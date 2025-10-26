1DEV (1DEV) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -1.23% Preisänderung (1T) +0.02% Preisänderung (7T) +22.97% Preisänderung (7T) +22.97%

Der Echtzeitpreis von 1DEV (1DEV) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde 1DEV zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 1DEV liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 1DEV im letzten Stunde um -1.23%, in den letzten 24 Stunden um +0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.97% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

1DEV (1DEV) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 240.77K$ 240.77K $ 240.77K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 283.26K$ 283.26K $ 283.26K Umlaufangebot 849.96M 849.96M 849.96M Gesamtangebot 999,957,587.649776 999,957,587.649776 999,957,587.649776

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 1DEV beträgt $ 240.77K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 1DEV liegt bei 849.96M, das Gesamtangebot bei 999957587.649776. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 283.26K.