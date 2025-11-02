ZERA (ZERA) Prisoplysninger (USD)

ZERA (ZERA) realtidsprisen er $0.0193131. I løbet af de sidste 24 timer har ZERA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01849098 og et højdepunkt på $ 0.02180877, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZERAs højeste pris nogensinde er $ 0.04713878, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01672797.

Når det gælder kortsigtet performance, ZERA har ændret sig med -2.67% i løbet af den sidste time, -5.25% i løbet af 24 timer og -10.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZERA (ZERA) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på ZERA er $ 19.21M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZERA er 999.37M, med et samlet udbud på 999374720.0863826. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.21M.