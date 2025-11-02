ZTX (ZTX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.00% Prisændring (1D) -3.30% Prisændring (7D) -9.89% Prisændring (7D) -9.89%

ZTX (ZTX) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ZTX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZTXs højeste pris nogensinde er $ 0.03870653, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZTX har ændret sig med +0.00% i løbet af den sidste time, -3.30% i løbet af 24 timer og -9.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZTX (ZTX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M Cirkulationsforsyning 4.20B 4.20B 4.20B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ZTX er $ 3.71M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZTX er 4.20B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.83M.