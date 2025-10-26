Der Echtzeitpreis von DoubleZero beträgt heute 0.2493 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum 2Z-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den 2Z-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von DoubleZero beträgt heute 0.2493 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum 2Z-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den 2Z-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

DoubleZero (2Z) Echtzeit-Preis-Diagramm
DoubleZero (2Z) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von DoubleZero (2Z) beträgt $ 0.2493. In den letzten 24 Stunden wurde 2Z zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.2287 und einem Höchstpreis von $ 0.2506 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 2Z liegt bei $ 0.7501993077269953, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.16313724047872777.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 2Z im letzten Stunde um +0.48%, in den letzten 24 Stunden um +5.36% und in den vergangenen 7 Tagen um +9.19% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

DoubleZero (2Z) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von DoubleZero beträgt $ 865.42M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 357.54K. Das Umlaufangebot von 2Z liegt bei 3.47B, das Gesamtangebot bei 9999994119.7. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.49B.

DoubleZero (2Z)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von DoubleZero für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.012683+5.36%
30 Tage$ +0.0493+24.65%
60 Tage$ +0.0493+24.65%
90 Tage$ +0.0493+24.65%
DoubleZero-Preisänderung heute

Heute verzeichnete 2Z eine Veränderung von $ +0.012683 (+5.36%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

DoubleZero 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.0493(+24.65%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

DoubleZero 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 2Z eine Veränderung von $ +0.0493 (+24.65%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

DoubleZero 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.0493 (+24.65%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von DoubleZero (2Z) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem DoubleZero-Preisverlauf an.

Was ist DoubleZero (2Z)

DoubleZero ist ein dezentralisiertes Framework zur Erstellung und Verwaltung von Hochleistungs-Dezentralnetzwerken, optimiert für verteilte Systeme wie Blockchains.

DoubleZero ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre DoubleZero Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- 2Z Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu DoubleZero auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr DoubleZero-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

DoubleZero-Preisprognose (USD)

Wie viel wird DoubleZero (2Z) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre DoubleZero-(2Z)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für DoubleZero zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die DoubleZero-Preisprognose an!

DoubleZero (2Z) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von DoubleZero (2Z) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von 2Z Token!

Wie kauft man DoubleZero 2Z

Suchen Sie nach wie man DoubleZero kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können DoubleZero direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

2Z zu lokalen Währungen

DoubleZero Ressource

Für ein tieferes Verständnis von DoubleZero sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle DoubleZero Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu DoubleZero

Wie viel ist DoubleZero (2Z) heute wert?
Der Echtzeitpreis von 2Z in USD beträgt 0.2493 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle 2Z-zu-USD-Preis?
Der aktuelle 2Z-zu-USD-Preis beträgt $ 0.2493. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von DoubleZero?
Die Marktkapitalisierung von 2Z beträgt $ 865.42M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von 2Z?
Das Umlaufangebot von 2Z beträgt 3.47B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von 2Z?
2Z erreichte einen Allzeithochpreis von 0.7501993077269953 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von 2Z?
2Z verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.16313724047872777 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von 2Z?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für 2Z beträgt $ 357.54K USD.
Wird 2Z dieses Jahr noch steigen?
2Z könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die 2Z-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

