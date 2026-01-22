BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFuturesGOLDEarnEventzentrum
Mehr
ICP-Nullgebühren-Gala
Der Live-Preis von Ucan fix life in1day beträgt heute 0.003882 USD. Die Marktkapitalisierung von 1 beträgt 3,882,000 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von 1 zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!Der Live-Preis von Ucan fix life in1day beträgt heute 0.003882 USD. Die Marktkapitalisierung von 1 beträgt 3,882,000 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Preis-Updates von 1 zu USD, Live-Diagramme, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen und mehr!

Mehr über 1

1-Preisinformationen

Was ist 1

Offizielle 1-Website

1-Tokenökonomie

1-Preisprognose

1 Verlauf

1 Kaufanleitung

1-zu-Fiat-Währungsrechner

1 Spot

1 USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Ucan fix life in1day Logo

Ucan fix life in1day Kurs(1)

1 1 zu USD Echtzeitpreis:

$0.003882
$0.003882$0.003882
-48.37%1D
USD
Ucan fix life in1day (1) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 20:59:27 (UTC+8)

Ucan fix life in1day-Preis heute

Der aktuelle Ucan fix life in1day (1)-Live-Preis liegt heute bei $ 0.003882 mit einer Veränderung von 48.37% in den letzten 24 Stunden. Der aktuelle 1-zu-USD-Konvertierungsrate beträgt $ 0.003882 pro 1.

Ucan fix life in1day liegt derzeit nach Marktkapitalisierung auf Rang #1293 mit $ 3.88M und einem Umlaufangebot von 1.00B 1. In den letzten 24 Stunden wurde 1 zwischen $ 0.003655 (Tiefstwert) und $ 0.009453 (Höchstwert) gehandelt, was die Marktaktivität widerspiegelt. Sein Allzeithoch liegt bei $ 0.017344509630410575, während der Allzeittiefstwert $ 0.001408711790331318 betrug.

In der kurzfristigen Performance ist 1 in der letzten Stunde um -11.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +29.40% geschwankt. Im Verlauf des letzten Tages erreichte das gesamte Handelsvolumen $ 73.71K.

Ucan fix life in1day (1) Marktinformationen

No.1293

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

$ 73.71K
$ 73.71K$ 73.71K

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ucan fix life in1day beträgt $ 3.88M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 73.71K. Das Umlaufangebot von 1 liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.88M.

Ucan fix life in1day-Preisverlauf USD

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.003655
$ 0.003655$ 0.003655
24H Tief
$ 0.009453
$ 0.009453$ 0.009453
24H Hoch

$ 0.003655
$ 0.003655$ 0.003655

$ 0.009453
$ 0.009453$ 0.009453

$ 0.017344509630410575
$ 0.017344509630410575$ 0.017344509630410575

$ 0.001408711790331318
$ 0.001408711790331318$ 0.001408711790331318

-11.37%

-48.37%

+29.40%

+29.40%

Ucan fix life in1day (1)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Ucan fix life in1day für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.00363688-48.37%
30 Tage$ +0.000882+29.40%
60 Tage$ +0.000882+29.40%
90 Tage$ +0.000882+29.40%
Ucan fix life in1day-Preisänderung heute

Heute verzeichnete 1 eine Veränderung von $ -0.00363688 (-48.37%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Ucan fix life in1day 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +0.000882(+29.40%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Ucan fix life in1day 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete 1 eine Veränderung von $ +0.000882 (+29.40%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Ucan fix life in1day 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.000882 (+29.40%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Ucan fix life in1day (1) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Ucan fix life in1day-Preisverlauf an.

KI-Analyse für Ucan fix life in1day

KI-gestützte Analysen, die die neuesten Kursbewegungen von Ucan fix life in1day, Trends im Handelsvolumen und Marktstimmungsindikatoren auswerten, um in Echtzeit Updates zu liefern, Handelschancen zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu unterstützen.

Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Ucan fix life in1day?

Mehrere Schlüsselfaktoren beeinflussen die Kurse von Kryptowährungen:

1. Angebot und Nachfrage – Ein begrenztes Angebot bei hoher Nachfrage treibt die Preise nach oben.
2. Marktstimmung und Anlegerpsychologie – Angst, Gier und Spekulationen erzeugen Volatilität.
3. Regulierungsnachrichten und staatliche Politiken – Verbote oder Zulassungen wirken sich signifikant auf die Preise aus.
4. Akzeptanz und Nutzen – Reale Anwendungsfälle steigern den Wert.
5. Technische Entwicklungen und Upgrades – Verbesserungen im Netzwerk beeinflussen das Vertrauen.
6. Medienberichterstattung und Social-Media-Trends – Die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst Kauf- und Verkaufsentscheidungen.
7. Institutionelle Investitionen – Große Anleger, die in den Markt einsteigen oder ihn verlassen.
8. Wirtschaftliche Bedingungen – Inflation, Zinsen und globale finanzielle Stabilität.
9. Konkurrenz durch andere Kryptowährungen.
10. Sicherheitsvorfälle und Börsenhacks.

Hinweis: Ich konnte keine spezifischen Informationen zu „Ucan fix life in 1 day (1)“ als anerkannte Kryptowährung finden. Diese allgemeinen Faktoren gelten für die meisten digitalen Assets im Krypto-Markt.

Warum möchten Menschen den aktuellen Preis von Ucan fix life in1day wissen?

Die Leute möchten den heutigen Token-Preis von „Ucan fix life in 1 day“ aus mehreren Gründen wissen: Um die Anlageperformance zu verfolgen, Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen, das Portfolio zu verwalten und über Marktschwankungen auf dem Laufenden zu bleiben. Echtzeitpreise helfen Tradern, Chancen zu nutzen und Risiken effektiv zu steuern.

Preisprognose für Ucan fix life in1day

Ucan fix life in1day (1) Preisprognose für 2030 (in 4 Jahren)
Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von 1 im Jahr 2030 bei $ -- mit einer Wachstumsrate von 0.00%.
Ucan fix life in1day (1)-Preisprognose für 2040 (in 14 Jahren)

Im Jahr 2040 könnte der Preis von Ucan fix life in1day potenziell ein Wachstum von 0.00% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ -- erreichen.

MEXC-Tools
Für Echtzeit-Szenarioprojektionen und eine individuellere Analyse können Benutzer das Preisprognose-Tool und die KI-Markteinblicke von MEXC nutzen.
Haftungsausschluss: Diese Szenarien dienen nur zu Illustrations- und Bildungszwecken; Kryptowährungen sind volatil – führen Sie eigene Recherchen (DYOR) durch, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Möchten Sie wissen, welchen Preis Ucan fix life in1day in den Jahren 2026–2027 erreichen wird? Besuchen Sie unsere Seite zur Preisprognose, um die 1-Preisprognosen für die Jahre 2026–2027 zu sehen, indem Sie auf Ucan fix life in1day-Preisprognose klicken.

So kaufen und investieren Sie in Ucan fix life in1day

Bereit, mit Ucan fix life in1day zu starten? Der Kauf von 1 ist auf MEXC schnell und einsteigerfreundlich. Sie können sofort mit dem Handel beginnen, sobald Sie Ihren ersten Kauf getätigt haben. Um mehr zu erfahren, lesen Sie unsere vollständige Anleitung zu So kaufen Sie Ucan fix life in1day. Nachfolgend finden Sie eine kurze 5-Schritte-Übersicht, die Ihnen den Einstieg in Ihre Ucan fix life in1day (1)-Kaufreise erleichtert.

Schritt 1

Registrieren Sie ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung ab

Registrieren Sie zunächst ein Konto und schließen Sie die KYC-Verifizierung auf MEXC ab. Dies können Sie über die offizielle Website von MEXC oder die MEXC-App mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse tun.
Schritt 2

Fügen Sie USDT, USDC oder USDE zu Ihrem Wallet hinzu

USDT, USDC und USDE erleichtern den Handel auf MEXC. Sie können USDT, USDC und USDE per Banküberweisung, OTC oder P2P-Handel kaufen.
Schritt 3

Gehen Sie zur Spot-Handelsseite

Auf der MEXC-Website klicken Sie in der oberen Leiste auf Spot und suchen nach Ihren bevorzugten Token.
Schritt 4

Wählen Sie Ihre Token aus

Mit über -- verfügbaren Token können Sie ganz einfach Bitcoin, Ethereum und angesagte Token kaufen.
Schritt 5

Schließen Sie Ihren Einkauf ab

Geben Sie die gewünschte Anzahl an Token oder den entsprechenden Betrag in Ihrer lokalen Währung ein. Klicken Sie auf Kaufen, und Ucan fix life in1day wird sofort Ihrer Wallet gutgeschrieben.
Anleitung zum Kauf von Ucan fix life in1day (1)

Was kann man mit Ucan fix life in1day machen?

Der Besitz von Ucan fix life in1day eröffnet Ihnen weit mehr Möglichkeiten als nur das Kaufen und Halten. Sie können BTC auf Hunderten von Märkten handeln, passive Belohnungen durch flexible Staking- und Sparprodukte verdienen oder professionelle Handelstools nutzen, um Ihre Vermögenswerte zu vergrößern. Ob Einsteiger oder erfahrener Investor – MEXC macht es Ihnen leicht, Ihr Krypto-Potenzial zu maximieren. Nachfolgend finden Sie die vier besten Möglichkeiten, wie Sie das Beste aus Ihren Bitcoin-Token herausholen können.

  • Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Erkunden Sie den MEXC Spot-Markt

    Handeln Sie über 2,800 Token mit extrem niedrigen Gebühren.

    Futures-Handel

    Futures-Handel

    Handeln Sie mit einem Hebel von bis zu 500x und hohe Liquidität.

  • MEXC-Launchpool

    MEXC-Launchpool

    Token staken und großartige Airdrops verdienen.

    MEXC Vorbörse

    MEXC Vorbörse

    Kaufen und verkaufen Sie neue Token, bevor sie offiziell aufgelistet werden.

Handeln mit extrem niedrigen Gebühren auf MEXC

Der Kauf von Ucan fix life in1day (1) auf MEXC bedeutet mehr Wert für Ihr Geld. Als eine der Krypto-Plattformen mit den niedrigsten Gebühren auf dem Markt hilft Ihnen MEXC, bereits bei Ihrem allerersten Handel Kosten zu sparen.

Spot-Handelsgebühren:
--
Maker
--
Taker
Futures-Handelsgebühren:
--
Maker
--
Taker

Werfen Sie einen Blick auf die wettbewerbsfähigen Handelsgebühren von MEXC

Darüber hinaus können Sie ausgewählte Spot-Token über das 0-Gebühren-Fest von MEXC ganz ohne Gebühren handeln.

Ucan fix life in1day Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Ucan fix life in1day sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Ucan fix life in1day Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Ucan fix life in1day

Seite zuletzt aktualisiert: 2026-01-22 20:59:27 (UTC+8)

Ucan fix life in1day (1) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
01-20 22:09:49Branchen-Updates
Spotgold stieg kurzfristig stark an, durchbrach 4.740 $/oz und erreichte ein neues Allzeithoch
01-20 13:14:57Branchen-Updates
Trump kommentiert EU-Zölle, Gold durchbricht neues Allzeithoch, Bitcoin fällt kurzzeitig
01-19 16:31:41Branchen-Updates
Datenschutz-Sektor erlebt Rally-Staffellauf, DUSK steigt an einem Tag um über 120%
01-19 08:14:46Branchen-Updates
Europäische und US-Zolldrohungen flammen wieder auf, Krypto-Markt erleidet am Montagmorgen einen „Flash-Close"
01-19 07:38:00Edelmetalle
Spot-Gold und Spot-Silber erreichen beide neue Allzeithochs
01-18 14:28:43Branchen-Updates
Krypto-Marktstimmung bleibt „neutral" und zeigt insgesamt Erholung gegenüber vorherigen Niveaus

Ucan fix life in1day Top News

Senatsausschuss für Landwirtschaft veröffentlicht Krypto-Gesetzentwurf vor Markup am 27.01.

Senatsausschuss für Landwirtschaft veröffentlicht Krypto-Gesetzentwurf vor Markup am 27.01.

January 22, 2026
Solana Mobiles lang erwarteter SKR-Token ist jetzt verfügbar

Solana Mobiles lang erwarteter SKR-Token ist jetzt verfügbar

January 22, 2026
Die neue Wallet hat innerhalb von 6 Tagen stark in "I'm Coming" investiert und bereits einen Buchgewinn von 226.000 $ erzielt.

Die neue Wallet hat innerhalb von 6 Tagen stark in "I'm Coming" investiert und bereits einen Buchgewinn von 226.000 $ erzielt.

January 22, 2026
Mehr anzeigen

Erfahren Sie mehr über Ucan fix life in1day

1USDT (Futures-Handel)

Gehen Sie mit Hebel auf 1 long oder short. Entdecken Sie den Handel mit 1USDT-Futures auf MEXC und profitieren Sie von Marktschwankungen.

Handeln Sie Ucan fix life in1day (1)-Märkte auf MEXC

Entdecken Sie Spot- und Futures-Märkte, sehen Sie den Live-Preis und das Volumen von Ucan fix life in1day und handeln Sie direkt.

Paare
Preis
24H-Änderung
24H-Volumen
1/USDT
$0.003882
$0.003882$0.003882
-48.68%
0.00% (USDT)

Weitere Kryptowährungen zum Entdecken

Top-Kryptowährungen mit verfügbaren Marktdaten auf MEXC

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentient

Sentient

SENT

$0.02468
$0.02468$0.02468

+146.80%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02596
$0.02596$0.02596

+332.66%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.01070
$0.01070$0.01070

+114.00%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00469
$0.00469$0.00469

+5,762.50%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02596
$0.02596$0.02596

+332.66%

Seeker

Seeker

SKR

$0.042323
$0.042323$0.042323

+225.51%

ETHGAS

ETHGAS

GWEI

$0.02430
$0.02430$0.02430

+203.75%

Radix

Radix

XRD

$0.004739
$0.004739$0.004739

+172.66%

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

1-zu-USD-Rechner

Menge

1
1
USD
USD

1 1 = 0.003882 USD