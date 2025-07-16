So zahlen Sie Krypto auf die MEXC-Plattform ein (Website)





Wenn Sie Krypto in anderen Wallets oder auf anderen Plattformen haben, können Sie diese auf die MEXC-Plattform übertragen, um damit zu handeln.









Schritt 1: Öffnen Sie Ihren Browser und melden Sie sich auf der offiziellen MEXC-Website an, indem Sie oben rechts auf [Anmelden] klicken. Nach der Anmeldung klicken Sie oben rechts auf [Wallets] und wählen [Spot] aus.









Schritt 2: Klicken Sie auf der rechten Seite auf [Einzahlen].









Schritt 3: Wählen Sie die Kryptowährung und das Netzwerk für die Einzahlung aus und klicken Sie dann auf [Klicken, um die Adresse zu generieren]. Nehmen wir als Beispiel die Einzahlung von MX Token über das ERC20-Netzwerk. Kopieren Sie die MEXC-Einzahlungsadresse und fügen Sie sie auf der Auszahlungsplattform ein.





Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte Netzwerk mit dem Netzwerk übereinstimmt, das Sie auf Ihrer Auszahlungsplattform ausgewählt haben. Falls Sie das falsche Netzwerk wählen, können Ihre Gelder verloren gehen und nicht wiederhergestellt werden.





Verschiedene Netzwerke haben unterschiedliche Transaktionsgebühren. Sie können ein Netzwerk mit niedrigeren Gebühren für Ihre Auszahlungen auswählen.









Bei bestimmten Netzwerken wie EOS müssen Sie zusätzlich zur Adresse eine Memo angeben, wenn Sie eine Einzahlung vornehmen. Andernfalls kann Ihre Adresse nicht erkannt werden.









Nehmen wir als Beispiel das MetaMask-Wallet, um zu demonstrieren, wie man MX Token auf die MEXC-Plattform einzahlt.





Schritt 4: Wählen Sie in Ihrem MetaMask-Wallet die Option [Senden].









Fügen Sie die kopierte Einzahlungsadresse in das Feld für die Auszahlungsadresse in MetaMask ein und stellen Sie sicher, dass Sie dasselbe Netzwerk wie bei Ihrer Einzahlungsadresse auswählen.









Schritt 5: Geben Sie den Betrag ein, den Sie auszahlen möchten, und klicken Sie auf [Weiter].









Überprüfen Sie den Auszahlungsbetrag für MX Token, prüfen Sie die aktuelle Netzwerk-Transaktionsgebühr, stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt sind, und klicken Sie dann auf [Bestätigen], um die Auszahlung auf die MEXC-Plattform abzuschließen. Ihre Gelder werden in Kürze auf Ihrem MEXC-Konto gutgeschrieben.



