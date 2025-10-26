3000 (3000) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.06% Preisänderung (7T) -3.30% Preisänderung (7T) -3.30%

Der Echtzeitpreis von 3000 (3000) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde 3000 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 3000 liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 3000 im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.06% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

3000 (3000) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Umlaufangebot 10.00B 10.00B 10.00B Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 3000 beträgt $ 11.36K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 3000 liegt bei 10.00B, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.36K.