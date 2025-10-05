XSilo (XSILO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.02361518 $ 0.02361518 $ 0.02361518 24H lav $ 0.02702967 $ 0.02702967 $ 0.02702967 24H høj 24H lav $ 0.02361518$ 0.02361518 $ 0.02361518 24H høj $ 0.02702967$ 0.02702967 $ 0.02702967 All Time High $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Laveste pris $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Prisændring (1H) -0.19% Prisændring (1D) +3.05% Prisændring (7D) +3.05% Prisændring (7D) +3.05%

XSilo (XSILO) realtidsprisen er $0.02565622. I løbet af de sidste 24 timer har XSILO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02361518 og et højdepunkt på $ 0.02702967, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XSILOs højeste pris nogensinde er $ 0.067242, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02228417.

Når det gælder kortsigtet performance, XSILO har ændret sig med -0.19% i løbet af den sidste time, +3.05% i løbet af 24 timer og +3.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XSilo (XSILO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.25M$ 5.25M $ 5.25M Cirkulationsforsyning 204.73M 204.73M 204.73M Samlet Udbud 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

Den nuværende markedsværdi på XSilo er $ 5.25M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XSILO er 204.73M, med et samlet udbud på 204734586.4022729. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.25M.