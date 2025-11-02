Yield Optimizer EUR (YOEUR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24H lav $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24H høj 24H lav $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24H høj $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 All Time High $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Laveste pris $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) -0.03% Prisændring (7D) -0.17% Prisændring (7D) -0.17%

Yield Optimizer EUR (YOEUR) realtidsprisen er $1.17. I løbet af de sidste 24 timer har YOEUR handlet mellem et lavpunkt på $ 1.17 og et højdepunkt på $ 1.17, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YOEURs højeste pris nogensinde er $ 1.19, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.15.

Når det gælder kortsigtet performance, YOEUR har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.03% i løbet af 24 timer og -0.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 100.68K$ 100.68K $ 100.68K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 100.68K$ 100.68K $ 100.68K Cirkulationsforsyning 86.07K 86.07K 86.07K Samlet Udbud 86,071.0 86,071.0 86,071.0

Den nuværende markedsværdi på Yield Optimizer EUR er $ 100.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YOEUR er 86.07K, med et samlet udbud på 86071.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 100.68K.