Der Live-Preis von The Official 67 Coin beträgt heute 0.013869 USD. Die Marktkapitalisierung von 67 beträgt 13,864,561.92 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von 67 zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!
Der aktuelle The Official 67 Coin (67)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.013869 mit einer Veränderung von 0.15% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle 67-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.013869 pro 67.
The Official 67 Coin liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #912 mit $ 13.86M und einem Umlaufangebot von 999.68M 67. In den letzten 24 Stunden wurde 67 zwischen $ 0.011953 (Tiefstwert) und $ 0.015599 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.043900645791901, während der Allzeittiefstwert $ 0.000086375925910336 betrug.
In der kurzfristigen Performance ist 67 in der letzten Stunde um -4.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -54.45% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 104.03K.
The Official 67 Coin (67) Marktinformationen
No.912
$ 13.86M
$ 104.03K
$ 13.86M
999.68M
999,680,000
999,680,000
100.00%
SOL
Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Official 67 Coin beträgt $ 13.86M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 104.03K. Das Umlaufangebot von 67 liegt bei 999.68M, das Gesamtangebot bei 999680000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.86M.
The Official 67 Coin-Preisverlauf USD
24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.011953
24H Tief
$ 0.015599
24H Hoch
$ 0.011953
$ 0.015599
$ 0.043900645791901
$ 0.000086375925910336
-4.84%
+0.15%
-54.45%
-54.45%
The Official 67 Coin (67)-Preisverlauf USD
Verfolgen Sie die Preisänderungen von The Official 67 Coin für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
Zeitraum
Veränderung (USD)
Veränderung (%)
Heute
$ +0.00002077
+0.15%
30 Tage
$ -0.009207
-39.90%
60 Tage
$ -0.006931
-33.33%
90 Tage
$ +0.008869
+177.38%
The Official 67 Coin-Preisänderung heute
Heute verzeichnete 67 eine Veränderung von $ +0.00002077 (+0.15%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
The Official 67 Coin 30-Tage-Presänderung
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.009207(-39.90%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
The Official 67 Coin 60-Tage-Preisänderung
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 67 eine Veränderung von $ -0.006931 (-33.33%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
The Official 67 Coin 90-Tage-Preisänderung
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.008869 (+177.38%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von The Official 67 Coin (67) freischalten?
KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von The Official 67 Coin, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Welche Faktoren beeinflussen die Preise von The Official 67 Coin?
Mehrere Schlüsselfaktoren beeinflussen die Preise der Official 67-Münze (67):
1. Marktnachfrage und Angebotsdynamik 2. Handelsvolumen und Liquiditätsniveaus 3. Allgemeine Stimmung am Kryptomarkt 4. Preisbewegungen von Bitcoin und wichtigen Altcoins 5. Aktualisierungen zur Projektentwicklung und Fortschritte auf dem Roadmap 6. Akzeptanz in der Community und Nutzerwachstum 7. Börsennotierungen und Partnerschaften 8. Regulierungsnachrichten, die sich auf Kryptomärkte auswirken 9. Technische Analysemuster sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus 10. Social-Media-Aufmerksamkeit und Anlegerstimmung
Warum möchten Menschen den aktuellen Preis von The Official 67 Coin wissen?
Die Menschen möchten den offiziellen heutigen Kurs der 67-Münze aus mehreren wichtigen Gründen wissen: Investitionsentscheidungen, Portfolio-Tracking, Handelsmöglichkeiten, Marktanalyse und Risikomanagement. Echtzeitkurse helfen Tradern, Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu identifizieren, während Anleger den Wert ihrer Bestände überwachen. Preisbewegungen geben Aufschluss über die Marktstimmung und mögliche Trends und ermöglichen so fundierte finanzielle Entscheidungen in dem volatilen Kryptomarkt.
Preisprognose für The Official 67 Coin
The Official 67 Coin (67) Preisprognose für 2030 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von 67 im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
The Official 67 Coin (67)-Preisprognose für 2040 (in 14 Jahren)
Im Jahr 2040 könnte der Preis von The Official 67 Coin potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.
MEXC-Tools Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen. Möchten Sie wissen, welchen Preis The Official 67 Coin in den Jahren 2026–2027 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die 67-Preisprognosen für die Jahre 2026–2027 zu sehen, indem Sie auf The Official 67 Coin-Preisprognose klicken.
So kaufen und investieren Sie in The Official 67 Coin
Bereit, mit The Official 67 Coin zu starten? Der Kauf von 67 ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie The Official 67 Coin. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre The Official 67 Coin (67)-Kaufreise erleichtert.
Schritt 1
Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab
Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2
Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu
Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4
Wählen Sie Ihre Token aus
Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5
Schließen Sie Ihren Einkauf ab
Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und The Official 67 Coin wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Was kann man mit The Official 67 Coin machen?
Der Besitz von The Official 67 Coin eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.
Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt
Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.
Futures-Handel
Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.
MEXC-Launchpool
Token staken und großartige Airdrops verdienen.
MEXC Vorbörse
Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.
Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC
Der Kauf von The Official 67 Coin (67) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.
Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu The Official 67 Coin
Wie viel wird 1 The Official 67 Coin im Jahr 2030 wert sein?
Wenn The Official 67 Coin mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5% wachsen würde, könnte sein geschätzter Wert bis 2027 etwa --, bis 2030 etwa --, bis 2035 etwa -- und bis 2040 etwa -- erreichen. Diese Zahlen veranschaulichen ein Szenario stetigen Zinseszinseffekts, wobei der tatsächliche zukünftige Preis jedoch von Marktakzeptanz, regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Bedingungen abhängen wird. Nachfolgend können Sie in der vollständigen Prognosetabelle eine detaillierte jährliche Aufschlüsselung der potenziellen The Official 67 Coin-Preise und der erwarteten Rendite (ROI) einsehen.
Wie viel kostet The Official 67 Coin heute?
Der Preis von The Official 67 Coin beträgt heute $ 0.013869. Besuchen Sie unseren Preisverlaufsbereich, um die Entwicklung für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage zu verstehen.
Ist The Official 67 Coin immer noch eine gute Investition?
The Official 67 Coin bleibt eine aktiv gehandelte Kryptowährung mit fortlaufender Marktbeteiligung und Ökosystementwicklung. Dennoch sind Krypto-Investitionen, wie etwa in 67, von Natur aus volatil und sollten mit Ihrer persönlichen Risikotoleranz übereinstimmen. Führen Sie stets eine eigene Recherche (DYOR) durch und berücksichtigen Sie die Marktbedingungen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen und Investitionen treffen.
Wie hoch ist das tägliche Handelsvolumen von The Official 67 Coin?
The Official 67 Coin im Wert von -- wurde in den letzten 24 Stunden auf MEXC gehandelt.
Was ist der aktuelle Preis von The Official 67 Coin?
Der Echtzeitpreis von 67 wird kontinuierlich auf Grundlage der weltweiten Handelsaktivitäten an großen Börsen, einschließlich MEXC, aktualisiert. Marktpreise schwanken fortlaufend aufgrund von Änderungen in Liquidität, Handelsvolumen und der allgemeinen Marktstimmung. Um den aktuellsten Preis von The Official 67 Coin in Ihrer bevorzugten Währung zu sehen, besuchen Sie bitte 67 Preis für weitere Informationen.
Was beeinflusst den Preis von The Official 67 Coin?
Der Preis von 67 wird von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst, darunter die allgemeine Marktstimmung, das Handelsvolumen, technologische Entwicklungen und Trends bei der Benutzerakzeptanz. Darüber hinaus spielen makroökonomische Bedingungen wie Zinsänderungen, Liquiditätszyklen und regulatorische Signale ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Preisentwicklung.
Um über Marktveränderungen in Echtzeit und Projektaktualisierungen informiert zu bleiben, besuchen Sie MEXC Nachrichten für die neuesten Analysen und Krypto-Einblicke.
Welcher Token hat das höchste Handelsvolumen auf MEXC?
Nachfolgend finden Sie die derzeit auf MEXC am häufigsten gehandelten Token nach 24-Stunden-Handelsvolumen. Die Preise und Leistungsdaten werden fortlaufend anhand aktueller Marktdaten aktualisiert.
Heißester Token
Preis
Änderung
BTC
90,029.57
-0.28%
ETH
2,990.55
-0.40%
SOL
130.07
-0.29%
XMR
513.68
-0.60%
RIVER
47.3234
+2.82%
Wie erteile ich einen Stop-Loss- oder Take-Profit-Auftrag für 67 auf MEXC?
MEXC unterstützt Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge, um das Risiko automatisch zu verwalten.
1. Gehen Sie zum Spot- oder Futures-Handelsbereich und wählen Sie das 67/USDT-Paar aus.
2. Wählen Sie „Stop-Limit“ oder „Trigger-Auftrag“ aus dem Auftragsartenmenü.
3. Legen Sie Ihren Auslösepreis (das Niveau, das den Auftrag aktiviert) und Ihren Ausführungspreis (den Preis, zu dem er ausgeführt wird) fest.
4. Bestätigen Sie Ihre Auftragsdetails und senden Sie sie ab.
Ihr Stop-Loss-Auftrag wird aktiviert, wenn sich der Preis von The Official 67 Coin gegen Ihre Position bewegt, während ein Take-Profit-Auftrag automatisch ausgeführt wird, sobald das von Ihnen festgelegte Gewinnniveau erreicht ist.
Für detaillierte Beispiele und Tutorials besuchen Sie die MEXC Spot-Handelsanleitung
Wird der Preis The Official 67 Coin dieses Jahr steigen?
Der Preis von The Official 67 Coin könnte in diesem Jahr steigen, abhängig von den Marktbedingungen und der Projektentwicklung. Sehen Sie sich die Preisprognose von The Official 67 Coin (67) an, um eine ausführlichere Analyse zu erhalten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 20:59:35 (UTC+8)
The Official 67 Coin (67) – Wichtige Branchen‑Updates
Zeit (UTC+8)
Art
Information
01-20 22:09:49
Branchen-Updates
Spotgold stieg kurzfristig stark an, durchbrach 4.740 $/oz und erreichte ein neues Allzeithoch
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen.
Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.