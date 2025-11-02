UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte ZERA pris i dag er 0.0193131 USD. Følg med i realtid ZERA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZERA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte ZERA pris i dag er 0.0193131 USD. Følg med i realtid ZERA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ZERA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ZERA

ZERA Prisinfo

Hvad er ZERA

ZERA Officiel hjemmeside

ZERA Tokenomics

ZERA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

ZERA Logo

ZERA Pris (ZERA)

Ikke noteret

1 ZERA til USD direkte pris:

$0.0191662
$0.0191662$0.0191662
-5.90%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
ZERA (ZERA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:23:06 (UTC+8)

ZERA (ZERA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01849098
$ 0.01849098$ 0.01849098
24H lav
$ 0.02180877
$ 0.02180877$ 0.02180877
24H høj

$ 0.01849098
$ 0.01849098$ 0.01849098

$ 0.02180877
$ 0.02180877$ 0.02180877

$ 0.04713878
$ 0.04713878$ 0.04713878

$ 0.01672797
$ 0.01672797$ 0.01672797

-2.67%

-5.25%

-10.95%

-10.95%

ZERA (ZERA) realtidsprisen er $0.0193131. I løbet af de sidste 24 timer har ZERA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01849098 og et højdepunkt på $ 0.02180877, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ZERAs højeste pris nogensinde er $ 0.04713878, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01672797.

Når det gælder kortsigtet performance, ZERA har ændret sig med -2.67% i løbet af den sidste time, -5.25% i løbet af 24 timer og -10.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ZERA (ZERA) Markedsinformation

$ 19.21M
$ 19.21M$ 19.21M

--
----

$ 19.21M
$ 19.21M$ 19.21M

999.37M
999.37M 999.37M

999,374,720.0863826
999,374,720.0863826 999,374,720.0863826

Den nuværende markedsværdi på ZERA er $ 19.21M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ZERA er 999.37M, med et samlet udbud på 999374720.0863826. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.21M.

ZERA (ZERA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af ZERA til USD $ -0.00107128448750715.
I de sidste 30 dage var prisændringen af ZERA til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af ZERA til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af ZERA til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00107128448750715-5.25%
30 dage$ 0--
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

ZERA (ZERA) Ressource

Officiel hjemmeside

ZERA Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ZERA (ZERA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ZERA (ZERA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ZERA.

Tjek ZERA prisprediktion nu!

ZERA til lokale valutaer

ZERA (ZERA) Tokenomics

At forstå tokenomics for ZERA (ZERA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ZERA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om ZERA (ZERA)

Hvor meget er ZERA (ZERA) værd i dag?
Den direkte ZERA pris i USD er 0.0193131 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ZERA til USD pris?
Den aktuelle pris på ZERAtil USD er $ 0.0193131. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ZERA?
Markedsværdien for ZERA er $ 19.21M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ZERA?
Den cirkulerende forsyning af ZERA er 999.37M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ZERA?
ZERA opnåede en ATH-pris på 0.04713878 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ZERA?
ZERA så en ATL-pris på 0.01672797 USD.
Hvad er handelsvolumen for ZERA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ZERA er -- USD.
Bliver ZERA højere i år?
ZERA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ZERA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:23:06 (UTC+8)

ZERA (ZERA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,007.91
$110,007.91$110,007.91

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.08
$3,871.08$3,871.08

-0.62%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03060
$0.03060$0.03060

+1.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.17
$185.17$185.17

-0.67%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,007.91
$110,007.91$110,007.91

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,871.08
$3,871.08$3,871.08

-0.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.17
$185.17$185.17

-0.67%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.21
$71.21$71.21

+0.42%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.573
$19.573$19.573

+2.44%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07597
$0.07597$0.07597

+51.94%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0041562
$0.0041562$0.0041562

+103.76%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005613
$0.00005613$0.00005613

+90.78%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000302
$0.000302$0.000302

+76.60%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004254
$0.0000000000004254$0.0000000000004254

+41.09%