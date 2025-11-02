YAPE (YAPE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00701621 $ 0.00701621 $ 0.00701621 24H lav $ 0.00709726 $ 0.00709726 $ 0.00709726 24H høj 24H lav $ 0.00701621$ 0.00701621 $ 0.00701621 24H høj $ 0.00709726$ 0.00709726 $ 0.00709726 All Time High $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 Laveste pris $ 0.00692359$ 0.00692359 $ 0.00692359 Prisændring (1H) +0.12% Prisændring (1D) -0.07% Prisændring (7D) -21.52% Prisændring (7D) -21.52%

YAPE (YAPE) realtidsprisen er $0.00705539. I løbet af de sidste 24 timer har YAPE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00701621 og et højdepunkt på $ 0.00709726, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. YAPEs højeste pris nogensinde er $ 0.087726, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00692359.

Når det gælder kortsigtet performance, YAPE har ændret sig med +0.12% i løbet af den sidste time, -0.07% i løbet af 24 timer og -21.52% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

YAPE (YAPE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 132.96K$ 132.96K $ 132.96K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 132.96K$ 132.96K $ 132.96K Cirkulationsforsyning 18.85M 18.85M 18.85M Samlet Udbud 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Den nuværende markedsværdi på YAPE er $ 132.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af YAPE er 18.85M, med et samlet udbud på 18845271.61203556. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 132.96K.