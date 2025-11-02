XVGBASE (XVGBASE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.07% Prisændring (1D) -9.14% Prisændring (7D) -43.02% Prisændring (7D) -43.02%

XVGBASE (XVGBASE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har XVGBASE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XVGBASEs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, XVGBASE har ændret sig med -0.07% i løbet af den sidste time, -9.14% i løbet af 24 timer og -43.02% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XVGBASE (XVGBASE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 372.69K$ 372.69K $ 372.69K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 372.69K$ 372.69K $ 372.69K Cirkulationsforsyning 9.95B 9.95B 9.95B Samlet Udbud 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

Den nuværende markedsværdi på XVGBASE er $ 372.69K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XVGBASE er 9.95B, med et samlet udbud på 9948999999.41134. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 372.69K.