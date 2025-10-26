Der Echtzeitpreis von Apple xStock beträgt heute 262.72 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AAPLX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AAPLX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Apple xStock beträgt heute 262.72 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum AAPLX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den AAPLX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Apple xStock Logo

Apple xStock Kurs(AAPLX)

1 AAPLX zu USD Echtzeitpreis:

$262.68
$262.68$262.68
-0.33%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:29 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 262.5
$ 262.5$ 262.5
24H Tief
$ 264.6
$ 264.6$ 264.6
24H Hoch

$ 262.5
$ 262.5$ 262.5

$ 264.6
$ 264.6$ 264.6

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

-0.12%

-0.33%

+3.64%

+3.64%

Der Echtzeitpreis von Apple xStock (AAPLX) beträgt $ 262.72. In den letzten 24 Stunden wurde AAPLX zwischen einem Tiefstpreis von $ 262.5 und einem Höchstpreis von $ 264.6 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von AAPLX liegt bei $ 218.05582778461107, der bisherige Tiefstpreis bei $ 204.46269321696604.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich AAPLX im letzten Stunde um -0.12%, in den letzten 24 Stunden um -0.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.64% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Apple xStock (AAPLX) Marktinformationen

No.1899

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

$ 59.61K
$ 59.61K$ 59.61K

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Apple xStock beträgt $ 1.58M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 59.61K. Das Umlaufangebot von AAPLX liegt bei 6.00K, das Gesamtangebot bei 8999.85946485. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.36M.

Apple xStock (AAPLX)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Apple xStock für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.8697-0.33%
30 Tage$ +7.15+2.79%
60 Tage$ +33.34+14.53%
90 Tage$ +49.05+22.95%
Apple xStock-Preisänderung heute

Heute verzeichnete AAPLX eine Veränderung von $ -0.8697 (-0.33%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Apple xStock 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +7.15(+2.79%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Apple xStock 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete AAPLX eine Veränderung von $ +33.34 (+14.53%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Apple xStock 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +49.05 (+22.95%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Apple xStock (AAPLX) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Apple xStock-Preisverlauf an.

Was ist Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Apple xStock Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- AAPLX Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Apple xStock auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Apple xStock-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Apple xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Apple xStock (AAPLX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Apple xStock-(AAPLX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Apple xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Apple xStock-Preisprognose an!

Apple xStock (AAPLX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Apple xStock (AAPLX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von AAPLX Token!

Wie kauft man Apple xStock AAPLX

Suchen Sie nach wie man Apple xStock kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Apple xStock direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

AAPLX zu lokalen Währungen

Apple xStock Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Apple xStock sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Apple xStock Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Apple xStock

Wie viel ist Apple xStock (AAPLX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von AAPLX in USD beträgt 262.72 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle AAPLX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle AAPLX-zu-USD-Preis beträgt $ 262.72. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Apple xStock?
Die Marktkapitalisierung von AAPLX beträgt $ 1.58M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von AAPLX?
Das Umlaufangebot von AAPLX beträgt 6.00K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von AAPLX?
AAPLX erreichte einen Allzeithochpreis von 218.05582778461107 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von AAPLX?
AAPLX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 204.46269321696604 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von AAPLX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für AAPLX beträgt $ 59.61K USD.
Wird AAPLX dieses Jahr noch steigen?
AAPLX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die AAPLX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:43:29 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

