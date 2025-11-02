Yield Optimizer EUR Pris (YOEUR)
0.00%
-0.03%
-0.17%
-0.17%
Yield Optimizer EUR (YOEUR) realtidsprisen er $1.17. I løbet af de sidste 24 timer har YOEUR handlet mellem et lavpunkt på $ 1.17 og et højdepunkt på $ 1.17, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YOEURs højeste pris nogensinde er $ 1.19, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.15.
Når det gælder kortsigtet performance, YOEUR har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -0.03% i løbet af 24 timer og -0.17% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Yield Optimizer EUR er $ 100.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YOEUR er 86.07K, med et samlet udbud på 86071.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 100.68K.
I løbet af i dag var prisændringen af Yield Optimizer EUR til USD $ -0.000351235762988.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Yield Optimizer EUR til USD $ -0.0078524550.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Yield Optimizer EUR til USD $ +0.0052706160.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Yield Optimizer EUR til USD $ 0.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ -0.000351235762988
|-0.03%
|30 dage
|$ -0.0078524550
|-0.67%
|60 dage
|$ +0.0052706160
|+0.45%
|90 dage
|$ 0
|--
YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.
MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!
Hvor meget vil Yield Optimizer EUR (YOEUR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Yield Optimizer EUR (YOEUR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Yield Optimizer EUR.
Tjek Yield Optimizer EUR prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for Yield Optimizer EUR (YOEUR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YOEUR Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Dagens bedste kryptopumper