ZeroTrust (ZERØ) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00738009 $ 0.00738009 $ 0.00738009 24H lav $ 0.00815595 $ 0.00815595 $ 0.00815595 24H høj 24H lav $ 0.00738009$ 0.00738009 $ 0.00738009 24H høj $ 0.00815595$ 0.00815595 $ 0.00815595 All Time High $ 0.00896326$ 0.00896326 $ 0.00896326 Laveste pris $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +4.17% Prisændring (7D) +14.61% Prisændring (7D) +14.61%

ZeroTrust (ZERØ) realtidsprisen er $0.00808549. I løbet af de sidste 24 timer har ZERØ handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00738009 og et højdepunkt på $ 0.00815595, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZERØs højeste pris nogensinde er $ 0.00896326, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00134542.

Når det gælder kortsigtet performance, ZERØ har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +4.17% i løbet af 24 timer og +14.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZeroTrust (ZERØ) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.04M$ 8.04M $ 8.04M Cirkulationsforsyning 367.74M 367.74M 367.74M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på ZeroTrust er $ 2.96M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZERØ er 367.74M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.04M.