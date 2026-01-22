The Official 67 Coin-Preis heute

Der aktuelle The Official 67 Coin (67)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.013869 mit einer Veränderung von 0.15% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle 67-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.013869 pro 67.

The Official 67 Coin liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #912 mit $ 13.86M und einem Umlaufangebot von 999.68M 67. In den letzten 24 Stunden wurde 67 zwischen $ 0.011953 (Tiefstwert) und $ 0.015599 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.043900645791901, während der Allzeittiefstwert $ 0.000086375925910336 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist 67 in der letzten Stunde um -4.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -54.45% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 104.03K.

The Official 67 Coin (67) Marktinformationen

Rang No.912 Marktkapitalisierung $ 13.86M$ 13.86M $ 13.86M Volumen (24H) $ 104.03K$ 104.03K $ 104.03K Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.86M$ 13.86M $ 13.86M Umlaufangebot 999.68M 999.68M 999.68M Maximales Angebot 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Gesamtangebot 999,680,000 999,680,000 999,680,000 Umlaufrate 100.00% Öffentliche Blockchain SOL

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Official 67 Coin beträgt $ 13.86M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 104.03K. Das Umlaufangebot von 67 liegt bei 999.68M, das Gesamtangebot bei 999680000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.86M.