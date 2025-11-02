Xian (XIAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00727476 24H lav $ 0.00740812 24H høj Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) -1.54% Prisændring (7D) +6.03%

Xian (XIAN) realtidsprisen er $0.00728014. I løbet af de sidste 24 timer har XIAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00727476 og et højdepunkt på $ 0.00740812, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XIANs højeste pris nogensinde er $ 0.01054213, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00287465.

Når det gælder kortsigtet performance, XIAN har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, -1.54% i løbet af 24 timer og +6.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Xian (XIAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 125.93K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 808.90K Cirkulationsforsyning 17.30M Samlet Udbud 111,109,835.0

Den nuværende markedsværdi på Xian er $ 125.93K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XIAN er 17.30M, med et samlet udbud på 111109835.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 808.90K.