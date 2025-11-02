XOXNO (XOXNO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01757511 $ 0.01757511 $ 0.01757511 24H lav $ 0.01959796 $ 0.01959796 $ 0.01959796 24H høj 24H lav $ 0.01757511$ 0.01757511 $ 0.01757511 24H høj $ 0.01959796$ 0.01959796 $ 0.01959796 All Time High $ 0.291313$ 0.291313 $ 0.291313 Laveste pris $ 0.01521366$ 0.01521366 $ 0.01521366 Prisændring (1H) +0.06% Prisændring (1D) +9.48% Prisændring (7D) -0.45% Prisændring (7D) -0.45%

XOXNO (XOXNO) realtidsprisen er $0.01938275. I løbet af de sidste 24 timer har XOXNO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01757511 og et højdepunkt på $ 0.01959796, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XOXNOs højeste pris nogensinde er $ 0.291313, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01521366.

Når det gælder kortsigtet performance, XOXNO har ændret sig med +0.06% i løbet af den sidste time, +9.48% i løbet af 24 timer og -0.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

XOXNO (XOXNO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Cirkulationsforsyning 66.01M 66.01M 66.01M Samlet Udbud 99,963,743.35777894 99,963,743.35777894 99,963,743.35777894

Den nuværende markedsværdi på XOXNO er $ 1.28M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XOXNO er 66.01M, med et samlet udbud på 99963743.35777894. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.94M.