Der Live-Preis von Ucan fix life in1day beträgt heute 0.003882 USD. Die Marktkapitalisierung von 1 beträgt 3,882,000 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von 1 zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!
Der aktuelle Ucan fix life in1day (1)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.003882 mit einer Veränderung von 48.37% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle 1-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.003882 pro 1.
Ucan fix life in1day liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #1293 mit $ 3.88M und einem Umlaufangebot von 1.00B 1. In den letzten 24 Stunden wurde 1 zwischen $ 0.003655 (Tiefstwert) und $ 0.009453 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.017344509630410575, während der Allzeittiefstwert $ 0.001408711790331318 betrug.
In der kurzfristigen Performance ist 1 in der letzten Stunde um -11.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.40% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 73.71K.
Ucan fix life in1day (1) Marktinformationen
No.1293
$ 3.88M
$ 73.71K
$ 3.88M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
BSC
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ucan fix life in1day beträgt $ 3.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 73.71K. Das Umlaufangebot von 1 liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.88M.
Ucan fix life in1day-Preisverlauf USD
24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.003655
24H Tief
$ 0.009453
24H Hoch
$ 0.003655
$ 0.009453
$ 0.017344509630410575
$ 0.001408711790331318
-11.37%
-48.37%
+29.40%
+29.40%
Ucan fix life in1day (1)-Preisverlauf USD
Verfolgen Sie die Preisänderungen von Ucan fix life in1day für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:
Zeitraum
Veränderung (USD)
Veränderung (%)
Heute
$ -0.00363688
-48.37%
30 Tage
$ +0.000882
+29.40%
60 Tage
$ +0.000882
+29.40%
90 Tage
$ +0.000882
+29.40%
Ucan fix life in1day-Preisänderung heute
Heute verzeichnete 1 eine Veränderung von $ -0.00363688 (-48.37%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.
Ucan fix life in1day 30-Tage-Presänderung
In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000882(+29.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.
Ucan fix life in1day 60-Tage-Preisänderung
Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 1 eine Veränderung von $ +0.000882 (+29.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.
Ucan fix life in1day 90-Tage-Preisänderung
Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000882 (+29.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.
Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Ucan fix life in1day (1) freischalten?
KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von Ucan fix life in1day, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.
Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Ucan fix life in1day?
Mehrere Schlüsselfaktoren beeinflussen die Kurse von Kryptowährungen:
1. Angebot und Nachfrage – Ein begrenztes Angebot bei hoher Nachfrage treibt die Preise nach oben. 2. Marktstimmung und Anlegerpsychologie – Angst, Gier und Spekulationen erzeugen Volatilität. 3. Regulierungsnachrichten und staatliche Politiken – Verbote oder Zulassungen wirken sich signifikant auf die Preise aus. 4. Akzeptanz und Nutzen – Reale Anwendungsfälle steigern den Wert. 5. Technische Entwicklungen und Upgrades – Verbesserungen im Netzwerk beeinflussen das Vertrauen. 6. Medienberichterstattung und Social-Media-Trends – Die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst Kauf- und Verkaufsentscheidungen. 7. Institutionelle Investitionen – Große Anleger, die in den Markt einsteigen oder ihn verlassen. 8. Wirtschaftliche Bedingungen – Inflation, Zinsen und globale finanzielle Stabilität. 9. Konkurrenz durch andere Kryptowährungen. 10. Sicherheitsvorfälle und Börsenhacks.
Hinweis: Ich konnte keine spezifischen Informationen zu „Ucan fix life in 1 day (1)“ als anerkannte Kryptowährung finden. Diese allgemeinen Faktoren gelten für die meisten digitalen Assets im Krypto-Markt.
Warum möchten Menschen den aktuellen Preis von Ucan fix life in1day wissen?
Die Leute möchten den heutigen Token-Preis von „Ucan fix life in 1 day“ aus mehreren Gründen wissen: Um die Anlageperformance zu verfolgen, Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen, das Portfolio zu verwalten und über Marktschwankungen auf dem Laufenden zu bleiben. Echtzeitpreise helfen Tradern, Chancen zu nutzen und Risiken effektiv zu steuern.
Preisprognose für Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day (1) Preisprognose für 2030 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von 1 im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
Ucan fix life in1day (1)-Preisprognose für 2040 (in 14 Jahren)
Im Jahr 2040 könnte der Preis von Ucan fix life in1day potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.
MEXC-Tools Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen. Möchten Sie wissen, welchen Preis Ucan fix life in1day in den Jahren 2026–2027 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die 1-Preisprognosen für die Jahre 2026–2027 zu sehen, indem Sie auf Ucan fix life in1day-Preisprognose klicken.
So kaufen und investieren Sie in Ucan fix life in1day
Bereit, mit Ucan fix life in1day zu starten? Der Kauf von 1 ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Ucan fix life in1day. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Ucan fix life in1day (1)-Kaufreise erleichtert.
Schritt 1
Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab
Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2
Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu
Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4
Wählen Sie Ihre Token aus
Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5
Schließen Sie Ihren Einkauf ab
Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und Ucan fix life in1day wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Was kann man mit Ucan fix life in1day machen?
Der Besitz von Ucan fix life in1day eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.
Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt
Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.
Futures-Handel
Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.
MEXC-Launchpool
Token staken und großartige Airdrops verdienen.
MEXC Vorbörse
Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.
Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC
Der Kauf von Ucan fix life in1day (1) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.
Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Ucan fix life in1day
Wie viel wird 1 Ucan fix life in1day im Jahr 2030 wert sein?
Wenn Ucan fix life in1day mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5% wachsen würde, könnte sein geschätzter Wert bis 2027 etwa --, bis 2030 etwa --, bis 2035 etwa -- und bis 2040 etwa -- erreichen. Diese Zahlen veranschaulichen ein Szenario stetigen Zinseszinseffekts, wobei der tatsächliche zukünftige Preis jedoch von Marktakzeptanz, regulatorischen Entwicklungen und makroökonomischen Bedingungen abhängen wird. Nachfolgend können Sie in der vollständigen Prognosetabelle eine detaillierte jährliche Aufschlüsselung der potenziellen Ucan fix life in1day-Preise und der erwarteten Rendite (ROI) einsehen.
Wie viel kostet Ucan fix life in1day heute?
Der Preis von Ucan fix life in1day beträgt heute $ 0.003882. Besuchen Sie unseren Preisverlaufsbereich, um die Entwicklung für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage zu verstehen.
Ist Ucan fix life in1day immer noch eine gute Investition?
Ucan fix life in1day bleibt eine aktiv gehandelte Kryptowährung mit fortlaufender Marktbeteiligung und Ökosystementwicklung. Dennoch sind Krypto-Investitionen, wie etwa in 1, von Natur aus volatil und sollten mit Ihrer persönlichen Risikotoleranz übereinstimmen. Führen Sie stets eine eigene Recherche (DYOR) durch und berücksichtigen Sie die Marktbedingungen, bevor Sie finanzielle Entscheidungen und Investitionen treffen.
Wie hoch ist das tägliche Handelsvolumen von Ucan fix life in1day?
Ucan fix life in1day im Wert von -- wurde in den letzten 24 Stunden auf MEXC gehandelt.
Was ist der aktuelle Preis von Ucan fix life in1day?
Der Echtzeitpreis von 1 wird kontinuierlich auf Grundlage der weltweiten Handelsaktivitäten an großen Börsen, einschließlich MEXC, aktualisiert. Marktpreise schwanken fortlaufend aufgrund von Änderungen in Liquidität, Handelsvolumen und der allgemeinen Marktstimmung. Um den aktuellsten Preis von Ucan fix life in1day in Ihrer bevorzugten Währung zu sehen, besuchen Sie bitte 1 Preis für weitere Informationen.
Was beeinflusst den Preis von Ucan fix life in1day?
Der Preis von 1 wird von mehreren Schlüsselfaktoren beeinflusst, darunter die allgemeine Marktstimmung, das Handelsvolumen, technologische Entwicklungen und Trends bei der Benutzerakzeptanz. Darüber hinaus spielen makroökonomische Bedingungen wie Zinsänderungen, Liquiditätszyklen und regulatorische Signale ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Preisentwicklung.
Um über Marktveränderungen in Echtzeit und Projektaktualisierungen informiert zu bleiben, besuchen Sie MEXC Nachrichten für die neuesten Analysen und Krypto-Einblicke.
Welcher Token hat das höchste Handelsvolumen auf MEXC?
Nachfolgend finden Sie die derzeit auf MEXC am häufigsten gehandelten Token nach 24-Stunden-Handelsvolumen. Die Preise und Leistungsdaten werden fortlaufend anhand aktueller Marktdaten aktualisiert.
Heißester Token
Preis
Änderung
BTC
90,037.31
-0.27%
ETH
2,990.63
-0.40%
SOL
130.08
-0.28%
XMR
513.68
-0.60%
RIVER
47.318
+2.81%
Wie erteile ich einen Stop-Loss- oder Take-Profit-Auftrag für 1 auf MEXC?
MEXC unterstützt Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge, um das Risiko automatisch zu verwalten.
1. Gehen Sie zum Spot- oder Futures-Handelsbereich und wählen Sie das 1/USDT-Paar aus.
2. Wählen Sie „Stop-Limit“ oder „Trigger-Auftrag“ aus dem Auftragsartenmenü.
3. Legen Sie Ihren Auslösepreis (das Niveau, das den Auftrag aktiviert) und Ihren Ausführungspreis (den Preis, zu dem er ausgeführt wird) fest.
4. Bestätigen Sie Ihre Auftragsdetails und senden Sie sie ab.
Ihr Stop-Loss-Auftrag wird aktiviert, wenn sich der Preis von Ucan fix life in1day gegen Ihre Position bewegt, während ein Take-Profit-Auftrag automatisch ausgeführt wird, sobald das von Ihnen festgelegte Gewinnniveau erreicht ist.
Für detaillierte Beispiele und Tutorials besuchen Sie die MEXC Spot-Handelsanleitung
Wird der Preis Ucan fix life in1day dieses Jahr steigen?
Der Preis von Ucan fix life in1day könnte in diesem Jahr steigen, abhängig von den Marktbedingungen und der Projektentwicklung. Sehen Sie sich die Preisprognose von Ucan fix life in1day (1) an, um eine ausführlichere Analyse zu erhalten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 20:59:27 (UTC+8)
Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen.
Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.