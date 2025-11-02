UdvekslingDEX+
Den direkte YUUKI pris i dag er 0.00208929 USD. Følg med i realtid YUUKI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk YUUKI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om YUUKI

YUUKI Prisinfo

Hvad er YUUKI

YUUKI Whitepaper

YUUKI Officiel hjemmeside

YUUKI Tokenomics

YUUKI Prisprognose

YUUKI Pris (YUUKI)

1 YUUKI til USD direkte pris:

$0.00208929
-0.50%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
YUUKI (YUUKI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:22:42 (UTC+8)

YUUKI (YUUKI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00208486
24H lav
$ 0.00211158
24H høj

$ 0.00208486
$ 0.00211158
$ 0.03770389
$ 0.00192955
-0.06%

-0.57%

-28.42%

-28.42%

YUUKI (YUUKI) realtidsprisen er $0.00208929. I løbet af de sidste 24 timer har YUUKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00208486 og et højdepunkt på $ 0.00211158, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YUUKIs højeste pris nogensinde er $ 0.03770389, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00192955.

Når det gælder kortsigtet performance, YUUKI har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -0.57% i løbet af 24 timer og -28.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

YUUKI (YUUKI) Markedsinformation

$ 43.84K
--
$ 43.84K
21.00M
21,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på YUUKI er $ 43.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YUUKI er 21.00M, med et samlet udbud på 21000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 43.84K.

YUUKI (YUUKI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af YUUKI til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af YUUKI til USD $ -0.0006571335.
I de sidste 60 dage var prisændringen af YUUKI til USD $ -0.0018298611.
I de sidste 90 dage var prisændringen af YUUKI til USD $ -0.01370966953584918.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-0.57%
30 dage$ -0.0006571335-31.45%
60 dage$ -0.0018298611-87.58%
90 dage$ -0.01370966953584918-86.77%

Hvad er YUUKI (YUUKI)

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

YUUKI (YUUKI) Ressource

YUUKI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil YUUKI (YUUKI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine YUUKI (YUUKI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for YUUKI.

Tjek YUUKI prisprediktion nu!

YUUKI til lokale valutaer

YUUKI (YUUKI) Tokenomics

At forstå tokenomics for YUUKI (YUUKI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YUUKI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om YUUKI (YUUKI)

Hvor meget er YUUKI (YUUKI) værd i dag?
Den direkte YUUKI pris i USD er 0.00208929 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle YUUKI til USD pris?
Den aktuelle pris på YUUKItil USD er $ 0.00208929. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af YUUKI?
Markedsværdien for YUUKI er $ 43.84K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af YUUKI?
Den cirkulerende forsyning af YUUKI er 21.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på YUUKI?
YUUKI opnåede en ATH-pris på 0.03770389 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YUUKI?
YUUKI så en ATL-pris på 0.00192955 USD.
Hvad er handelsvolumen for YUUKI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for YUUKI er -- USD.
Bliver YUUKI højere i år?
YUUKI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se YUUKI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
YUUKI (YUUKI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

