abbott(ABTON) in USD
$127.94
1 Abbott(ABTON) in MYR
RM539.9068
1 Abbott(ABTON) in TRY
5,365.8036
1 Abbott(ABTON) in JPY
¥19,446.88
1 Abbott(ABTON) in ARS
ARS$190,670.2614
1 Abbott(ABTON) in RUB
10,185.3034
1 Abbott(ABTON) in INR
11,234.4114
1 Abbott(ABTON) in IDR
Rp2,132,332.4804
1 Abbott(ABTON) in PHP
7,516.475
1 Abbott(ABTON) in EGP
￡E.6,078.4294
1 Abbott(ABTON) in BRL
R$688.3172
1 Abbott(ABTON) in CAD
C$179.116
1 Abbott(ABTON) in BDT
15,676.4882
1 Abbott(ABTON) in NGN
186,773.209
1 Abbott(ABTON) in COP
$495,890.3224
1 Abbott(ABTON) in ZAR
R.2,208.2444
1 Abbott(ABTON) in UAH
5,379.877
1 Abbott(ABTON) in TZS
T.Sh.318,258.4264
1 Abbott(ABTON) in VES
Bs27,123.28
1 Abbott(ABTON) in CLP
$120,391.54
1 Abbott(ABTON) in PKR
Rs35,947.3018
1 Abbott(ABTON) in KZT
68,895.69
1 Abbott(ABTON) in THB
฿4,177.241
1 Abbott(ABTON) in TWD
NT$3,945.6696
1 Abbott(ABTON) in AED
د.إ469.5398
1 Abbott(ABTON) in CHF
Fr101.0726
1 Abbott(ABTON) in HKD
HK$992.8144
1 Abbott(ABTON) in AMD
֏48,999.7406
1 Abbott(ABTON) in MAD
.د.م1,179.6068
1 Abbott(ABTON) in MXN
$2,360.493
1 Abbott(ABTON) in SAR
ريال479.775
1 Abbott(ABTON) in ETB
Br19,535.1586
1 Abbott(ABTON) in KES
KSh16,528.5686
1 Abbott(ABTON) in JOD
د.أ90.70946
1 Abbott(ABTON) in PLN
466.981
1 Abbott(ABTON) in RON
лв559.0978
1 Abbott(ABTON) in SEK
kr1,202.636
1 Abbott(ABTON) in BGN
лв214.9392
1 Abbott(ABTON) in HUF
Ft42,917.473
1 Abbott(ABTON) in CZK
2,675.2254
1 Abbott(ABTON) in KWD
د.ك39.14964
1 Abbott(ABTON) in ILS
419.6432
1 Abbott(ABTON) in BOB
Bs882.786
1 Abbott(ABTON) in AZN
217.498
1 Abbott(ABTON) in TJS
SM1,192.4008
1 Abbott(ABTON) in GEL
346.7174
1 Abbott(ABTON) in AOA
Kz117,375.9942
1 Abbott(ABTON) in BHD
.د.ب48.10544
1 Abbott(ABTON) in BMD
$127.94
1 Abbott(ABTON) in DKK
kr821.3748
1 Abbott(ABTON) in HNL
L3,344.3516
1 Abbott(ABTON) in MUR
5,825.1082
1 Abbott(ABTON) in NAD
$2,208.2444
1 Abbott(ABTON) in NOK
kr1,279.4
1 Abbott(ABTON) in NZD
$221.3362
1 Abbott(ABTON) in PAB
B/.127.94
1 Abbott(ABTON) in PGK
K538.6274
1 Abbott(ABTON) in QAR
ر.ق465.7016
1 Abbott(ABTON) in RSD
дин.12,920.6606
1 Abbott(ABTON) in UZS
soʻm1,560,243.6528
1 Abbott(ABTON) in ALL
L10,619.02
1 Abbott(ABTON) in ANG
ƒ229.0126
1 Abbott(ABTON) in AWG
ƒ229.0126
1 Abbott(ABTON) in BBD
$255.88
1 Abbott(ABTON) in BAM
KM214.9392
1 Abbott(ABTON) in BIF
Fr377,295.06
1 Abbott(ABTON) in BND
$165.0426
1 Abbott(ABTON) in BSD
$127.94
1 Abbott(ABTON) in JMD
$20,515.179
1 Abbott(ABTON) in KHR
515,886.065
1 Abbott(ABTON) in KMF
Fr54,246.56
1 Abbott(ABTON) in LAK
2,781,304.2922
1 Abbott(ABTON) in LKR
රු38,851.5398
1 Abbott(ABTON) in MDL
L2,173.7006
1 Abbott(ABTON) in MGA
Ar578,913.1472
1 Abbott(ABTON) in MOP
P1,023.52
1 Abbott(ABTON) in MVR
1,957.482
1 Abbott(ABTON) in MWK
MK222,117.9134
1 Abbott(ABTON) in MZN
MT8,175.366
1 Abbott(ABTON) in NPR
रु17,961.4966
1 Abbott(ABTON) in PYG
907,350.48
1 Abbott(ABTON) in RWF
Fr185,385.06
1 Abbott(ABTON) in SBD
$1,056.7844
1 Abbott(ABTON) in SCR
1,788.6012
1 Abbott(ABTON) in SRD
$5,083.0562
1 Abbott(ABTON) in SVC
$1,118.1956
1 Abbott(ABTON) in SZL
L2,204.4062
1 Abbott(ABTON) in TMT
m449.0694
1 Abbott(ABTON) in TND
د.ت374.99214
1 Abbott(ABTON) in TTD
$867.4332
1 Abbott(ABTON) in UGX
Sh445,742.96
1 Abbott(ABTON) in XAF
Fr72,158.16
1 Abbott(ABTON) in XCD
$345.438
1 Abbott(ABTON) in XOF
Fr72,158.16
1 Abbott(ABTON) in XPF
Fr13,049.88
1 Abbott(ABTON) in BWP
P1,825.7038
1 Abbott(ABTON) in BZD
$257.1594
1 Abbott(ABTON) in CVE
$12,185.0056
1 Abbott(ABTON) in DJF
Fr22,645.38
1 Abbott(ABTON) in DOP
$8,195.8364
1 Abbott(ABTON) in DZD
د.ج16,653.9498
1 Abbott(ABTON) in FJD
$290.4238
1 Abbott(ABTON) in GNF
Fr1,112,438.3
1 Abbott(ABTON) in GTQ
Q978.741
1 Abbott(ABTON) in GYD
$26,765.048
1 Abbott(ABTON) in ISK
kr15,736.62

Abbott Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Abbott sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Abbott Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Abbott

Wie viel ist Abbott (ABTON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ABTON in USD beträgt 127.94 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ABTON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ABTON-zu-USD-Preis beträgt $ 127.94. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Abbott?
Die Marktkapitalisierung von ABTON beträgt $ 1.70M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ABTON?
Das Umlaufangebot von ABTON beträgt 13.25K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ABTON?
ABTON erreichte einen Allzeithochpreis von 235.31115975890665 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ABTON?
ABTON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 126.36865484533693 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ABTON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ABTON beträgt $ 53.93K USD.
Wird ABTON dieses Jahr noch steigen?
ABTON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ABTON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:43 (UTC+8)

Abbott (ABTON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

ABTON-zu-USD-Rechner

Menge

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 127.94 USD

ABTON handeln

ABTON/USDT
$127.94
$127.94$127.94
-0.06%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,834.22
$111,834.22$111,834.22

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.26
$3,957.26$3,957.26

+0.62%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05085
$0.05085$0.05085

-25.87%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0500
$6.0500$6.0500

-17.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.08
$194.08$194.08

+1.14%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,834.22
$111,834.22$111,834.22

+0.40%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.26
$3,957.26$3,957.26

+0.62%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6326
$2.6326$2.6326

+1.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.08
$194.08$194.08

+1.14%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19679
$0.19679$0.19679

+0.28%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.9867
$0.9867$0.9867

+1,544.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000113
$0.000000000000113$0.000000000000113

+13.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051927
$0.051927$0.051927

+6,823.60%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1412
$0.1412$0.1412

-86.95%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.9867
$0.9867$0.9867

+1,544.50%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000240
$0.0000000000000000000240$0.0000000000000000000240

+118.18%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15629
$0.15629$0.15629

+91.29%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03366
$0.03366$0.03366

+36.49%

Flux AI Logo

Flux AI

FLUXAI

$0.0002177
$0.0002177$0.0002177

+28.89%