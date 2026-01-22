Ucan fix life in1day-Preis heute

Der aktuelle Ucan fix life in1day (1)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.003882 mit einer Veränderung von 48.37% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle 1-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.003882 pro 1.

Ucan fix life in1day liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #1293 mit $ 3.88M und einem Umlaufangebot von 1.00B 1. In den letzten 24 Stunden wurde 1 zwischen $ 0.003655 (Tiefstwert) und $ 0.009453 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.017344509630410575, während der Allzeittiefstwert $ 0.001408711790331318 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist 1 in der letzten Stunde um -11.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.40% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 73.71K.

Ucan fix life in1day (1) Marktinformationen

Rang No.1293 Marktkapitalisierung $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Volumen (24H) $ 73.71K$ 73.71K $ 73.71K Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Maximales Angebot 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Gesamtangebot 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Umlaufrate 100.00% Öffentliche Blockchain BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ucan fix life in1day beträgt $ 3.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 73.71K. Das Umlaufangebot von 1 liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.88M.