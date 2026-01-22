BörseDEX+
Der Live-Preis von The Official 67 Coin beträgt heute 0.013869 USD. Die Marktkapitalisierung von 67 beträgt 13,864,561.92 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von 67 zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!

$0.013869
The Official 67 Coin (67) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 20:59:35 (UTC+8)

The Official 67 Coin-Preis heute

Der aktuelle The Official 67 Coin (67)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.013869 mit einer Veränderung von 0.15% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle 67-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.013869 pro 67.

The Official 67 Coin liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #912 mit $ 13.86M und einem Umlaufangebot von 999.68M 67. In den letzten 24 Stunden wurde 67 zwischen $ 0.011953 (Tiefstwert) und $ 0.015599 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.043900645791901, während der Allzeittiefstwert $ 0.000086375925910336 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist 67 in der letzten Stunde um -4.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -54.45% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 104.03K.

The Official 67 Coin (67) Marktinformationen

No.912

$ 13.86M
$ 13.86M

$ 104.03K
$ 104.03K

$ 13.86M
$ 13.86M

999.68M
999.68M

999,680,000
999,680,000

999,680,000
999,680,000

100.00%

SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Official 67 Coin beträgt $ 13.86M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 104.03K. Das Umlaufangebot von 67 liegt bei 999.68M, das Gesamtangebot bei 999680000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.86M.

The Official 67 Coin-Preisverlauf USD

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.011953
$ 0.011953
24H Tief
$ 0.015599
$ 0.015599
24H Hoch

$ 0.011953
$ 0.011953

$ 0.015599
$ 0.015599

$ 0.043900645791901
$ 0.043900645791901

$ 0.000086375925910336
$ 0.000086375925910336

-4.84%

+0.15%

-54.45%

-54.45%

The Official 67 Coin (67)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von The Official 67 Coin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00002077+0.15%
30 Tage$ -0.009207-39.90%
60 Tage$ -0.006931-33.33%
90 Tage$ +0.008869+177.38%
The Official 67 Coin-Preisänderung heute

Heute verzeichnete 67 eine Veränderung von $ +0.00002077 (+0.15%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

The Official 67 Coin 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.009207(-39.90%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

The Official 67 Coin 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 67 eine Veränderung von $ -0.006931 (-33.33%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

The Official 67 Coin 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.008869 (+177.38%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von The Official 67 Coin (67) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem The Official 67 Coin-Preisverlauf an.

KI-Analyse für The Official 67 Coin

KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von The Official 67 Coin, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Welche Faktoren beeinflussen die Preise von The Official 67 Coin?

Mehrere Schlüsselfaktoren beeinflussen die Preise der Official 67-Münze (67):

1. Marktnachfrage und Angebotsdynamik
2. Handelsvolumen und Liquiditätsniveaus
3. Allgemeine Stimmung am Kryptomarkt
4. Preisbewegungen von Bitcoin und wichtigen Altcoins
5. Aktualisierungen zur Projektentwicklung und Fortschritte auf dem Roadmap
6. Akzeptanz in der Community und Nutzerwachstum
7. Börsennotierungen und Partnerschaften
8. Regulierungsnachrichten, die sich auf Kryptomärkte auswirken
9. Technische Analysemuster sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
10. Social-Media-Aufmerksamkeit und Anlegerstimmung

Warum möchten Menschen den aktuellen Preis von The Official 67 Coin wissen?

Die Menschen möchten den offiziellen heutigen Kurs der 67-Münze aus mehreren wichtigen Gründen wissen: Investitionsentscheidungen, Portfolio-Tracking, Handelsmöglichkeiten, Marktanalyse und Risikomanagement. Echtzeitkurse helfen Tradern, Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu identifizieren, während Anleger den Wert ihrer Bestände überwachen. Preisbewegungen geben Aufschluss über die Marktstimmung und mögliche Trends und ermöglichen so fundierte finanzielle Entscheidungen in dem volatilen Kryptomarkt.

Preisprognose für The Official 67 Coin

The Official 67 Coin (67) Preisprognose für 2030 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von 67 im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
The Official 67 Coin (67)-Preisprognose für 2040 (in 14 Jahren)

Im Jahr 2040 könnte der Preis von The Official 67 Coin potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.

MEXC-Tools
Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Möchten Sie wissen, welchen Preis The Official 67 Coin in den Jahren 2026–2027 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die 67-Preisprognosen für die Jahre 2026–2027 zu sehen, indem Sie auf The Official 67 Coin-Preisprognose klicken.

So kaufen und investieren Sie in The Official 67 Coin

Bereit, mit The Official 67 Coin zu starten? Der Kauf von 67 ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie The Official 67 Coin. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre The Official 67 Coin (67)-Kaufreise erleichtert.

Schritt 1

Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab

Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2

Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu

USDT, USDC und USDE erleichtern den Handel auf MEXC. Sie können USDT, USDC und USDE per Banküberweisung, OTC oder P2P-Handel kaufen.
Schritt 3

Gehen Sie zur Spot-Handelsseite

Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4

Wählen Sie Ihre Token aus

Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5

Schließen Sie Ihren Einkauf ab

Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und The Official 67 Coin wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Anleitung zum Kauf von The Official 67 Coin (67)

Was kann man mit The Official 67 Coin machen?

Der Besitz von The Official 67 Coin eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.

  • Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.

    Futures-Handel

    Futures-Handel

    Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.

  • MEXC-Launchpool

    MEXC-Launchpool

    Token staken und großartige Airdrops verdienen.

    MEXC Vorbörse

    MEXC Vorbörse

    Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.

Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC

Der Kauf von The Official 67 Coin (67) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.

Spot-Handelsgebühren:
--
Maker
--
Taker
Futures-Handelsgebühren:
--
Maker
--
Taker

Werfen Sie einen Blick auf die wettbewerbsfähigen Handelsgebühren von MEXC

Darüber hinaus können Sie ausgewählte Spot-Token über das 0-Gebühren-Fest von MEXC ganz ohne Gebühren handeln.

Was ist The Official 67 Coin (67)

The Official 67 Coin – erstellt von Mav Trevillian, einem der Hauptinitiatoren des 67-Memes.

The Official 67 Coin Ressource

Für ein tieferes Verständnis von The Official 67 Coin sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle The Official 67 Coin Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu The Official 67 Coin

Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 20:59:35 (UTC+8)

The Official 67 Coin (67) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
01-20 22:09:49Branchen-Updates
Spotgold stieg kurzfristig stark an, durchbrach 4.740 $/oz und erreichte ein neues Allzeithoch
01-20 13:14:57Branchen-Updates
Trump kommentiert EU-Zölle, Gold durchbricht neues Allzeithoch, Bitcoin fällt kurzzeitig
01-19 16:31:41Branchen-Updates
Datenschutz-Sektor erlebt Rally-Staffellauf, DUSK steigt an einem Tag um über 120%
01-19 08:14:46Branchen-Updates
Europäische und US-Zolldrohungen flammen wieder auf, Krypto-Markt erleidet am Montagmorgen einen „Flash-Close"
01-19 07:38:00Edelmetalle
Spot-Gold und Spot-Silber erreichen beide neue Allzeithochs
01-18 14:28:43Branchen-Updates
Krypto-Marktstimmung bleibt „neutral" und zeigt insgesamt Erholung gegenüber vorherigen Niveaus

The Official 67 Coin Top News

ATOM-Preisvorhersage: Cosmos strebt einen Ausbruch auf 2,75-2,80 $ bis Februar an

ATOM-Preisvorhersage: Cosmos strebt einen Ausbruch auf 2,75-2,80 $ bis Februar an

January 18, 2026
ENS: Anstieg oder Fall? Szenarioanalyse vom 19.01.2026

ENS: Anstieg oder Fall? Szenarioanalyse vom 19.01.2026

January 20, 2026
Krypto-Liquidationen übersteigen 1 Mrd. $ – 182.000 Trader an einem einzigen Tag liquidiert

Krypto-Liquidationen übersteigen 1 Mrd. $ – 182.000 Trader an einem einzigen Tag liquidiert

January 21, 2026
Mehr anzeigen

Erfahren Sie mehr über The Official 67 Coin

67USDT (Futures-Handel)

Gehen Sie mit Hebel auf 67 long oder short. Entdecken Sie den Handel mit 67USDT-Futures auf MEXC und profitieren Sie von Marktschwankungen.

Handeln Sie The Official 67 Coin (67)-Märkte auf MEXC

Entdecken Sie Spot- und Futures-Märkte, sehen Sie den Live-Preis und das Volumen von The Official 67 Coin und handeln Sie direkt.

Paare
Preis
24H-Änderung
24H-Volumen
67/USDT
$0.013869
$0.013869
+0.90%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.02516

$0.02619

$0.01070

$0.00469

$0.02619

$0.042336

$0.02430

$0.004784

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

