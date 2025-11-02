UdvekslingDEX+
Den direkte ZeroTrust pris i dag er 0.00808549 USD. Følg med i realtid ZERØ til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZERØ prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ZERØ

ZERØ Prisinfo

Hvad er ZERØ

ZERØ Officiel hjemmeside

ZERØ Tokenomics

ZERØ Prisprognose

ZeroTrust Logo

ZeroTrust Pris (ZERØ)

Ikke noteret

1 ZERØ til USD direkte pris:

$0.00808549
$0.00808549
+4.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ZeroTrust (ZERØ) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:23:13 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00738009
$ 0.00738009
24H lav
$ 0.00815595
$ 0.00815595
24H høj

$ 0.00738009
$ 0.00738009

$ 0.00815595
$ 0.00815595

$ 0.00896326
$ 0.00896326

$ 0.00134542
$ 0.00134542

+0.03%

+4.17%

+14.61%

+14.61%

ZeroTrust (ZERØ) realtidsprisen er $0.00808549. I løbet af de sidste 24 timer har ZERØ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00738009 og et højdepunkt på $ 0.00815595, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZERØs højeste pris nogensinde er $ 0.00896326, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00134542.

Når det gælder kortsigtet performance, ZERØ har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +4.17% i løbet af 24 timer og +14.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZeroTrust (ZERØ) Markedsinformation

$ 2.96M
$ 2.96M

--
--

$ 8.04M
$ 8.04M

367.74M
367.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ZeroTrust er $ 2.96M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZERØ er 367.74M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.04M.

ZeroTrust (ZERØ) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ZeroTrust til USD $ +0.00032399.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ZeroTrust til USD $ +0.0151308698.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ZeroTrust til USD $ +0.0133186244.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ZeroTrust til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00032399+4.17%
30 dage$ +0.0151308698+187.14%
60 dage$ +0.0133186244+164.72%
90 dage$ 0--

Hvad er ZeroTrust (ZERØ)

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ZeroTrust (ZERØ) Ressource

Officiel hjemmeside

ZeroTrust Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ZeroTrust (ZERØ) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ZeroTrust (ZERØ) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ZeroTrust.

Tjek ZeroTrust prisprediktion nu!

ZERØ til lokale valutaer

ZeroTrust (ZERØ) Tokenomics

At forstå tokenomics for ZeroTrust (ZERØ) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZERØ Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ZeroTrust (ZERØ)

Hvor meget er ZeroTrust (ZERØ) værd i dag?
Den direkte ZERØ pris i USD er 0.00808549 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZERØ til USD pris?
Den aktuelle pris på ZERØtil USD er $ 0.00808549. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ZeroTrust?
Markedsværdien for ZERØ er $ 2.96M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZERØ?
Den cirkulerende forsyning af ZERØ er 367.74M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZERØ?
ZERØ opnåede en ATH-pris på 0.00896326 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZERØ?
ZERØ så en ATL-pris på 0.00134542 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZERØ?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZERØ er -- USD.
Bliver ZERØ højere i år?
ZERØ kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZERØ prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:23:13 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,007.92

$3,871.08

$0.03060

$185.21

$1.0001

$110,007.92

$3,871.08

$185.21

$71.22

$19.581

