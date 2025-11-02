YUUKI (YUUKI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00208486 $ 0.00208486 $ 0.00208486 24H lav $ 0.00211158 $ 0.00211158 $ 0.00211158 24H høj 24H lav $ 0.00208486$ 0.00208486 $ 0.00208486 24H høj $ 0.00211158$ 0.00211158 $ 0.00211158 All Time High $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Laveste pris $ 0.00192955$ 0.00192955 $ 0.00192955 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -0.57% Prisændring (7D) -28.42% Prisændring (7D) -28.42%

YUUKI (YUUKI) realtidsprisen er $0.00208929. I løbet af de sidste 24 timer har YUUKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00208486 og et højdepunkt på $ 0.00211158, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YUUKIs højeste pris nogensinde er $ 0.03770389, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00192955.

Når det gælder kortsigtet performance, YUUKI har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -0.57% i løbet af 24 timer og -28.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

YUUKI (YUUKI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 43.84K$ 43.84K $ 43.84K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 43.84K$ 43.84K $ 43.84K Cirkulationsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Samlet Udbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på YUUKI er $ 43.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YUUKI er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 43.84K.