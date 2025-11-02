UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte XOXNO pris i dag er 0.01938275 USD. Følg med i realtid XOXNO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XOXNO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte XOXNO pris i dag er 0.01938275 USD. Følg med i realtid XOXNO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XOXNO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om XOXNO

XOXNO Prisinfo

Hvad er XOXNO

XOXNO Whitepaper

XOXNO Officiel hjemmeside

XOXNO Tokenomics

XOXNO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

XOXNO Logo

XOXNO Pris (XOXNO)

Ikke noteret

1 XOXNO til USD direkte pris:

$0.01938275
$0.01938275$0.01938275
+9.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
XOXNO (XOXNO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:20:17 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01757511
$ 0.01757511$ 0.01757511
24H lav
$ 0.01959796
$ 0.01959796$ 0.01959796
24H høj

$ 0.01757511
$ 0.01757511$ 0.01757511

$ 0.01959796
$ 0.01959796$ 0.01959796

$ 0.291313
$ 0.291313$ 0.291313

$ 0.01521366
$ 0.01521366$ 0.01521366

+0.06%

+9.48%

-0.45%

-0.45%

XOXNO (XOXNO) realtidsprisen er $0.01938275. I løbet af de sidste 24 timer har XOXNO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01757511 og et højdepunkt på $ 0.01959796, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XOXNOs højeste pris nogensinde er $ 0.291313, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01521366.

Når det gælder kortsigtet performance, XOXNO har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +9.48% i løbet af 24 timer og -0.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XOXNO (XOXNO) Markedsinformation

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

66.01M
66.01M 66.01M

99,963,743.35777894
99,963,743.35777894 99,963,743.35777894

Den nuværende markedsværdi på XOXNO er $ 1.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XOXNO er 66.01M, med et samlet udbud på 99963743.35777894. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.94M.

XOXNO (XOXNO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af XOXNO til USD $ +0.00167787.
I de sidste 30 dage var prisændringen af XOXNO til USD $ -0.0060972142.
I de sidste 60 dage var prisændringen af XOXNO til USD $ -0.0027104818.
I de sidste 90 dage var prisændringen af XOXNO til USD $ -0.009984664628669087.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00167787+9.48%
30 dage$ -0.0060972142-31.45%
60 dage$ -0.0027104818-13.98%
90 dage$ -0.009984664628669087-33.99%

Hvad er XOXNO (XOXNO)

The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.

xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.

XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

XOXNO (XOXNO) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

XOXNO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil XOXNO (XOXNO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine XOXNO (XOXNO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for XOXNO.

Tjek XOXNO prisprediktion nu!

XOXNO til lokale valutaer

XOXNO (XOXNO) Tokenomics

At forstå tokenomics for XOXNO (XOXNO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XOXNO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om XOXNO (XOXNO)

Hvor meget er XOXNO (XOXNO) værd i dag?
Den direkte XOXNO pris i USD er 0.01938275 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XOXNO til USD pris?
Den aktuelle pris på XOXNOtil USD er $ 0.01938275. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af XOXNO?
Markedsværdien for XOXNO er $ 1.28M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XOXNO?
Den cirkulerende forsyning af XOXNO er 66.01M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XOXNO?
XOXNO opnåede en ATH-pris på 0.291313 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XOXNO?
XOXNO så en ATL-pris på 0.01521366 USD.
Hvad er handelsvolumen for XOXNO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XOXNO er -- USD.
Bliver XOXNO højere i år?
XOXNO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XOXNO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:20:17 (UTC+8)

XOXNO (XOXNO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,967.44
$109,967.44$109,967.44

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.07
$3,866.07$3,866.07

-0.75%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02937
$0.02937$0.02937

-2.26%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.06
$185.06$185.06

-0.72%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,967.44
$109,967.44$109,967.44

-0.29%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.07
$3,866.07$3,866.07

-0.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.06
$185.06$185.06

-0.72%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.45
$71.45$71.45

+0.76%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.727
$19.727$19.727

+3.25%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07484
$0.07484$0.07484

+49.68%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0041619
$0.0041619$0.0041619

+104.04%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005750
$0.00005750$0.00005750

+95.44%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000264
$0.000264$0.000264

+54.38%