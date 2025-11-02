ZooKeeper (ZOO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.39793$ 0.39793 $ 0.39793 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.07% Prisændring (1D) +1.04% Prisændring (7D) -4.43% Prisændring (7D) -4.43%

ZooKeeper (ZOO) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har ZOO handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZOOs højeste pris nogensinde er $ 0.39793, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, ZOO har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, +1.04% i løbet af 24 timer og -4.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZooKeeper (ZOO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 228.82K$ 228.82K $ 228.82K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 236.15K$ 236.15K $ 236.15K Cirkulationsforsyning 470.68M 470.68M 470.68M Samlet Udbud 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

Den nuværende markedsværdi på ZooKeeper er $ 228.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZOO er 470.68M, med et samlet udbud på 485769338.4215991. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 236.15K.