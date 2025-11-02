XVGAVA (XVGAVA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000383 $ 0.00000383 $ 0.00000383 24H lav $ 0.00000396 $ 0.00000396 $ 0.00000396 24H høj 24H lav $ 0.00000383$ 0.00000383 $ 0.00000383 24H høj $ 0.00000396$ 0.00000396 $ 0.00000396 All Time High $ 0.00000914$ 0.00000914 $ 0.00000914 Laveste pris $ 0.00000383$ 0.00000383 $ 0.00000383 Prisændring (1H) -0.09% Prisændring (1D) +3.13% Prisændring (7D) -14.96% Prisændring (7D) -14.96%

XVGAVA (XVGAVA) realtidsprisen er $0.00000395. I løbet af de sidste 24 timer har XVGAVA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000383 og et højdepunkt på $ 0.00000396, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XVGAVAs højeste pris nogensinde er $ 0.00000914, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000383.

Når det gælder kortsigtet performance, XVGAVA har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, +3.13% i løbet af 24 timer og -14.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XVGAVA (XVGAVA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 39.48K$ 39.48K $ 39.48K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 39.48K$ 39.48K $ 39.48K Cirkulationsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på XVGAVA er $ 39.48K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XVGAVA er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 39.48K.